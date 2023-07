Ristorante Central Lima, il migliore al mondo è peruviano!

Per anni la classifica 50 Best Restaurants ha individuato il ristorante “migliore” del mondo. La classifica del 2023 incorona il ristorante dello chef Virgilio Martinez in Perù che, insieme alla moglie Pía León, canta un’ode al Perù in tutte le forme. I piatti celebrano i paesaggi unici, la storia e le tradizioni della loro patria utilizzando la varietà della biodiversità locale e gli ecosistemi peruviani.

La classifica ha scalfito il dominio della cucina francese nel mondo e ha acceso i riflettori su intere parti del pianeta non considerate mete da foodie, che invece si sono guadagnate un posto fra le mete gastronomiche mondiali, generando turismo e indotto.

Quest’anno la cerimonia si è svolta a Valencia e i governi nazionali si contendono questo evento come veicolo di promozione a livello globale del territorio e la nascita di classifiche ad hoc come quella dei 50 Best per il Sud America, per il Medio Oriente ed Africa e per l’Asia fotografano scene in fermento.

Il crescente numero di ristoranti di questi continenti nella classifica mondiale è il segno dei tempi: la globalizzazione del fine dining è diventata realtà e ha contribuito a rendere ogni luogo del mondo una valida meta da scoprire!