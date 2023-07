Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2023 Lunedì

Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2023 Lunedì

GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:I regni mentali saranno molto attivi mentre la luna dei Pesci si connette con Mercurio e Nettuno stamattina presto caro Ariete, segnando il momento ideale per tenere un diario dei tuoi sogni, disegnare carte dei tarocchi e praticare la meditazione. Tuttavia, potresti sentirti un pò sbalordito quando la Luna forma una connessione sbilanciata con Marte. Fortunatamente, una mano amica di Plutone ti aiuterà anche a ritrovare un senso di ordine. Sentirai un cambiamento mentre il pomeriggio arriva e la Luna migra nel tuo segno, benedicendoti con un’esplosione di carisma, popolarità e resistenza all’inizio della settimana.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dei Pesci crea dolci connessioni con Mercurio, Nettuno e Plutone questa mattina, carissimo Leone, spingendoti a riconoscere ciò che deve cambiare nella tua vita e come potresti elaborare questi cambiamenti. Sebbene l’universo fungerà da fonte di supporto in questo momento, il cosmo potrebbe non essere così comprensivo se non fai dei passi per andare avanti. Sfortunatamente, potresti sentirti un pò a corto di energia mentre Marte incontra qualche turbolenza, ma non sentirti in colpa per aver preso una pausa. Ti sentirai più rinvigorito mentre il pomeriggio arriva e la luna entra in Ariete, attivando il settore della tua carta che governa la gioia, la spiritualità e la fortuna.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il tuo cuore potrebbe accelerare i battiti mentre la luna dei Pesci fa una serie di connessioni questa mattina caro Sagittario, rendendo importante rimanere con i piedi per terra e seguire il flusso. Fortunatamente, l’energia in gioco sarà di supporto, specialmente quando scateni il tuo lato nutriente. Inizierai a rianimarti quando arriva il pomeriggio e la Luna migra in Ariete, attivando il settore della tua carta che governa l’amicizia e il divertimento. Appoggiati a queste vibrazioni riempiendo il tuo fine settimana con le tue persone preferite, attività e hobby preferiti, lasciando spazio sia alle attività sociali che creative.

Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Un’energia surreale ricoprirà il tuo ambiente mentre la luna dei Pesci si aggrappa a Nettuno caro Toro, rendendo la mattina perfetta per esplorare la tua città. La tua spiritualità può suscitare un senso di potere quando la Luna manda un bacio a Plutone appena prima che arrivi il pomeriggio, quindi assicurati di onorare il tuo lato divino e le forze invisibili che ti guidano. Sentirai un cambiamento mentre la luna migra in Ariete, mettendo il tuo cervello in modalità fuoco rapido. Appoggiati a queste vibrazioni rimanendo solo, anche se solo per poche ore.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ci sarà molto per cui sentirsi grati questa mattina carissima Vergine, poiché la luna dei Pesci si connette con Mercurio, Nettuno e Plutone. Appoggiati a queste vibrazioni abbracciando l’amore in tutte le sue forme, mostrando compassione e sostegno a coloro che offrono lo stesso in cambio. Ora potrebbe essere un buon momento per mantenere la tua posizione richiedendo rispetto e comprensione. Sentirai un cambiamento mentre il pomeriggio arriva e la Luna entra in Ariete, favorendo la tua determinazione a rimuovere te stesso da situazioni o dinamiche tossiche.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Le stelle ti porteranno in viaggio questa mattina caro Capricorno, mentre la luna dei Pesci si connette con Mercurio, Nettuno e Plutone. Appoggiati a questo clima cosmico perseguendo attività e conversazioni che rinvigoriscono la mente, dando al tuo cervello molto da masticare. Sentirai un cambiamento mentre il pomeriggio arriva e la Luna migra in Ariete, stimolandoti a concentrarti sui regni domestici. Questa posizione luminosa è perfetta per essere coinvolti in progetti di miglioramento della casa, anche se dovresti aver cura di coltivare te stesso con la stessa passione che fai con il tuo spazio e le persone che lo riempiono.

Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Con la posizione di Venere nel segno a voi molto congeniale del Leone sarete seducenti e amabili. Attendetevi passioni travolgenti e colpi di fulmine irresistibili. Se invece per caso, siete Gemelli introversi, che, in armonia alla vostra natura più profonda, desiderate vivere in tranquillità, nel tepore degli affetti collaudati e sicuri, è anche possibile che gli astri assecondino in questo momento il vostro desiderio. In generale l’ottima posizione di Giove in Toro, adesso tocca ora i nati nella prima decade e permette di godere delle gioie e delle piccole libertà quotidiane stando al riparo da grossi turbamenti.

