Oroscopo del Giorno 6 Luglio 2023 Giovedì

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 6 Luglio 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna dell’Acquario affronta Marte questa mattina caro Ariete, minacciando di suscitare drammi nella tua sfera sociale. Comportati al meglio mentre esplori queste vibrazioni tese, poiché il conflitto si intensificherà rapidamente. Sentirai un cambiamento una volta che la Luna migrerà in Pesci, incoraggiandoti a sdraiarti e riflettere. Prendi in considerazione l’idea di investire nel tuo futuro acquisendo strumenti che possono aiutarti ad andare avanti e considera di ripagare i debiti. Nel frattempo, Mercurio e Urano si allineano nei nostri cieli, portando sul tavolo un’energia premurosa e innovativa che potrebbe rivoluzionare il modo in cui pensi e senti certe persone o situazioni.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Personalità forti possono scontrarsi questa mattina carissimo Leone, soprattutto quando si tratta di divisioni politiche o questioni di cuore. Prendi in considerazione l’idea di tenere la testa bassa e concentrarti sui tuoi bisogni, ma ricorda di non dare una scossa ai tuoi cari. Fortunatamente, un’energia purificatrice entrerà in gioco quando la Luna migrerà in Pesci, offrendoti l’opportunità di coltivare i tuoi legami più intimi in un modo che sembri significativo. Nel frattempo, Mercurio e Urano si allineano nei nostri cieli, portando avanti nuove intuizioni quando si tratta dei tuoi obiettivi professionali, segnando il momento perfetto per fare brainstorming e pianificare il futuro.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua intuizione sarà forte mentre la luna dell’Acquario affronta Marte, anche se potresti volerti ritirare prima di seguire il tuo istinto. Logica e sogni non sempre vanno d’accordo e questo paradisiaco stallo potrebbe farti disconnettere dai passaggi necessari per raggiungere determinati obiettivi. Sentirai un cambiamento quando la Luna migrerà in Pesci, scatenando l’empatia dentro di te. Scoprirai che entrare in contatto con gli altri è facile in questo momento, anche se troppa interazione potrebbe farti sentire impoverito in futuro. Nel frattempo Mercurio e Urano si allineano in alto, chiedendoti di abbracciare il benessere e abitudini sane.

Oroscopo del Giorno 6 Luglio 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti combattuto tra il bisogno di ricaricarti e le tue responsabilità questa mattina caro Toro, mentre la luna dell’Acquario affronta Marte. Cerca modi per nutrirti mentre ti muovi durante la giornata, avendo cura di muoverti a un ritmo confortevole mentre ti connetti con la tua gratitudine. Sentirai un cambiamento poco prima che arrivi il pomeriggio e la Luna entra in Pesci, incoraggiandoti a socializzare ed espandere la tua rete. Le opportunità potrebbero manifestarsi questo pomeriggio quando i nodi del destino diventano attivi, anche se potresti dover prendere le redini quando si tratta di lottare per i tuoi obiettivi.

VERGINE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti irritabile o sopraffatto quando ti svegli questa mattina cara Vergine, a causa di una dura opposizione tra la luna dell’Acquario e la Vergine. Va bene se hai bisogno di rilassarti all’inizio della giornata, ma scappare dalla tua lista di cose da fare evocherà solo nuova ansia. Fortunatamente, un’energia armoniosa ti farà galleggiare nel pomeriggio mentre la Luna migra in Pesci e si connette con i Nodi del destino. Questo clima cosmico è anche pronto ad aumentare la tua intuizione, quindi assicurati di cercare messaggi dall’aldilà. Nel frattempo, Mercurio e Urano condividono un aspetto di supporto, che potrebbe portare uno spirito affine sulla tua strada.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Cerca di non insistere mentre la luna dell’Acquario affronta Marte questa mattina carissimo Capricorno, il che potrebbe far emergere la tua natura testarda. Fortunatamente, scoprirai che è più facile negoziare con gli altri una volta che la Luna è migrata in Pesci, portando sul tavolo un’energia premurosa e senile. Le idee creative potrebbero guidarti verso il futuro quando i Nodi del destino si attiveranno questo pomeriggio, quindi non aver paura di pensare fuori dagli schemi. Nel frattempo, Mercurio e Urano si allineano in alto, portando nell’aria una giocosità ideale per attività artistiche o un appuntamento notturno improvvisato.

