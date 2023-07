Oroscopo del Giorno 11 Luglio 2023 Martedì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 11 Luglio 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Toro condivide una dolce connessione con Saturno questa mattina carissimo Ariete, aiutandoti a rimanere radicato negli obiettivi presenti e finali. Sfortunatamente, un duro quadrato a T tra Mercurio e i Nodi del destino potrebbe far scontrare le personalità, anche se dovresti essere consapevole di scegliere saggiamente le tue battaglie. Fortunatamente, Marte interviene per darti una mano, ricordandoti che il duro lavoro parla da solo e spingendoti a concentrarti su ciò che devi fare. Tieni gli occhi aperti per piccoli momenti di bellezza quando la Luna si avvicina a Giove, portando un’energia magica in tavola.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di gestire gli affari professionali la mattina presto caro Leone, poiché un utile scambio tra la luna del Toro e Saturno porta un’energia stabilizzante alla tua carriera. Sfortunatamente, un teso quadrato a T tra Mercurio e i Nodi del destino potrebbe sollevare conflitti, rendendo importante capire quando parlare o tacere. Fortunatamente, vibrazioni più dolci fluiranno nel corso della giornata, quando la Luna si avvicina a Giove, dandoti l’opportunità di mostrare le tue competenze. Abbi fiducia nelle tue capacità e gli altri seguiranno l’esempio. Prendi in considerazione l’idea di rilassarti con una sessione di meditazione stasera, quando il sole e Giove si affrontano.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il tuo cuore e il tuo corpo lavoreranno all’unisono questa mattina, grazie a un’utile connessione tra la luna del Toro e Saturno. Appoggiati a queste vibrazioni con alcune meditazioni commoventi, onorando i tuoi bisogni emotivi e fisici. Nel frattempo, Mercurio si schiera con i Nodi del destino, minacciando di buttarti fuori strada con un’intuizione sbagliata o sogni ad occhi aperti senza meta. Fortunatamente, la Luna e Giove uniscono le forze per aiutarti a recuperare la concentrazione, ma cerca di non lasciarti sopraffare dai piccoli passi che si sommano. Fai attenzione al comportamento scattante dentro di te e negli altri stasera, quando il sole trova attrito con Giove.

Oroscopo del Giorno 11 Luglio 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno questa mattina carissimo Toro, condividendo una connessione di supporto con Saturno. Questo scambio celestiale è pronto ad aumentare la tua popolarità, specialmente quando si tratta delle tue comunità sia online che nel mondo materiale. Fai attenzione a mantenere una narrazione interna positiva quando Mercurio si confronta con i Nodi del destino, minacciando di innescare malumore o conflitti. Nel frattempo, Marte ti chiede di abbracciare il divertimento e la creatività, in quanto ciò può aiutarti a mantenere una disposizione orgogliosa e allegra. La fortuna sarà dalla tua parte oggi, quando la Luna si avvicina a Giove, quindi non aver paura di inseguire i tuoi sogni!

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’universo porterà un pò di brillantezza in più nella tua vita cara Vergine, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il Toro e la tua nona casa solare. Appoggiati a queste vibrazioni, ma ricorda di mantenere confini sicuri con chiunque possa approfittare della tua gentilezza. Le azioni che intraprendi ora potrebbero aprire la porta a grandi opportunità in futuro, grazie a un dolce scambio tra Marte e i Nodi del destino. Sfortunatamente, potresti sentirti tentato di volare sotto il radar mentre Mercurio incontra la tensione nel cielo, rendendo importante che tu sappia quando brillare.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il tuo ingegno sarà acuto e la voce logica questa mattina caro Capricorno, grazie a un utile scambio tra la luna del Toro e Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per trasmettere punti importanti, anche se una dura connessione tra Mercurio e i nodi del destino potrebbe portare tensione nell’aria, rendendo importante trovare un pubblico di supporto. Le opportunità di crescita personale o l’espansione degli obiettivi potrebbero entrare in gioco quando la Luna si allineerà con Giove questo pomeriggio, quindi non aver paura di muoverti con coraggio. Fai attenzione al malumore all’interno della casa stasera quando il sole e Giove creano attrito.