Arrivano occasioni da quelle attività che richiedono abilità diplomatica e frequenti relazioni interpersonali, oppure conoscenze tecniche di buon livello, che quasi tutti voi rappresentanti del segno, possedete a volontà. Questa ipotesi è più centrata se festeggiate il vostro compleanno in maggio. Perché la professione è per voi fonte di notevoli soddisfazioni quest’oggi grazie alla serietà dell’impegno e all’innata facilità di contatti umani (se il vostro è un lavoro col pubblico).

Un acquisto che volevate fare da tempo è finalmente nelle vostre possibilità. Fate attenzione, però che non stiate esagerando in entusiasmi e non vi fate alzare il prezzo, specie se nati in maggio.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Tutti i segni indicano una mattinata piena delle tue attività di benessere preferite cara Bilancia, poiché la luna dei Pesci si connette con Mercurio, Nettuno e Plutone. Usa questa energia per liberare completamente lo stress legato al lavoro nella comodità di casa e abbracciare le gioie della felicità domestica che ne deriva. Sentirai un cambiamento mentre il pomeriggio arriva e la Luna migra in Ariete, portandoti in uno stato di armonia. Questa posizione luminosa ti aiuterà anche a stabilire un forte senso di equilibrio, quindi assicurati di coccolarti. Anche l’amore rimarrà nell’aria, aiutandoti a creare dolci connessioni.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Strane sincronicità possono far sì che i tuoi desideri inconsci si svolgano nei regni materiali carissimo Acquario, mentre la luna dei Pesci crea una serie di connessioni di supporto. Appoggiati a queste vibrazioni abbracciando le tue capacità di manifestazione, confidando che se desideri qualcosa di importante, l’universo cercherà di aiutarti a ottenerlo. Sentirai un cambiamento mentre il pomeriggio arriva e la Luna entra in Ariete, portando un’energia cerebrale sul tavolo. Il posizionamento è perfetto per giocare con nuovi concetti o idee, anche se dovresti essere consapevole di mantenere una sana connessione mente/corpo mentre questa energia si dispiega.

Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: L’universo cercherà di guidarti quando la luna dei Pesci si connetterà con Mercurio, Nettuno e Plutone questa mattina caro Cancro, quindi assicurati di iniziare la giornata da un luogo spirituale. Queste vibrazioni di supporto si riverseranno nelle tue relazioni, quindi assicurati di mostrare ai tuoi cari un pò di compassione e cura in più. Sentirai un cambiamento mentre il pomeriggio arriva e la luna migra in Ariete, portando sul tavolo un’energia seria e composta. Ora potrebbe essere un buon momento per mettere in ordine le tue responsabilità.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Ci sarà molta attività nei cieli oggi caro Scorpione, mentre la luna dei Pesci si connette con Mercurio, Nettuno e Plutone. Appoggiati a queste vibrazioni abbracciando il tuo lato eccentrico, permettendo alle tue passioni di guidare te e la tua immagine. Tuttavia, potresti voler ritirarti mentre il pomeriggio arriva e la Luna migra in Ariete, chiedendoti di mantenere un comportamento ordinato. Queste vibrazioni si abbinano bene con l’organizzazione e il supporto con attività sane, quindi assicurati di dirigere la tua attenzione di conseguenza. Se ci sono elementi in sospeso nella tua lista di cose da fare, ora potrebbe essere un buon momento per gestirli.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna fa i suoi ultimi passi attraverso il tuo segno questa mattina carissimi Pesci, formando alleanze di supporto con Mercurio, Nettuno e Plutone. Usa questa energia per impegnarti nuovamente nei tuoi obiettivi e desideri e non aver paura di raggiungere la comunità se hai bisogno di un pò di potere extra. Sentirai un cambiamento mentre il pomeriggio arriva e la Luna migra in Ariete, elevando i tuoi livelli di energia mentre ti connetti con i regni materiali. Questo posizionamento è perfetto per lavorare con le tue mani, quindi assicurati di investire in qualsiasi progetto creativo o di miglioramento della casa che avevi intenzione di affrontare.