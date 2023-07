Prada Fine Jewelry Eternal Gold, i gioielli Prada in oro riciclato

Prada Fine Jewelry Eternal Gold Quando la moda diventa sostenibile

La moda sostenibile è di tendenza ed è destinata ad esserlo sempre di più. Lo conferma anche Prada con la sua collezione Prada Fine Jewelry Eternal Gold.

Collane e anelli in oro riciclato certificato della collezione Prada Fine Jewelry. La collezione per l’estate 2023 nasce per impreziosire candidi abiti bianchi in popeline e pizzo, illuminare centimetri di pelli abbronzata, incorniciare visi distesi e rilassati, ritrovarsi nelle jewellery box delle valigie delle nostre vacanze.