Oroscopo del Giorno 13 Luglio 2023 Giovedì

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 13 Luglio 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna entra in Gemelli e nella tua terza casa solare stamattina presto affinando il tuo ingegno e il tuo senso di curiosità. Sfortunatamente, essere motivati ​​​​a cogliere l’attimo può sembrare una sfida mentre la Luna si confronta con Marte, quindi assicurati di muoverti a un ritmo confortevole. Le buone vibrazioni fluiscono a metà mattina quando Mercurio diventa attivo in Leone, producendo un’energia incoraggiante che è perfetta per l’espressione di sé e gli sforzi creativi. Fai attenzione alla tensione questo pomeriggio quando la luna e Saturno si scontrano, rendendolo un buon momento per abbracciare la solitudine e la tranquilla introspezione, specialmente se inizi a sentirti agitato.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La farfalla sociale che vive dentro di te emergerà dal suo bozzolo oggi caro Leone, mentre la luna entra nei Gemelli e nella tua undicesima casa solare. Questa posizione luminosa ti lascerà affamato, anche se una dura connessione con Marte potrebbe innescare insicurezza se le tue interazioni non sono di supporto. Le persone saranno desiderose della tua attenzione quando Mercurio diventerà attivo a metà mattinata, rendendolo un buon momento per divertirsi sotto i riflettori promuovendo cause importanti ed espandendo la tua rete. Considera di staccare la spina nel pomeriggio, quando la luna e Saturno si scontrano, soprattutto se gli schermi ti hanno distratto dalle relazioni intime.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna si sposta nei Gemelli e nel settore della tua carta che governa l’amore carissimo Sagittario, portando alla luce il dono del carisma, del fascino e dell’armonia. Ricorda solo di mantenere un sano livello di compostezza mentre la Luna e Marte si scontrano o la tua presenza potrebbe sembrare opprimente per gli altri. L’universo sarà ansioso di guidarti quando Mercurio si attiverà a metà mattinata, segnando l’occasione perfetta per una sessione di meditazione. Anche le tue abilità divinatorie saranno pronunciate, quindi non trattenerti se hai domande da fare. Fai attenzione ai drammi a casa quando Saturno si agita nel tardo pomeriggio, ma cerca di essere compassionevole su come potrebbero sentirsi gli altri.

Oroscopo del Giorno 13 Luglio 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna lascia il tuo segno e si insinua nei Gemelli stamattina presto caro Toro, mettendoti in uno spazio di testa radicato ma contemplativo. Nel frattempo, una dura connessione con Marte potrebbe rendere difficile strisciare fuori dal letto al suono della sveglia, anche se connettersi con l’ambiente circostante può aiutarti a ritrovare la concentrazione. La Luna manda un bacio a Mercurio a metà mattinata, dandoti il permesso di concederti un pò di cura per te stesso se ti servisse. Tuttavia, vorrai stare in guardia dai personaggi testardi all’interno della tua sfera sociale questo pomeriggio, quando la luna e Saturno si scontrano nei nostri cieli.

VERGINE ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna entra in Gemelli questa mattina cara Vergine, galvanizzandoti per prendere sul serio le tue ambizioni. Sfortunatamente, una dura connessione con Marte può farti sputare al decollo, specialmente se vai avanti con piani che sono solo parzialmente pensati. Fortunatamente, Mercurio interviene per dare una mano a metà mattina, rivelando forze nascoste che ti permetteranno di riprendere il controllo. Queste vibrazioni sono ottime anche per stabilire dei limiti se hai bisogno di privacy, quindi non aver paura di tracciare linee dove sono necessarie. Fai attenzione alla tensione nel tardo pomeriggio quando Saturno si agita, specialmente nelle questioni di cuore

CAPRICORNO ⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente e il tuo corpo lavoreranno felicemente insieme mentre la luna entra nei Gemelli e nella tua sesta casa solare caro Capricorno, motivandoti a muoverti in modo efficiente in tutto ciò che fai. Sfortunatamente, una dura connessione con Marte potrebbe portare qualche singhiozzo alla tua mattinata, sebbene connettersi con la tua spiritualità fornirà il supporto necessario per il successo. Non aver paura di approfondire la conversazione quando la Luna manda un bacio a Mercurio, aiutandoti a legare organicamente in modi significativi. Assicurati solo di ritirarti socialmente nel pomeriggio quando la luna e Saturno si scontrano, o potresti iniziare a sentirti esausto.

