Oroscopo del Giorno 5 Luglio 2023 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 5 Luglio 2023 Mercoledì

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 5 Luglio 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️ EXCELLENT: Cerca di non lasciarti coinvolgere eccessivamente dalle notizie o dai feed dei tuoi social media questa mattina caro Ariete, poiché il sole del Cancro e la luna dell’Acquario condividono una connessione squilibrata. Nel frattempo, Mercurio e Giove si scontrano nei nostri cieli, il che potrebbe causare sbalzi d’umore e delusione emotiva, soprattutto se ti senti troppo stimolato. Prendi in considerazione l’idea di contattare la tua rete di supporto quando la Luna manda un bacio a Giove questa sera, ricordandoti che non sei solo. Tuttavia, dovresti rallentare quando Urano e Venere si agitano stasera, o potresti perdere il contatto con le benedizioni che ti circondano.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dell’Acquario forma una connessione squilibrata con il sole del Cancro questa mattina caro Leone, minacciando di farti perdere l’equilibrio. Cerca di non alimentare i tuoi sospetti o dialoghi interni negativi, soprattutto per quanto riguarda le questioni del cuore, poiché potresti non vedere l’intero quadro della situazione. Nel frattempo, Mercurio e Giove si schierano in alto, spingendoti a disconnetterti dal trambusto della vita per meditare su ciò che è importante. La tua spiritualità ti fornirà un senso di armonia mentre la sera si insinua e Luna si allinea con Giove, permettendoti di aprire il tuo cuore e la tua mente.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le tue parole potrebbero metterti nei guai questa mattina se non stai attento, a causa di una connessione squilibrata tra il sole e la luna. Nel frattempo, Mercurio e Giove si affrontano in alto, minacciando di innescare lotte di potere se non giochi bene. Fortunatamente, avrai la possibilità di riconnetterti con te stesso attraverso risate, amicizia e creatività mentre arriva la sera e la Luna manda un bacio a Giove, quindi assicurati di concentrare la tua energia in quella direzione. Cerca di andare a letto a un’ora ragionevole, altrimenti potresti avere difficoltà ad avere un’intera notte di riposo.

Oroscopo del Giorno 5 Luglio 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️ EXCELLENT:Potrebbe sembrare che la tua voce non viene ascoltata dai tuoi colleghi questa mattina caro Toro, a causa di una connessione sbilanciata tra il sole e la luna. Nel frattempo, Mercurio e Giove si scontrano in alto, minacciando di innescare insicurezze se gli altri non approvano le tue idee. Cerca di non nutrire paure o ansie che si insinuano in te durante questo periodo, comprendendo che il cosmo potrebbe giocarti brutti scherzi. Fortunatamente, avrai la possibilità di resettare emotivamente quando la Luna manderà un bacio a Giove questa sera. Tuttavia, ti consigliamo di fare attenzione ai coinquilini capricciosi quando Venere si agiterà stasera.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentire che troppe persone richiedono la tua attenzione o assistenza oggi carissima Vergine, a causa di una connessione squilibrata tra il sole e la luna. Sebbene sia certamente importante supportare le persone, non aver paura di stabilire dei limiti con chiunque potrebbe approfittare della tua natura disponibile. Nel frattempo, Mercurio e Giove si scontrano in alto, minacciando di innescare comportamenti gelosi in te stesso e negli altri. Potresti anche voler stare in guardia nelle lotte di potere, avendo cura di allontanarti dal conflitto non appena si presenta. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà con il calare della sera e la Luna si allineerà con Giove, dandoti la possibilità di liberarti dallo stress di oggi.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Profilo di questo giorno di luglio che si rivela intensamente operoso e capace di chiarire alcune questioni in vari ambiti. Ogni situazione in precedenza oscura si rasserena completamente in serata.

Sarete attenti e precisi, con il vostro tipico scrupolo, a ogni dettaglio che potrebbe rendere felice la persona amata. Vi dedicate quindi con tutta la vostra cura su chi riversate il vostro bene. Curiosamente questo sembra oggi non bastare, e vi fa trovare di fronte a una fase del partner di incertezza e inquietudine. Con pazienza ascoltate i diritti di chi vi fa battere il cuore con maggiore delicatezza e profondità emotiva, elementi tutti che, quando volete, sapete mettere in campo. La Luna vi chiede un impegno concreto nel concedere alla vostra dolce metà una parte più consistente del tempo che dedicate al lavoro e alle incombenze quotidiane. Sarà poi Saturno nel segno amico e profondamente affettivo dei Pesci a spazzar via ogni “ostacolo del cuore” che intralcia un sereno orizzonte sentimentale.

