Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2023 Giovedì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sarai ansioso di apportare modifiche mentre la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione. Tuttavia, dovresti essere consapevole di mantenere sane aspettative su te stesso e sugli altri quando la Luna forma un aspetto sbilanciato con Giove questo pomeriggio. Cerca di mantenere una disposizione positiva nel corso della giornata, quando Venere si agita in alto, o la tua fiducia potrebbe iniziare a venir meno. Fai attenzione alle tue spese e fai attenzione ai comportamenti testardi quando Luna e Urano si affrontano questa sera, scegliendo saggiamente le tue battaglie in caso di conflitto. Fortunatamente, sarà più facile comunicare in modo ponderato quando Mercurio e Saturno uniranno le forze prima di andare a dormire.

LEONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Preparati per alti e bassi emotivi oggi caro Leone, mentre la luna dello Scorpione forma una serie di aspri aspetti sopra la testa. Le tensioni possono sembrare particolarmente alte quando Luna e Venere si affrontano questo pomeriggio. Cerca di affrontare i problemi in modo diplomatico non appena si presentano, scegliendo di diffondere litigi o drammi prima che si trasformino in discussioni più esplosive. Fai ulteriori passi per lenire e onorare anche il tuo cuore e considera di ritagliarti un pò di tempo da solo quando Mercurio e Saturno uniranno le forze stasera, poiché la tua mente bramerà pace e tranquillità.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sperimenterai molto sotto la superficie oggi, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso l’intenso Scorpione. Sfortunatamente, una serie di aspetti tesi sopra la testa può portare sfide interne, facendoti innescare più facilmente. Considera l’idea di prenderti del tempo per abbracciare la solitudine e la cura di te stesso, soprattutto se trovi difficile stare con gli altri. Una pratica spirituale o creativa può portare guarigione al tuo spirito quando Marte diventa attivo questa sera, fornendo uno sfogo alle emozioni represse. Buone vibrazioni fluiranno mentre la giornata volge al termine e Mercurio manda un bacio a Saturno, incoraggiandoti a rilasciare ciò che non ti serve più.

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Giove nel vostro segno vi dispone a ricevere i doni della buona sorte che oggi vi arriveranno, specie se nati in aprile. Saturno in Pesci invece vi aiuta a sapere scegliere questi doni, che a volte saranno tanti da obbligarvi a decidere tra questo e quello.

Giove specie se siete cuori solitari, promette di farvi conoscere una persona che diventerà significativa. Non vi tirate indietro di fronte a un invito che vi viene fatto da una nuova cerchia di amicizie. Una fase di fusione sentimentale nella vita affettiva vi attende con il team Mercurio Sole in angolo felice per voi dal segno amico del Cancro. Se siete in una storia di lungo corso un felicissimo Saturno in Pesci vi sostiene e rinverdisce la relazione colmandola di nuovi stimoli.

Lo farete anche oggi e ne riceverete di apprezzamenti in ufficio sia da chi vi conosce e vi è amico, sia da chi ancora non lo è (ma presto lo diventerà). Con la vostra competenza siete i primi a brillare in ambito professionale, insegnando spesso ad altri colleghi inesperti con il buon esempio che date. Urano e Saturno vi spianano la strada e vi facilitano compiti gravosi in qualsiasi ambito di attività.

VERGINE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Il mondo reale può sembrare un pò noioso o disincantato questa mattina cara Vergine, mentre la luna della Bilancia si allinea con Giove e Urano. Anche se potresti essere tentato di scomparire in un mondo creato da te, cerca di non allontanarti quando si tratta di impegni importanti. Fortunatamente, ti sentirai più sintonizzato con ciò che ti circonda quando Marte diventa attivo questo pomeriggio, anche se potresti aver bisogno di trovare prima pace e tranquillità. Nel frattempo, Mercurio si connette con i Nodi del Destino, mettendoti in vena di espandere la tua rete di connessioni. Appoggiati a queste vibrazioni liberando il tuo lato sociale, anche se solo per poche ore.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Oggi potresti incontrare alcune personalità intense caro Capricorno, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione. Fai attenzione alle forti emozioni quando Luna e Giove condividono una connessione squilibrata questo pomeriggio e non aver paura di stabilire dei limiti se senti che qualcuno ti sta scaricando troppo. Fai attenzione agli ego feriti quando la luna affronta Giove questo pomeriggio e considera di mantenere un cerchio stretto. Fortunatamente, l’energia si sentirà più leggera stasera quando Mercurio e Saturno uniranno le forze, portando armonia nella tua mente e nelle tue relazioni, quindi assicurati di coccolarti con i tuoi compagni più cari.