Oroscopo del Giorno 6 Luglio 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non intralciarti mentre la luna dell’Acquario affronta Marte questa mattina Gemelli, trovando modi logici per perseguire i tuoi sogni. Ti sentirai particolarmente concentrato sul percorso verso il successo quando la Luna migrerà in Pesci, attivando i nodi del destino e incoraggiandoti ad andare verso il futuro, anche se non sei ancora sicuro di come sarà. Nel frattempo, Mercurio e Urano condividono un dolce aspetto in alto, creando un senso di armonia tra la tua coscienza e i regni materiali. I segni potrebbero manifestarsi in posti strani, quindi assicurati di connetterti con ciò che ti circonda.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Riduci il tempo davanti allo schermo mentre la Luna affronta Marte carissima Bilancia, o potresti iniziare a perdere il contatto con te stesso. Fortunatamente, sarà più facile recuperare la concentrazione e il senso dell’organizzazione quando la Luna migrerà in Pesci, attivando i nodi del destino e la tua connessione con i regni materiali. Questo clima cosmico può anche permetterti di fare progressi in ufficio, soprattutto quando cerchi modi per rafforzare le alleanze commerciali esistenti. Nel frattempo, Mercurio e Urano condividono un aspetto di supporto che potrebbe innescare nuovi accordi e partnership quando persegui con coraggio le tue ambizioni.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno questa mattina caro Acquario, formando una dura opposizione a Marte. Fai attenzione ai comportamenti passivo-aggressivi dentro di te e negli altri, avendo cura di muoverti da un luogo di grazia e diplomazia. Un’energia di radicamento ti troverà appena prima che arrivi il pomeriggio e la Luna entra in Pesci, portandoti fuori dalle luci della ribalta in modo che tu possa connetterti con ciò che ti circonda. I tuoi pensieri potrebbero spostarsi verso obiettivi domestici quando i Nodi del destino si attivano questo pomeriggio, rendendolo un buon momento per investire nella tua vita domestica e nei modi per migliorarla.

Oroscopo del Giorno 6 Luglio 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il vero nucleo dei vostri interessi resta la famiglia e quel particolare clan allargato di famiglia che sono le amicizie, i contatti affettivi stabili che riuscite a creare attorno a voi. Venere nel buon vicino Leone vi dona equilibrio e temperanza, che mettete in campo nei rapporti interpersonali, specie se siete nati nella terza decade del segno. Molti di voi saranno al centro di confidenze, di consigli e di accordi, che, col vostro spirito conciliatore, riuscirete a creare. Vivete così la dimensione sociale e familiare in grande armonia. La forma fisica appare mediamente buona.

Se festeggiate il vostro compleanno tra il 12 e il 15 di luglio Urano è vostro fidato compagno, trovandosi in Toro, vi apre a incontri erotici molto soddisfacenti, se non siete impegnati in un legame sentimentale fisso e stabile. Inoltre, vi godete la positività del vostro astro d’elezione, la Luna, tornata pienamente a sorridervi dal pomeriggio nel segno dei Pesci e non mancate di trovare quella sintonia che vi sembrava un po’ smarrita di recente con la vostra dolce metà.

Momento top al lavoro dove sarete molto stimati e apprezzati. Se siete liberi professionisti avrete una committenza molto prestigiosa e redditizia che fa compiere un passo avanti nella vostra carriera. In special modo se siete nati in questo attuale mese di luglio.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna dell’Acquario affronta Marte questa mattina caro Scorpione, portando sul tavolo un’energia emotiva ma stoica. Potresti sentire le tensioni fermentare sotto la superficie; le dighe potrebbero rompersi se spronate. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà poco prima che arrivi il pomeriggio e la Luna entri in Pesci, elevando la tua fiducia, il tuo carisma e la tua creatività. Prendi in considerazione l’idea di agire in modo giocoso con i tuoi cari quando i nodi del destino si attivano questa sera, specialmente se un conflitto deve essere risolto. Nel frattempo, Mercurio e Urano condividono una connessione di supporto, aumentando la tua intuizione quando si tratta di questioni di cuore e di equilibrio personale.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti agitarti facilmente mentre la luna dell’Acquario affronta l’appassionato Marte, rendendo questo un buon momento per sdraiarsi e praticare la cura di sé. Fortunatamente, ti sentirai più esuberante ed equilibrato quando la Luna entrerà nel tuo segno, attivando i nodi del destino e aumentando il tuo carisma. Nel frattempo, Mercurio e Urano entrano in un dolce scambio sopra la testa, mettendoti in uno spazio di testa inventivo e giocoso. Appoggiati a queste vibrazioni concedendoti la libertà di pensare fuori dagli schemi e apportare alcune modifiche. Ricorda solo di riconnetterti con il tuo lato pragmatico stasera, quando la luna si avvicina a Saturno.