Con Giove, Saturo, Urano e Plutone che si candidano a vostri difensori, paladini e guerrieri, potrete andare spavaldi verso ogni meta. Vedrete che molte delle insicurezze saranno placate, molti dei vostri successi riceveranno il plauso dei colleghi a voi legati. Innalzerete sempre il vessillo della vostra competenza e non darete peso ai giudizi di colleghi a voi ostili. da vincoli di stima, amicizia.

Oroscopo del Giorno 5 Luglio 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il sole e la luna formano una connessione squilibrata questa mattina Gemelli, anche se trovare la magia nel mondo intorno a te può aiutare a creare un senso di stabilità. Cerca di mantenere una disposizione ottimista senza perdere il contatto con la realtà. Nel frattempo, Mercurio e Giove si affrontano, portando una forte energia sul tavolo che potrebbe causare alcuni blocchi emotivi. Concediti il ​​permesso di muoverti lentamente, soprattutto per quanto riguarda il tuo percorso verso il successo. Fortunatamente, le vibrazioni più dolci fluiranno con l’arrivo della sera e la Luna si allineerà con Giove, specialmente quando cerchi una comunità spirituale e spiriti affini al tuo.

BILANCIA ⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti creativamente limitato all’interno della tua professione questa mattina cara Bilancia, poiché la luna dell’Acquario e il sole del Cancro condividono una connessione squilibrata. Fai del tuo meglio per trovare arricchimento attraverso i tuoi interessi, prendendo in mano le attività artistiche. Nel frattempo, Mercurio e Giove si scontrano nei nostri cieli, rendendo difficile coltivare la propria vita amorosa e le relazioni più strette. Va bene prendersi una pausa dalla socializzazione quando è necessario, ma cerca di non isolarti. Considera di staccare la spina prima di strisciare sotto le coperte, o un’opposizione tra la luna e Venere potrebbe farti perdere tempo.

ACQUARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo sole caro Acquario, formando un aspetto sbilanciato con il sole del Cancro questa mattina. Potresti sentirti disorganizzato e con poca energia, il che rende importante cercare modi per sostenere il tuo corpo e la tua mente. Nel frattempo, Mercurio e Giove si scontrano nei nostri cieli, il che potrebbe farti avere aspettative irrealistiche su te stesso e sugli altri, quindi assicurati di frenare il tuo occhio critico. Fortunatamente, l’energia si alleggerirà quando la Luna si allineerà con Giove questa sera, dandoti la possibilità di recuperare la chiarezza mentale. Fai attenzione ai drammi a casa stasera quando Urano si agita in alto.

Oroscopo del Giorno 5 Luglio 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️ EXCELLENT: Potresti sentirti sottovalutato o frainteso mentre il sole e la luna condividono una connessione squilibrata questa mattina caro Cancro, ma cerca di non pensare troppo. Nel frattempo, Mercurio e Giove si affrontano sopra la testa, il che potrebbe farti nascondere nel tuo guscio. Fortunatamente, scoprirai che è più facile fidarsi quando la luna e Giove si allineano questa sera, specialmente quando abbracci la compagnia di amici sicuri. Assicurati solo di concederti un sacco di tempo per rilassarti stasera, o potresti iniziare a sentirti irrequieto e capriccioso.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Cerca di onorare e fare spazio alle tue emozioni questa mattina caro Scorpione, poiché la luna dell’Acquario condivide una connessione squilibrata con il sole del Cancro. Anche se potresti avere voglia di nasconderti sotto le coperte, lottare per una narrazione positiva può aiutarti a sentirti ottimista riguardo all’agenda che ti aspetta. Nel frattempo, Mercurio e Giove si schierano in alto, ricordandoti di rimanere organizzato quando si tratta di perseguire i tuoi sogni. Se ci sono abitudini relative alla disorganizzazione o alla procrastinazione che devono essere affrontate, ora è un buon momento per diventare reale con te stesso. Pianifica di rilassarti nella comodità di casa mentre arriva la sera, dando al tuo corpo un pò di cure extra.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna dell’Acquario forma una connessione squilibrata con il sole del Cancro. Questo clima cosmico potrebbe anche portare a lividi dell’ego e tensione con i nemici frenetici, quindi assicurati di evitare chiunque abbia un atteggiamento negativo. Nel frattempo, Mercurio e Giove formano un aspetto teso, che potrebbe farti disconnettere da ciò che ti circonda o chiederti a cosa dai valore. Fortunatamente, la Luna e Giove si allineano questa sera per calmare il tuo spirito, anche se potresti aver bisogno di un pò di coccole per sfruttare al massimo queste vibrazioni.