Oroscopo del Giorno 13 Luglio 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna entra nel tuo segno nelle primissime ore cari Gemelli, portando benedizioni cosmiche sulla tua strada. Aspettati di sentirti più intuitivo, energico e popolare nei prossimi due giorni, specialmente quando la Luna manderà un bacio a Mercurio a metà mattinata. Il desiderio di socializzare sarà pronunciato in questo clima cosmico e fare amicizia sarà facile ovunque tu vada. Tuttavia, potresti voler essere consapevole di quanto condividi nel pomeriggio quando Saturno diventa agitato, poiché sarebbe facile perdere di vista i confini appropriati. Fai qualcosa di carino per te stesso prima che la giornata finisca, crogiolandoti al bagliore della Luna.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti sentirti più supportato e amato dall’universo oggi carissima Bilancia, mentre la luna migra nei Gemelli e nella tua casa della spiritualità. Sfortunatamente, una dura connessione tra la Luna e Marte potrebbe indurti a nasconderti dal mondo, rendendo importante non rifuggire dal tuo scintillio. Fortunatamente, la socializzazione verrà naturale a metà mattinata, quando Mercurio diventa attivo sopra la testa e le tue pagine sui social media potrebbero acquisire una maggiore visibilità. Fai il check con i tuoi bisogni fisici nel pomeriggio, quando Luna e Saturno si affrontano, avendo cura di coltivare la connettività mente, corpo e spirito.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Nei progetti in cui credete ci sapete mettere sempre un pizzico di fantasia, che ritenete l’ingrediente indispensabile per dare un tocco diverso, proprio per mostrare di essere voi stessi. È quindi la vostra brillante libertà d’inventiva personale a trainare la giornata. In fondo siete molto concreti e razionali, ma questo non vi impedisce quel gusto dell’originalità per cui andate fieri. Saranno pianeti la Luna da oggi nel segno amico fidato dei Gemelli, a comporre le note di questa giornata, davvero da non dimenticare! E tutto, famiglia, lavoro, affetti, potrà incastrarsi, sino a sfiorare la perfezione. Nettuno e Saturno benefici dal buon vicino segno dei Pesci, esalteranno la carica amichevole e la voglia di allargare la rete di relazioni umane, specie se appartenete alla terza decade.

Dai Gemelli la Luna vivacizza i vostri incontri, specie se festeggiate il vostro compleanno in gennaio e se questa sera vorrete uscire per incontrare gente nuova. Colpi di fulmine tipicamente estivi vi scuotono potentemente. Voi, tuttavia, cercate di scordare la vostra proverbiale allergia per gli impegni definitivi!

Molto apprezzati in ufficio, metterete oggi in campo tutto il vostro estro per dimostrare quanto valete e, come, in tempi più ristretti del previsto, riuscirete a risolvere una questione che altri ritenevano una mission impossibile!

Oroscopo del Giorno 13 Luglio 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente potrebbe sentirsi un pò annebbiata quando ti svegli questa mattina carissimo Cancro, mentre la luna dei Gemelli si quadra con Marte. Cerca di non avere fretta mentre ti prepari per la giornata a venire, avendo cura di entrare in contatto con ciò che ti circonda e con l’agenda. Un’energia radicata ti riporterà a fuoco quando la Luna manda un bacio a Mercurio e con il passare del tempo la natura può aiutarti ad aprirti a nuove prospettive. Considera di riconnetterti con la tua spiritualità o con le pratiche di meditazione nel pomeriggio, quando Saturno diventa attivo nella tua nona casa solare.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sarai di umore serio mentre la luna dei Gemelli si quadra con Marte questa mattina caro Scorpione, con poca pazienza per le interazioni fasulle o superficiali. Sebbene le frustrazioni possano arrivare ogni volta che devi fingere un sorriso, fai del tuo meglio per mantenere un comportamento civile. Fortunatamente, troverai gioia attraverso l’arte della socializzazione quando Mercurio diventa attivo a metà mattina, specialmente per quanto riguarda le relazioni intime e professionali. Queste vibrazioni affineranno anche il tuo senso degli affari, aiutandoti a concludere affari importanti o fare mosse di carriera intelligenti.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di entrare in contatto con le tue emozioni oggi cari Pesci, mentre la luna entra nei Gemelli e nella tua quarta casa solare. Gli istinti intensificati riveleranno ciò che il tuo cuore desidera di più, anche se una dura connessione tra la luna e Marte potrebbe mettere alla prova relazioni sbilanciate all’inizio della giornata. Fortunatamente, Mercurio interviene per offrire supporto a metà mattinata, anche se potrebbe essere meglio concentrarsi sulla tua agenda quotidiana invece che su dinamiche complicate. Un’energia restrittiva potrebbe evocare ansia quando la Luna e Saturno si scontrano questo pomeriggio, rendendo importante che tu nutra te stesso sopra ogni altra cosa.