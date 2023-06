Oroscopo del Giorno 28 Giugno 2023 Mercoledì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna migra in Scorpione questa mattina presto caro Ariete, connettendosi con i Nodi del Fato all’alba. Questo clima cosmico ti metterà in uno stato d’animo radicato ma serio, aiutandoti a rilasciare qualsiasi stress, dolore o dramma a cui preferiresti non aggrapparti. Le buone vibrazioni continuano a fluire quando Mercurio diventa attivo in alto, incoraggiandoti a coltivare le tue dinamiche più intime attraverso l’arte della conversazione e lo scambio emotivo. Un grande trigono si manifesta questo pomeriggio, aiutandoti a mantenere limiti ragionevoli senza chiuderti. Nel frattempo, Venere e Giove condividono un dolce scambio, ricordandoti di seguire le tue passioni, praticare la cura di te stesso e amarti.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’universo ti chiederà di entrare in contatto con le tue emozioni oggi caro Leone, mentre la luna entra nello Scorpione e nella tua quarta casa solare. Fortunatamente, i nodi del destino e di mercurio interverranno per promuovere il rilascio, quindi cerca di non combattere le lacrime se hai bisogno di un bel pianto. Un grande trigono si manifesta questo pomeriggio, portando sul tavolo un’energia trasformativa che è perfetta per entrare in ruoli o opportunità che hai costruito dietro le quinte. Nel frattempo, Venere e Giove condividono un’alleanza solidale che è pronta a rafforzare la tua connessione con la spiritualità.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna entra nell’inafferrabile Scorpione e nel settore della tua carta che governa la privacy, mettendoti in uno stato d’animo riservato. Appoggiati a queste vibrazioni ritagliandoti un pò di tempo per la solitudine e cerca modi per nutrire il tuo cuore, il tuo corpo e la tua mente. Un grande trigono abbellisce i nostri cieli questo pomeriggio, stabilendo un tono intimo ideale per confidarsi con i tuoi alleati più fidati. Se hai sperato di staccare gli strati all’interno di una relazione, questa energia può aiutarti a farlo. Nel frattempo, Venere e Giove condividono un aspetto di supporto, portando un’atmosfera creativa e intuitiva.

Oroscopo del Giorno 28 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Un’energia armoniosa e dolce si diffonderà nell’aria questa mattina carissimo Toro, mentre la luna si insinua nello Scorpione e nel settore della tua carta che governa l’amore. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre la Luna si allinea con i nodi del destino e di Mercurio, portando un’atmosfera civettuola al tavolo che è perfetta per avviare una conversazione con la tua ultima cotta. Un raro grande trigono si manifesta in alto questo pomeriggio, incoraggiandoti a guidare con cuore aperto, presentarti a nuovi amici e apprezzare quelli che ami. Nel frattempo, Venere e Giove condividono un dolce scambio, portando guarigione al tuo cuore.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna si insinua nello Scorpione questa mattina cara Vergine, formando connessioni di supporto con i Nodi del Destino e con Mercurio. Appoggiati a queste vibrazioni apportando premura alle tue parole, specialmente quando si tratta di relazioni intime, nuove connessioni e questioni d’affari. Un grande trigono si manifesta questo pomeriggio, portando un’energia civettuola al tavolo che è perfetta per abbassare la guardia. Nel frattempo, Venere e Giove condividono un dolce scambio nei nostri cieli, portando sul tavolo un’energia purificatrice che può guarire le ferite se ti concedi lo spazio per lasciar finalmente andare ogni bagaglio che sei pronto a rilasciare.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti sentirti amato e sostenuto dalla tua comunità questa mattina carissimo Capricorno, poiché la luna dello Scorpione forma dolci connessioni con i nodi del destino e di Mercurio. Appoggiati a queste vibrazioni condividendo idee, mettendo in mostra il tuo lavoro e salendo alla ribalta, poiché le persone saranno ansiose di sollevarti il morale. Le buone vibrazioni continueranno a fluire quando un grande trigono prenderà piede questo pomeriggio, aiutandoti a creare basi stabili all’interno della tua sfera sociale, specialmente quando operi con amore. Nel frattempo, Venere e Giove entrano in un aspetto di supporto, chiedendoti di liberare tutte le emozioni che non ti servono più.

