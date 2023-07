Oroscopo del Giorno 3 Luglio 2023 Lunedì

Oroscopo del Giorno 3 Luglio 2023 Lunedì

VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 3 Luglio 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Un continuo allineamento tra il sole, Cancro, Mercurio e Giove introduce buone vibrazioni questa mattina carissimo Ariete, invitandoti ad abbracciare la felicità domestica e forse un tocco di lusso. Appoggiati a queste vibrazioni creando uno spazio nutriente pieno di calore, indulgendo nei tuoi sensi con le persone che ami. Sfortunatamente, una quadratura tesa tra Venere e Urano potrebbe scuotere l’atmosfera, ma cerca di non alimentare comportamenti testardi o stravaganti da parte degli altri. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà questa sera quando la luna del Sagittario si connetterà con Giove e Venere, incoraggiandoti ad appoggiarti alla tua spiritualità e mente creativa.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di liberarti da dinamiche e abitudini malsane oggi caro Leone, mentre il sole, Mercurio e Giove condividono un dolce scambio in alto. Usa questa energia per meditare su ciò che è più importante per te, avendo cura di allontanarti da chiunque o qualcosa che ostacoli la tua capacità di vivere bene e raggiungere gli obiettivi. Sfortunatamente, i blocchi stradali potrebbero far vacillare la tua fiducia mentre Venere e Urano si affrontano, ma cerca di non lasciare che tali inconvenienti ti scoraggino dal traguardo. Buone vibrazioni fluiranno questa sera quando la luna del Sagittario si connetterà con Giove e Venere, ispirandoti a vivere consapevolmente.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di diventare serio e organizzato all’interno dei tuoi obiettivi, mentre il sole, Cancro, Mercurio e Giove si allineano nei nostri cieli. Sfortunatamente, una dura quadratura tra Venere e Urano potrebbe farti sentire sopraffatto dai tuoi sogni, rendendo importante suddividere le grandi imprese in piccoli passi. Una tripletta di buone vibrazioni ti troverà questa sera quando la Luna si connetterà con Giove e Venere, chiedendoti di abbracciare un senso di libertà, creatività e spiritualità. Se c’è qualche lavoro di manifestazione o intenzione che stavi pensando di impostare, ora sarebbe un buon momento per coinvolgere il tuo lato mistico interiore.

Oroscopo del Giorno 3 Luglio 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️EXCELLENT:Avrai grandi idee quando ti sveglierai questa mattina caro Toro, grazie a una continua connessione tra il sole, Cancro, Mercurio e Giove. Appoggiati a queste vibrazioni accedendo alla tua voce e parlando liberamente di questioni importanti per te. Questa energia è ottima anche per socializzare, anche se potresti voler mantenere un circolo intimo mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il Sagittario e la tua ottava casa solare. Fai attenzione agli sbalzi d’umore dentro di te e negli altri mentre Venere e Urano si affrontano, avendo cura di riconoscere cosa ti fa scattare e perché. Fortunatamente, le buone vibrazioni fluiranno pstasera, dandoti la possibilità di lenire e nutrire il tuo cuore.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Se “il buon giorno si vede dal mattino”, questo mese di luglio vi promette “scintille estive” da non dimenticare! Urano, signore del vostro segno, si trova proprio ospitato felicemente in Toro segno vostro alleato e in compagnia di Giove pure. Sole e Plutone occupano invece i vostri segni amici Cancro e Capricorno, producendo momenti benefici che stimolano letture, riflessioni, interessi culturali e politici.

Siete ancora single? Giove, Urano e Plutone, pianeti lenti e potenti sulla ruota zodiacale, vi aprono a contatti nuovi che toccano il vostro ambiente di frequentazioni. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 18 al 22 settembre, è in questa nuova dimensione sociale che potrete incontrare chi vi farà battere il cuore. Non vi fate condizionare dal vostro temperamento chiuso e a volte veramente molto selettivo e date modo alla buona sorte dell’affettività di entrare nella vostra vita. Il Sole in un segno che promuove l’armonia della coppia, il Cancro, se l’anima gemella ce l’avete già, rinforza la vostra unione sentimentale.

Operosi e concreti, non vi arrendete all’ozio! Se non siete convinti di aver prodotto qualcosa quest’oggi non sarete stati soddisfatti. Giove dà valore al vostro impegno e nel futuro vi premierà.

