Intelligenza artificiale Wimbledon: ora i robot commentano il torneo

Intelligenza artificiale Wimbledon

Ora sono i robot a commentare il torneo sportivo più antico del mondo

Intelligenza artificiale Wimbledon – L’intelligenza artificiale sbarca anche nel mondo delle telecronache e ora fa il suo debutto nel più antico torneo sportivo al mondo: Wimbledon. La telecronaca del prossimo torneo che si terrà dal 3 al 16 luglio 2023 sarà infatti affidata proprio all’intelligenza artificiale. Lo ha annunciato l’All England Club.

Il servizio, disponibile sull’app e sul sito di Wimbledon, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l‘All England club e il colosso della tecnologia Ibm. La nuova copertura non andrà a sostituire però il commento dal vivo. La storica telecronaca della Bbc infatti, resterà attiva in quanto il servizio offerto dall’intelligenza artificiale verrà usato soltanto per il commento dei video relativi ai momenti salienti del torneo.

Sono stati coinvolti esperti di tennis per addestrare l’intelligenza artificiale nel linguaggio unico del tennis e in particolare di Wimbledon, compresi anche termini come “ladies” e “gentlemen”.

Una serie di sensori distribuiti attorno al campo raccoglierà tutti i dati degli incontri, come ad esempio i nomi dei giocatori, la velocità della palla o il tipo di colpo usato, per poi trasmettere il tutto alla piattaforma Ibm. A quel punto i dati saranno elaborati dai modelli linguistici dell’intelligenza artificiale e riorganizzati in un discorso di senso compiuto da un chatbot.

“Questa nuova funzionalità aiuterà gli appassionati di tennis a scoprire anomalie e potenziali sorprese nel sorteggio dei singoli che non sarebbero evidenti guardando solo la classifica dei giocatori”, ha dichiarato un portavoce IBM.

Questo esperimento verrà replicato presto anche sulle piste di atletica visto che è già stata annunciata una partnership con i Campionati europei di atletica leggera che vedranno l’intelligenza artificiale in prima linea per fornire il commento del live blog dell’evento clonando la voce dell’ex mezzofondista britannica, Hannah England.

Il più antico evento nella storia del tennis si prepara a diventare il più moderno, introducendo per la prima volta una telecronaca robotizzata.