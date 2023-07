Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2023 Venerdì

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2023 Venerdì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dei Pesci manda un bacio a Giove nelle primissime ore carissimo Ariete, innescando potenzialmente epifanie attraverso i regni dei sogni. Concediti molto spazio per l’introspezione, soprattutto se hai bisogno di spacchettare alcuni incontri nel regno astrale. Tocca la base con le tue emozioni quando la Luna manda un bacio al sole del Cancro questo pomeriggio e considera di mostrarti un pò di amore in più dalla comodità di casa. Se ci sono dei segreti che hai nascosto, ora potrebbe essere un buon momento per condividerli con un orecchio comprensivo.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti sentirti desideroso di evolvere sul tuo percorso mentre la luna continua il suo viaggio attraverso i Pesci, attivando il settore della tua carta che governa la trasformazione. Avrai un’idea migliore della tua situazione e di cosa potrebbe riservarti il ​​futuro quando la Luna manderà un bacio al sole in Cancro, illuminando verità nascoste. Anche la tua percezione mentale aumenterà, rendendo importante fidarti e onorare il tuo intuito, specialmente quando si tratta di relazioni intime e partnership finanziarie o commerciali. Stabilisci dei limiti quando Urano diventa attivo stasera, concedendoti lo spazio per rilassarti completamente e liberare lo stress.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Una splendida Venere in Leone stende il suo manto protettivo su di voi e mette al riparo ogni vostra iniziativa. Il pianeta inoltre vi aiuterà a difendervi da ogni possibile attacco materiale e morale che venga dall’esterno. Anche Marte e sempre dal Leone continua a guardarvi sorridente! Di fronte a qualche piccolo episodio di nervosismo in famiglia o nelle situazioni di tipo sociale dove vi potete imbattere reagite sempre bene.

Dall’eros potete sempre passare all’appagamento sentimentale, dallo sfogo degli istinti avete l’occasione di costruire un nido attorno a voi. Una stupenda Venere nell’amico segno del Leone può assecondare queste tendenze.

Sappiate guardatevi indietro e attorno e date pure una mano ai colleghi vostri amici! Marte transita dalla vostra parte dal generoso Leone potete fare affidamento su un motore a turboelica con cui vi muovete. E sarete in pole position, specie se appartenete alla terza decade sagittariana!

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentire come se la tua popolarità fosse aumentata dall’oggi al domani caro Toro, mentre la luna dei Pesci manda un bacio a Giove nelle primissime ore. Sebbene le tue caselle di posta possano essere piene, dovresti anche sentirti particolarmente collegato al tuo ambiente, aiutandoti a stabilire connessioni significative con coloro che incontri. Il calore inonderà l’aria nel pomeriggio e la Luna si allinea con il sole del Cancro, mettendoti in uno stato d’animo premuroso e comunicativo. Pianifica di liberarti dalle tue tipiche routine stasera, quando la luna si allinea con Urano, spingendoti a esplorare la tua comunità e provare cose nuove.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Un’energia amorevole e di supporto si manifesta questa mattina presto quando la luna dei Pesci si allinea con Giove, carissima Vergine, che potrebbe portare a sogni piacevoli ed epifanie spirituali. Assicurati di comportarti con dolcezza durante la mattinata, mostrando a te stesso e alla persona amata un pò di grazia in più. Buone vibrazioni scorreranno mentre il pomeriggio arriva e la Luna manda un bacio al sole, specialmente quando prendi provvedimenti per coltivare la tua spiritualità attraverso la comunità e l’unione. Lampi di intuizione potrebbero trovarti quando Urano diventa attivo questa sera e la tua capacità di decifrare messaggi intuitivi sarà elevata.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Grandi idee potrebbero trovarti nei regni dei sogni mentre la luna dei Pesci manda un bacio a Giove, carissimo Capricorno, quindi assicurati di annotare tutti i viaggi fantastici che hai fatto mentre sonnecchiavi. Sentirai l’amore mentre il pomeriggio arriva e la Luna manda un bacio al sole del Cancro, attivando la tua settima casa solare. Appoggiati a queste vibrazioni flirtando, esprimendo dolci sentimenti e praticando la cura di te stesso, investendo in tutte le cose armoniose. Un rombo cosmico farà emergere il tuo lato giocoso e avventuroso quando Urano diventa attivo stasera, aiutandoti a suonare correttamente nel fine settimana.