Pur se siete generosi, avete un gran timore di spendere e preferite la conservazione, l’accumulo, alla volontà di condividere e espandervi. Giove corregge un poco questa vostra inclinazione.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Fai la scelta attiva di dedicare la tua energia all’amore, all’amicizia e alla creatività caro Capricorno, mentre il sole, Mercurio e Giove si allineano nei nostri cieli. Tuttavia, la luna del Sagittario ti metterà in uno stato d’animo privato e filosofico, rendendo importante mantenere una stretta cerchia di spiriti affini. Nel frattempo, Venere e Urano condividono un aspetto teso sopra la testa, minacciando di innescare gelosie e lotte di potere, quindi assicurati di evitare chiunque abbia un debole per il dramma o la competizione. Fortunatamente, l’energia si alleggerirà quando la Luna si connetterà con Giove e Venere, chiedendoti di liberare inutili tensioni o dolori dalla comodità di casa.

Oroscopo del Giorno 3 Luglio 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti trovarti di umore introverso all’inizio del fine settimana Gemelli, mentre il sole, Mercurio e Giove continuano una connessione di supporto nei nostri cieli. Queste vibrazioni si abbinano bene con la cura di sé e il collegamento con la bellezza che ti circonda, quindi assicurati di dirigere la tua attenzione di conseguenza. Sfortunatamente, una dura connessione tra Venere e Urano potrebbe portare il dramma, rendendo importante che tu sia selettivo con le persone con cui parli. Buone vibrazioni fluiranno quando la Luna si connetterà con Giove e Venere questa sera, risvegliando la farfalla sociale che vive dentro di te mentre ti spinge ad abbracciare la comunità.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sarai in una posizione unica per sviluppare connessioni intime oggi cara Bilancia, mentre il sole, Mercurio e Giove si connettono in alto. Tuttavia, vorrai stare in guardia contro i conoscenti con secondi fini mentre Venere e Urano si scontrano, avendo cura di stabilire un rapporto di fiducia prima di rivelare troppo di te stesso. Buone vibrazioni fluiranno questa sera quando la luna del Sagittario si connetterà con Giove, portando nell’aria un’energia civettuola e gentile che è perfetta per dare priorità all’amore. Cerca modi per abbracciare la comunità stasera, quando la Luna manda un bacio a Venere, mettendoti di buon umore.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Considera di dedicare la tua giornata alla connessione con la tua casa caro Acquario, mentre il sole, Mercurio e Giove si allineano in alto. Queste vibrazioni sono perfette per riempire la tua cucina di deliziosi profumi, ritirare il bucato e concentrarti sulla felicità domestica. Tuttavia, vorrai stare in guardia contro sconvolgimenti relazionali e curve emotive mentre Venere si confronta con Urano, avendo cura di affrontare il conflitto con un senso di diplomazia e compassione. L’energia si sentirà più leggera con l’arrivo della sera e la luna del Sagittario si connetterà con Giove e Venere, portando un’energia curativa sul tavolo che è perfetta per appianare le spaccature.

Oroscopo del Giorno 3 Luglio 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua influenza raggiungerà più di quanto tu possa pensare oggi caro Cancro, poiché il sole, Mercurio e Giove condividono un dolce scambio in alto. Usa questa energia per investire nella tua rete di connessioni, comprendendo che devi prendere l’iniziativa per coltivare un senso di comunità. Tuttavia, potresti voler stare in guardia mentre Venere e Urano si affrontano. La dolcezza ti troverà questa sera quando la luna del Sagittario si connetterà con Giove e Venere, chiedendoti di apprezzare il tuo valore mentre stabilisci limiti ragionevoli se hai bisogno di tracciare una linea o due.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La tua natura amorevole risplenderà luminosa oggi carissimo Scorpione, mentre il sole, Mercurio e Giove continuano un’alleanza di supporto nei nostri cieli. Appoggiati a queste vibrazioni aprendo il tuo cuore e connettendoti con spiriti affini, mantenendo lo spazio per far fiorire le tue collaborazioni. Sfortunatamente, le tensioni potrebbero affiorare in superficie mentre Venere e Urano si scontrano, rendendo importante mantenere confini sani in caso di conflitto. Fai del tuo meglio per risolvere i problemi da un luogo logico e compassionevole, cercando modi per diffondere l’agitazione in te stesso e negli altri. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà quando la luna del Sagittario si connetterà con Giove questa sera, chiedendoti di concentrarti sul vivere bene.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Fai voto a te stesso e all’universo di divertirti oggi Pesci, poiché il sole, Mercurio e Giove ti chiedono di abbracciare l’avventura e l’amicizia. Tuttavia, vorrai stare attento ai comportamenti pignoli dentro di te e negli altri, avendo cura di evitare chiunque possa criticare il tuo stile di vita o le tue scelte. La dolcezza ti troverà mentre arriva la sera e la luna del Sagittario manda un bacio a Giove, incoraggiandoti a coccolarti con un pò di lusso. Le buone vibrazioni continuano a fluire quando Luna e Venere si allineano stasera, spingendoti a trattare il tuo corpo come un tempio.