Oroscopo del Giorno 28 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti svegliarti sentendoti energico e pronto a lavorare Gemelli, mentre la luna entra in Scorpione e crea connessioni utili con i nodi del destino e di Mercurio. Anche se potresti non ottenere un riconoscimento immediato per i tuoi sforzi, il lavoro che svolgerai ora ti ripagherà in futuro. I temi relativi al lavoro di squadra entreranno in gioco quando questo pomeriggio si formerà un grande trigono, fornendo un’energia stabilizzante e incoraggiandoti a chiedere aiuto se ne hai bisogno. Nel frattempo, Venere e Giove si allineano in alto, offrendo opportunità per appianare i conflitti e guarire all’interno della tua sfera sociale, quindi non aver paura di parlare onestamente.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Dal segno caloroso, passionale e maschile del Leone, Venere e Marte, eccezionalmente si trovano in aspetto armonico per il vostro segno, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 12 di ottobre. Questa coppia vi dà l’energia per non voltarvi indietro e proseguire in nuove, appassionanti avventure, specie se siete single. Se invece siete nati in settembre e il vostro cuore è solitario, un nuovo interesse erotico vi sta facendo un po’ perdere quel selfcontrol che davvero non vi abbandona mai. Lasciatevi però andare all’ebbrezza del desiderio e del sentimento.

Venere nel segno regale del Leone, innalza il livello della vostra ambizione, inducendovi a spronare gli altri, in special modo se siete nati nella seconda decade. Voi state attenti, però in questi giorni a non scherzare troppo col fuoco e con l’azzardo. Un lavoro in gruppo vi stimola e vi coinvolge. Sia che siate liberi professionisti o svolgiate un’attività dipendente, vi trovate a contatto con un’equipe con cui portare avanti un progetto abbastanza promettente.

Tenete d’occhio il sole in questi giorni! La vostra salute è buona in linea generale, ma, ricordando che il vostro segno corrisponde alla pelle, fate attenzione, in questo periodo, alle prime esposizioni al sole, idratate sempre bene l’epidermide e non fatevi trovare impreparati.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Segui il tuo cuore nelle questioni professionali questa mattina caro Acquario, mentre la luna dello Scorpione si allinea con i nodi del destino e di Mercurio. Questo clima cosmico potrebbe portare a nuove opportunità, soprattutto quando si opera nello spirito del lavoro di squadra e della comunità. Buone vibrazioni fluiranno nel pomeriggio mentre un grande trigono abbellisce i nostri cieli, chiedendoti di investire nella tua salute e nella ricerca del successo. Tuttavia, dovresti fare attenzione a ricordare che la stabilità arriva a coloro che danno la priorità all’equilibrio e creano aspettative salutari per se stessi. Nel frattempo, Venere e Giove si allineano in alto fornendo un’energia armoniosa perfetta per discutere di questioni di cuore.

Oroscopo del Giorno 28 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle si allineeranno per aumentare la tua fiducia oggi caro Cancro, poiché la luna dello Scorpione condivide dolci connessioni con i nodi del destino e Mercurio. Appoggiati al tuo lato sociale in onore di queste buone vibrazioni, ma cerca di non concentrarti su nessuno che potrebbe far piovere sulla tua parata. Grazie a un raro grande trigono sopra la testa, un’esplosione di energia di buon auspicio ti circonderà questo pomeriggio, segnando la scusa perfetta per essere audace. Nel frattempo, Venere e Giove condividono una connessione di supporto, fornendo opportunità di guarigione quando apprezzi il tuo valore e richiederai di essere trattato di conseguenza.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna migra nel tuo segno oggi carissimo Scorpione, formando connessioni di supporto con i Nodi del Destino e Mercurio. Questo clima cosmico ti chiederà di guidare con cuore aperto e anche la tua intuizione beneficerà di una spinta. Un grande trigono prende piede questo pomeriggio, aumentando la tua fiducia e gettando un pò di fortuna in più nella tua direzione, quindi assicurati di lottare per le tue speranze e per i tuoi sogni. Nel frattempo, Venere e Giove entrano in un aspetto di supporto sopra la testa, adattando le tue opinioni sul lavoro e aiutandoti a organizzarti nella tua ricerca del successo.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ti sveglierai come un beniamino dell’universo Pesci, mentre la luna entra nello Scorpione e nella tua nona casa solare. Questo clima cosmico avrà sicuramente un effetto fortunato e spirituale su di te, quindi assicurati di operare da un luogo di fede mantenendo una mente aperta. Le buone vibrazioni continuano a fluire quando un grande trigono abbellisce i nostri cieli questo pomeriggio, aiutandoti a implementare strutture sane che aumenteranno la tua fiducia nel percorso verso il successo. Nel frattempo, Venere e Giove condividono un aspetto di supporto chiedendoti di investire in te stesso implementando abitudini sane e vivendo consapevolmente.