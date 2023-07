Da Blanco a Tananai: tutti sul palco di Tim Summer Hits 2023 a Rimini

Tim Summer Hits 2023

Torna a Rimini il Tim Summer Hits 2023, il programma televisivo targato Rai2 , che anche quest’anno fa tappa nella nostra città per ben 3 serate in Piazza Fellini, in occasione della Notte Rosa.

Dopo Roma infatti, è Rimini la città che giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio ospiterà lo show musicale dell’estate di Rai 2.

In occasione della Notte Rosa, tre serate ricche di musica in Piazzale Fellini per ascoltare dal vivo alcuni tra i più importanti artisti nazionali e internazionali e i loro successi dell’estate.

Saranno 70 gli artisti in arrivo a Rimini. Tra gli altri: Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Alex Britti, Alexia, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Asteria, Benji, Blanco, Chiello, Ciccio Merolla, Claude, Clementino, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Diodato, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Ex-Otago, Federico Rossi, Finley, Follya, Fred De Palma, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Galeffi, Giuse The Lizia, Hosanna, Il Tre, Junior Cally, Lda, Lo Stato Sociale, Ludwig, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Romano, Mobrici, Ndg, Neima Ezza, Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga Nek, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rovere, Santi Francesi, Seryo, Sethu, Shari, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tommy Dali, Tony Effe, Tredicipietro, Valentina Parisse, Vegas Jones, Wax, Zero Assoluto.

A condurre le serate di Tim Summer Hits 2023 ci saranno due volti noti e amati dal pubblico: Andrea Delogu, conduttrice, attrice e scrittrice che ha già presentato il festival lo scorso anno e Nek, cantante dalla carriera trentennale, molto apprezzato dal grande pubblico e ormai anche noto volto televisivo. I due conduttori intratterranno il pubblico supportati da Gli Autogol, il gruppo comico noto per le sue parodie e le sue imitazioni.

Come l’anno scorso, le serate andranno in onda in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2 da domenica 16 luglio ed il 6 agosto ci sarà una puntata riepilogativa dei migliori momenti del TIM Summer Hits 2023.

Nel corso delle tre serate saranno diversi i collegamenti con il backstage, presieduto da Gli Autogol, trio seguitissimo sul web, che con la loro ironia ed energia incontreranno alcuni degli ospiti che saliranno sul palco di Tim Summer Hits.