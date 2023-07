Oroscopo del Giorno 4 Luglio 2023 Martedì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 4 Luglio 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Capricorno manda un bacio a Nettuno questa mattina presto caro Ariete, tagliando i confini tra il regno etereo e quello materiale. I sogni intuitivi potrebbero rivelare informazioni su paure, speranze e percorsi verso il successo, quindi assicurati di riflettere su eventuali scene significative che ti hanno trovato nel regno astrale. Un’energia potenziante ti manterrà motivato professionalmente quando Plutone diventa attivo, dandoti un buon inizio alla giornata lavorativa. Ti sentirai spinto a connetterti con gli altri una volta che la Luna migrerà in Acquario, anche se potresti volerti trattenere quando si tratta di sentirti eccitato per nuove conoscenze.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti diventare improvvisamente motivato a ripulire ciò che ti circonda nel tentativo di organizzarti caro Leone, mentre la luna del Capricorno si allinea con Plutone. Ottieni il massimo da queste vibrazioni raggiungendo il tuo pieno potenziale con tutta l’organizzazione, il duro lavoro e il benessere che ne derivano. La tua attenzione si sposterà verso le questioni del cuore quando la luna entra in Acquario e ti sentirai particolarmente attratto da coloro che hanno una mente propria. Non aver paura di mostrare il tuo lato non convenzionale, confidando che attirerai persone che la pensano allo stesso modo e forse anche un nuovo interesse romantico!

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di riconoscere come il tuo cuore e il tuo corpo si influenzano l’un l’altro questa mattina, mentre la luna del Capricorno si connette con Nettuno. Queste vibrazioni sono perfette per apprezzare la tua forma fisica e darti un pò di amore dalla testa ai piedi. Prendi in considerazione l’idea di saldare i debiti quando la Luna attraverserà Plutone questo pomeriggio, facendo mosse finanziarie che ti daranno potere a lungo termine. La tua mente si sentirà chiara e agile mentre la luna migrerà in Acquario, mettendoti dell’umore giusto per esplorare nuovi concetti, condividere idee e pensare al di fuori di te stesso. Tuttavia, potresti sentirti più solitario quando i nodi del destino si agiteranno questo pomeriggio.

Oroscopo del Giorno 4 Luglio 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Capricorno e Nettuno si allineano questa mattina presto caro Toro, aprendo la strada a sogni e segni intuitivi dall’aldilà. La tua spiritualità sarà particolarmente potenziante quando la Luna si allineerà con Plutone, aiutandoti a superare eventuali ostacoli che potrebbero averti trovato di recente. Sentirai un cambiamento quando la luna entrerà in Acquario, chiedendoti di investire in un futuro da cui ti senti ispirato ed eccitato. Fai attenzione alla tensione con i tuoi cari e con le figure autoritarie mentre arriva il pomeriggio e i nodi del destino si agitano, e cerca di non aggrapparti troppo strettamente alle dinamiche che non stanno funzionando.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Un’energia amorevole, armoniosa e riparatrice ti troverà questa mattina presto cara Vergine, grazie a un dolce scambio tra la luna in Capricorno e Nettuno. Le buone vibrazioni continuano mentre Plutone attiva la tua quinta casa solare, spingendoti ad entrare nel tuo potere. Tuttavia, dovrai concentrarti sul rimanere organizzato con la tua lista di cose da fare una volta che la Luna sarà migrata in Acquario, ricordandoti che per rivoluzionare la tua vita, devi lavorare sodo. Fai attenzione a problemi di comunicazione o confusione quando i Nodi del Fato si agitano questo pomeriggio, avendo cura di alimentare la tua compassione e il tuo ottimismo.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Prenditi un momento per apprezzare la tua mente e la sua capacità di pensare in modo creativo caro Capricorno, prendendoti una pausa dalla tua disposizione pragmatica mentre la luna e Nettuno uniscono le forze. Non aver paura di attirare l’attenzione quando Luna e Plutone si allineeranno stamattina, poiché così facendo si produrrà un senso di potenziamento trasformativo. Un’energia radicata ma cerebrale entrerà in gioco una volta che la luna migrerà in Acquario, chiedendoti di lavorare al di fuori della tradizione. Sfortunatamente, la pressione dei tuoi colleghi potrebbe manifestarsi quando i nodi del destino si agitano questo pomeriggio, rendendo importante che tu rimanga fermo nella tua determinazione.