Oroscopo del Giorno 11 Luglio 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Dovresti sentirti forte sia esternamente che sotto la superficie questa mattina cari Gemelli, mentre la luna del Toro si allinea con Saturno. Usa questa energia per mostrare la tua affidabilità, natura responsabile e resilienza, specialmente per quanto riguarda gli sforzi professionali. Fai attenzione ai problemi di comunicazione mentre Mercurio si schiera con i Nodi del destino e cerca di non entrare in contatto con pettegolezzi che potrebbero metterti nei guai. Fortunatamente, Marte interviene per fornire distrazioni, specialmente quando ti concentri sugli affari domestici, coltivare i legami familiari e prenderti cura dei bisogni del tuo cuore. Prendi in considerazione l’idea di abbracciare la solitudine quando la Luna si avvicina a Giove, portando brillantezza nel tuo subconscio.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Toro manda un bacio a Saturno questa mattina carissima Bilancia, chiedendoti di prendere sul serio qualsiasi cambiamento personale che intendevi apportare. Le stelle sosterranno pienamente la tua missione di evolversi e trasformarsi, anche se dovrai essere proattivo per raggiungere una vera crescita. Fortunatamente, la Luna e Giove uniscono le forze questo pomeriggio per aiutarti in questo viaggio e una fortuna inaspettata potrebbe creare nuovi percorsi. Queste vibrazioni sono ottime anche per connettersi a livello filosofico, specialmente per quanto riguarda le tue connessioni più intime. Ricorda solo di onorare i tuoi bisogni più tardi, quando il sole e Giove si affronteranno.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Prenditi un momento per apprezzare a pieno ciò che ti circonda questa mattina caro Acquario, mentre la luna del Toro si allinea con Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per radicarsi nel presente, permettendoti di avvicinarti alla giornata sentendoti solido e sicuro. Nel frattempo, Mercurio entra in un duro quadrato a T con i nodi del destino, minacciando di sollevare problemi all’interno delle tue relazioni personali, domestiche e professionali. I problemi di comunicazione potrebbero essere particolarmente distruttivi, quindi assicurati di parlare chiaramente mentre ascolti anche gli altri. Il calore troverà il tuo cuore quando la Luna si allineerà con Giove questo pomeriggio, aprendo la porta all’ottimismo e alla gioia se lo permetti.

Oroscopo del Giorno 11 Luglio 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Non aver paura di chiedere attenzione questa mattina caro Cancro, mentre la luna del Toro manda un bacio a Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per fare colpo all’interno della tua comunità, in particolare per quanto riguarda i circoli filosofici o spirituali. Sfortunatamente, un duro quadrato a T tra Mercurio e i Nodi del destino potrebbe portare all’insicurezza, rendendo importante fidarsi della propria saggezza. Fortunatamente, Marte dà una mano mentre arriva il pomeriggio, offrendoti l’opportunità di dimostrare quanto puoi essere intelligente e utile. Prendi in considerazione l’idea di espanderti al di fuori della tua zona di comfort quando la Luna si avvicina a Giove, promettendo di portare nuove esperienze e conoscenze nella tua vita.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il Sole nel Cancro vi sostiene in ogni scelta che farete, specie se siete in un momento di vacanza. Se siete nati dal giorno 9 al 11 del mese di luglio vi godete il tepore della stagione estiva e lo fate con la vicinanza dei vostri affetti più cari, includendo i parenti, ma anche gli amici vicini e lontani.

Nettuno e Plutone vi favoriscono e se festeggiate il compleanno dal 14 al 22 novembre potrete scrivere un resoconto di questa giornata, nel vostro vissuto di coppia, sotto forma di romanzo. Di fronte ad alcune difficoltà di comunicazione, che pure ci sono, e seminate da aspetti che Urano, Venere, Giove contrari provocano, reagite, riuscendo a tenere botta. Avvertite ogni minima variazione dell’umore nella vostra dolce metà con una attitudine quasi medianica. Riuscite nel miracolo di anticipare alcuni suoi desideri quest’oggi, arrivando quasi a incantarla.

Plutone, altro vostro governatore ideale, rientrato nell’amico Capricorno, spiana i vostri passi, in special modo se siete nati nella terza decade. Senza troppo affaticarvi, riuscite a concludere in ufficio alcune significative incombenze lavorative e vi scoprite voi stessi sorprendervi, per il poco tempo che ci avete messo, per arrivare alla fine.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Irradierai forza e affidabilità questa mattina cari Pesci, grazie a un dolce scambio tra la luna del Toro e Saturno. Queste vibrazioni si abbinano bene all’uso della tua voce, soprattutto se è il momento di stabilire dei limiti, difendersi o dimostrare serietà. Sfortunatamente, non tutti saranno dell’umore giusto per ascoltare mentre Mercurio affronta i nodi del destino, non importa quanto validi e organizzati possano essere i tuoi punti. Non preoccuparti di cercare di convincere qualcuno di qualcosa che non può vedere, mettendo la tua energia dove è più efficace, specialmente quando la Luna si avvicina a Giove nel tardo pomeriggio.