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dello Scorpione continua il suo viaggio nel settore del vostro tema natale che governa abitudini e salute cari Gemelli, ma una serie di connessioni difficili potrebbe scatenare stress e disorganizzazione. Fai del tuo meglio per rimanere con i piedi per terra adattando le tue aspettative per la giornata e ricorda di sostenere il tuo fisico con la respirazione profonda, lo stretching per alleviare la tensione e molti cibi nutrienti. Fai attenzione ai litigi stasera quando Marte si agita in alto, poiché piccole discussioni potrebbero rapidamente trasformarsi in problemi più grandi. Fortunatamente, Marte e Saturno si allineeranno per stabilizzare queste vibrazioni, anche se potrebbe essere necessario stabilire dei limiti.

BILANCIA ⭐️⭐️ EXCELLENT: L’energia può sembrare un pò intensa mentre la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione, ma cerca di non esercitare pressioni inutili su te stesso. Prendi in considerazione di prenderti una breve pausa questo pomeriggio per entrare in contatto con la natura, soprattutto se inizi a sentirti sbilanciato. Fai attenzione alle lotte di potere e ai comportamenti testardi quando Luna e Urano si affrontano questa sera, dando la priorità al compromesso se tu e una persona cara iniziate a non essere d’accordo. L’atmosfera si alleggerirà stasera quando Mercurio manderà un bacio a Saturno, ispirandoti a organizzarti per ciò che resta della settimana lavorativa.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Lavora costantemente verso i tuoi obiettivi professionali oggi caro Acquario, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione e la tua casa del successo. Tuttavia, potresti voler guardare le tue parole quando Giove perderà l’equilibrio questo pomeriggio ed evita di essere risucchiato in dinamiche malsane in ufficio. Tocca la base con le tue emozioni quando Luna e Urano si affrontano questo pomeriggio e fai attenzione a malumore o drammi a casa. Fortunatamente, un’energia stabilizzante prenderà piede quando Mercurio manderà un bacio a Saturno questa sera, specialmente quando ti prendi cura di nutrire la tua mente e il tuo corpo.

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Affronta la giornata con un senso di orgoglio, mentre la luna dello Scorpione cerca di rafforzare il tuo ego. Tuttavia, una connessione squilibrata con Giove potrebbe portare ostacoli alla tua giornata e dovrai mantenere un atteggiamento positivo per superarli. Fai attenzione al dramma questa sera quando Luna e Urano si affrontano e considera di prenderti una pausa dai tuoi schermi e fare invece qualcosa di creativo. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà man mano che la giornata volge al termine e Mercurio manda un bacio a Saturno, aiutandoti a trovare chiarezza quando ti connetti con il tuo lato spirituale.

SCORPIONE ⭐️ EXCELLENT: Il conflitto potrebbe essere difficile da evitare oggi caro Scorpione, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno salutando la tensione nei nostri cieli. Potresti iniziare a sentire che gli altri ti puntano il dito ingiustamente o ti fraintendono, rendendo importante che tu trovi modi per sostenerti. Tuttavia, assumersi la responsabilità di eventuali errori o illeciti può anche aiutarti a navigare in queste vibrazioni, quindi cerca di non entrare in modalità difensiva se qualcuno ti presenta punti validi, anche se sono difficili da digerire. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà quando Mercurio e Saturno uniranno le forze stasera e le attività creative o spirituali saranno particolarmente terapeutiche.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il tuo intuito beneficerà di una spinta mentre la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione, anche se dovresti fare attenzione a rimanere radicato nel presente quando Luna e Giove entreranno in una connessione sbilanciata questo pomeriggio. Dai al tuo corpo un pò di cure extra quando Venere si agita nel corso della giornata, avendo cura di mangiare bene, fare stretching e bere molta acqua. La tua mente si sentirà occupata quando Urano diventerà attivo questa sera, segnando la scusa perfetta per scrivere un diario o meditare. Buone vibrazioni fluiranno questa sera quando Mercurio manderà un bacio a Saturno, chiedendoti di strutturare i tuoi obiettivi artistici e personali.