Oroscopo del Giorno 4 Luglio 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’atmosfera si sentirà intensa quando la luna del Capricorno attraverserà Plutone questa mattina cari Gemelli, rendendo importante pianificare saggiamente i vostri movimenti. Questo clima cosmico può essere sia potenziante che distruttivo, quindi assicurati di scegliere il tuo percorso più alto, anche se farlo richiede sacrificio. Fortunatamente, ti sentirai molto più leggero una volta che la Luna migrerà in Acquario, attivando il settore spirituale della tua carta. Questa energia è ottima per affinare la tua intuizione e connetterti con le forze invisibili che ti guidano, spingendoti a investire nelle pratiche che riempiono il tuo cuore di speranza, pace e ispirazione.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il profilo attivo e sociale si presenta in questa giornata piuttosto buono, mentre quello legato alla sfera intima riserva diverse sorprese, ma non necessariamente negative. La stella maschile, diurna, legato alla attività dell’Io, il Sole, vi contrasta ancora questa giornata, e dal segno vostro nemico amatissimo del Cancro.

Quel che conta, per voi Bilance è la serena quotidianità degli affetti, che non interferiscano con la vostra libertà, il bene più prezioso cui tenete. Mercurio e il Sole, dal Cancro vi pungolano, però oggi e con aspetti provocatori e vi rendono un po’ possessivi verso il partner. Qualche volta è bene limitarvi anche sotto questo aspetto più viscerale. Tuttavia, è bene dirlo, voi non soffrite di solito di grandi sconvolgimenti emotivi, dato che, il vostro, è un segno autunnale, governato dal lucido e freddo Saturno.

Dovrete valutare, con la vostra prontezza di mente, i passi da compiere ed essere sicuri che il vostro modo di procedere sia quello più giusto e opportuno. Perché possono verificarsi oggi situazioni complesse, sfuggenti, poco chiare, legate all’attività consueta. Grazie al cielo, l’innata diplomazia di cui lo Zodiaco vi ha dotati vi verrà senz’altro in soccorso, permettendovi di aggiustare, con garbo ed equilibrio, ogni eventuale disarmonia.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Concediti il ​​permesso di muoverti lentamente per goderti il ​​percorso panoramico questa mattina caro Acquario, mentre la luna in Capricorno e Nettuno uniscono le forze. Queste vibrazioni sono ideali per disconnettersi dallo stress e connettersi con la bellezza, soprattutto per quanto riguarda la natura, la musica, il cibo e l’arte. Un’energia purificatrice ti troverà quando Plutone diventerà attivo nella tua dodicesima casa solare, offrendoti l’opportunità di eliminare cattive abitudini e situazioni malsane. Ti sentirai rinvigorito e popolare quando la Luna migrerà nel tuo segno, spingendoti a dare la priorità ai tuoi obiettivi personali e ai tuoi desideri nei prossimi due giorni.

Oroscopo del Giorno 4 Luglio 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna in Capricorno e Nettuno uniscono le forze per portarti amore e sostegno extra, caro Cancro, creando un’atmosfera sognante perfetta per le meditazioni mattutine e la quieta tranquillità. Le buone vibrazioni continuano a fluire mentre Plutone diventa attivo, creando un ambiente armonioso e stabile che è perfetto per connettersi profondamente con qualcuno che ami. Sentirai un cambiamento una volta che Luna migrerà in Acquario, rafforzando la tua determinazione a mantenere relazioni significative radicate in conversazioni stimolanti e rispetto reciproco. Tuttavia, potresti voler mantenere un cerchio stretto quando i nodi del destino si agitano questo pomeriggio senza tagliarti fuori da nuove esperienze.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La tua mente sarà piena di idee creative questa mattina presto carissimo Scorpione, grazie a un’alleanza cosmica tra la luna in Capricorno e Nettuno. Prova a fare qualcosa di creativo prima di iniziare la giornata e assicurati di annotare tutte le idee brillanti che ti vengono in mente. La tua voce ti rafforzerà quando la Luna attraverserà Plutone e parlare in modo pragmatico potrebbe guadagnare il rispetto dei tuoi coetanei. Sentirai un cambiamento quando la Luna migrerà in Acquario, portando un’energia eccitante nella tua casa che ti lascerà attratto dalla felicità domestica per i prossimi due giorni.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Avrai l’opportunità di ispirare gli altri quando la luna del Capricorno manda un bacio a Nettuno questa mattina, ​​spingendoti ad andare sotto i riflettori. Queste vibrazioni sono ottime per sostenere le cause che ti appassionano, specialmente quando Plutone diventa attivo nella tua casa. Sentirai un cambiamento quando la Luna scivola nell’Acquario, portando un’energia frenetica nella tua mente che è perfetta per diventare creativi. Sentiti libero di abbracciare la solitudine nei prossimi due giorni, comprendendo che a volte il tuo cervello ha bisogno di una pausa per ricaricarsi ed esplorare nuovi concetti.