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il cosmo cercherà di ispirarti nelle primissime ore di questa mattina cari Gemelli, mentre la luna dei Pesci manda un bacio a Giove. Questo clima cosmico ti preparerà a ricevere messaggi dall’aldilà, quindi assicurati di annotare tutti i sogni interessanti. Dovresti sentirti radicato e impegnato nelle tue ambizioni quando la Luna si allineerà con il sole del Cancro questo pomeriggio, spingendoti a piantare semi che potrebbero portare al successo. Momenti di illuminazione potrebbero trovarti mentre la giornata volge al termine e Urano si attiva, anche se non riuscire a documentare nuove idee potrebbe comportarne la perdita.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti sentirti rinvigorito e pronto a concludere la settimana lavorativa cara Bilancia. Queste vibrazioni sono perfette per eliminare gli elementi dalla tua lista di cose da fare, specialmente quando il sole e la luna si allineano questo pomeriggio. Queste vibrazioni possono anche aiutarti a distinguerti professionalmente, rendendolo un buon momento per andare oltre. Ricorda solo di fare qualcosa di supporto per il tuo corpo e la tua salute una volta terminata la giornata, creando una sana routine di benessere. L’elettricità permeerà l’aria stanotte quando Urano diventerà attivo, spingendoti a scioglierti i capelli in onore del venerdì sera!

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti svegliarti con un senso di pace e calma nel cuore caro Acquario, grazie a un dolce scambio tra la luna dei Pesci e Giove questa mattina presto. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre la giornata si svolge e la Luna manda un bacio al sole, aiutandoti a mantenere un ritmo costante all’interno della tua agenda. Questa energia promuove anche la ricerca del benessere, quindi non aver paura di investire in qualcosa che potrebbe farti sentire meglio o rendere la vita più facile. Pianifica di rintanarti a casa stasera, poiché Urano promette di riempire il tuo spazio con molta eccitazione.

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La tua mente potrebbe rivelare alcune cose davvero sorprendenti nelle primissime ore carissimo Cancro, quindi assicurati di raccontare tutti i sogni significativi che hai fatto. Assicurati di adottare un approccio spirituale alla giornata mentre continui ad andare avanti, poiché la tua capacità di connetterti con il tuo io sarà pronunciata. Buone vibrazioni ti porteranno nel pomeriggio mentre la Luna manda un bacio al sole, spingendoti a condividere la tua saggezza con il mondo. Il desiderio di sperimentare cose nuove ti troverà stasera, rendendolo un buon momento per fare ricerche.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna dei Pesci e Giove condividono un dolce scambio questa mattina presto caro Scorpione, aiutandoti a svegliarti sentendoti restaurato, elevato e giocoso. Buone vibrazioni arriveranno nel pomeriggio mentre la Luna manda un bacio al sole del Cancro, portando una dose di buona fortuna, specialmente quando mantieni un cuore aperto e ti fidi dell’universo. Urano diventa attivo stasera, portando eccitazione nella tua vita amorosa. Se sei alla ricerca dell’amore, questa energia potrebbe portare a incontri casuali e corrispondenze, quindi non aver paura di uscire. Se sei impegnato, usa questa energia per fare una dolce sorpresa alla tua dolce metà.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno questa mattina, formando una dolce connessione con il fortunato Giove nelle primissime ore. Questo clima cosmico ti aiuterà a chiudere la settimana lavorativa in bellezza, specialmente quando la Luna manda un bacio al sole questo pomeriggio. Usa questa energia per brillare, ma non dimenticare di fare programmi per il fine settimana, contattando i tuoi amici per fare un programma. Idee selvagge potrebbero trovarti quando Urano diventa attivo stasera, quindi assicurati di tenere una penna a portata di mano!