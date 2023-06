Oroscopo del Giorno 26 Giugno 2023 Lunedì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 26 Giugno 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’atmosfera non rallenterà caro Ariete, poiché la luna nella Vergine ti spinge ad affrontare le tue faccende prima di divertirti con i tuoi amici. Fortunatamente, scivolare da un’attività all’altra non sembrerà un peso mentre la Luna canticchia felice nei nostri cieli. Tuttavia, vorrai fare il check con te stesso quando la Luna e Giove formeranno una connessione sbilanciata questa sera, comprendendo che anche prendersi cura di te stesso dovrebbe essere una priorità. Potresti ricevere un piccolo regalo da una persona cara o dall’universo stasera quando Urano diventa attivo.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Avrai le dita in molte pentole oggi caro Leone, poiché la luna della Vergine ti mette in uno stato d’animo efficiente e sensuale. Questa posizione luminosa è perfetta per perseguire i sapori, i profumi e i suoni che ti aiutano, usando il tuo occhio attento per immergerti completamente nella bellezza e nel lusso. Tuttavia, una connessione squilibrata tra la Luna e Giove ti ricorderà che gli oggetti materiali non possono comprare la vera felicità, chiedendoti di concentrarti sulla tua spiritualità dopo un inizio indulgente del fine settimana. Ti sentirai serio riguardo al successo quando Giove diventerà attivo stasera, portando sul tavolo un’energia disciplinata ma ottimista.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La tua attenzione rimarrà sulla ricerca del successo carissimo Sagittario, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine orientata al lavoro. Queste vibrazioni sono perfette per tracciare un piano per il prossimo futuro, tenendo conto di eventuali passaggi logistici che potresti aver compiuto in passato. Fai attenzione agli ego contusi quando la Luna forma un aspetto sbilanciato con Giove questa sera, che potrebbe colpire anche la tua fiducia. Fortunatamente, Urano interverrà stasera per farti riacquistare l’ottimismo, aiutandoti a scrollarti di dosso qualsiasi vibrazione che ti ha trovato prima.

Oroscopo del Giorno 26 Giugno 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Consenti ai tuoi capricci creativi di aprirti la strada oggi caro Toro, mentre la luna della Vergine continua il suo viaggio attraverso la tua casa di auto espressione. Queste vibrazioni metteranno in risalto i tuoi talenti naturali e il tuo lato furbo, che potrebbero attirare l’attenzione di un nuovo intrigante ammiratore. Pianifica di trascorrere un pò di tempo da solo questa sera quando la Luna forma una connessione sbilanciata con Giove, spingendoti ad abbracciare l’indipendenza e l’introspezione. Tuttavia, stasera non avrai voglia di volare da solo quando Urano diventerà attivo nel tuo segno, segnando la scusa perfetta per allontanarti dalla tua tradizionale routine e cercare eccitazione.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi carissima Vergine, dandoti il ​​pieno permesso di dare la priorità alle tue esigenze e alla tua agenda. Fortunatamente, le persone saranno ansiose di trascorrere del tempo con te, dandoti libero sfogo per organizzare i programmi per la giornata. Fai attenzione alle lotte di potere e ai nemici mentre la Luna forma una connessione sbilanciata con Giove, che potrebbe portare a una rabbia mal indirizzata all’interno delle tue compagnie. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà una volta che Urano diventerà attivo stasera, attivando il settore spirituale della tua carta e permettendoti di scrollarti di dosso qualsiasi vibrazione negativa.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine e la tua nona casa solare caro Capricorno, mettendoti in uno spazio di testa filosofico e ottimista. La tua natura generosa risplenderà in questo momento e potresti ritrovarti a dare una mano con le faccende di altre persone. Tuttavia, potresti voler impegnarti nuovamente per i tuoi bisogni questa sera quando la Luna forma una connessione sbilanciata con Giove, prestando particolare attenzione a ricaricarti comodamente da casa. Tuttavia stasera si manifesterà un desiderio di divertimento, che potrebbe ispirarti ad avventurarti lontano da casa con i tuoi amici.

Oroscopo del Giorno 26 Giugno 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di creare uno spazio sicuro da cui elaborare i tuoi sentimenti oggi cari Gemelli, mentre la luna della Vergine continua il suo viaggio attraverso la tua quarta casa solare. Anche se potresti non aver bisogno di un grande sollevamento emotivo, dovresti comunque considerare di prenderti del tempo per ricaricarti e rilassarti a casa, specialmente quando la Luna e Giove formano una connessione sbilanciata questa sera. L’ottimismo sarà facile da trovare stasera quando Giove diventerà attivo nella tua dodicesima casa solare, anche se vorrai concentrarti sulla ricerca della gioia dall’interno piuttosto che da fonti esterne.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti non essere dell’umore più socievole oggi cara Bilancia, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine e il settore della tua carta che governa l’introspezione. Mentre queste vibrazioni si mescolano bene con l’ordinamento dei tuoi pensieri e il riordino del tuo spazio, cercare di tenere compagnia può sembrare un affare faticoso, specialmente quando la Luna entra in una connessione sbilanciata con Giove questa sera. Non aver paura di prendere spazio per recuperare le faccende e la cura di te stesso, anche se l’influenza di Giove potrebbe farti desiderare l’intimità prima che la giornata giunga al termine.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti passare alla modalità riordino questa mattina caro Acquario, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine e la tua ottava casa solare. Queste vibrazioni riguardano l’eliminazione della spazzatura per evolversi. Se questi sentimenti si applicano in senso letterale o metaforico dipenderà dalla tua situazione e dalla salute delle tue relazioni più intime. Guarda le tue parole questa sera quando la Luna forma una connessione sbilanciata con Giove, poiché i consigli ben intenzionati possono essere interpretati erroneamente come complimenti ambigui o critiche esplicite. Fortunatamente, Giove interverrà per ripristinare la gioia stasera, riempiendo la tua casa e il tuo cuore con molto per cui sentirti bene.

Oroscopo del Giorno 26 Giugno 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di arricchire la tua mente e il tuo corpo oggi caro Cancro, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine e la tua terza casa solare. Le tue conversazioni dovrebbero rimanere radicate nella logica e nella ricerca della conoscenza, segnando la scusa perfetta per afferrare il tuo migliore amico e andare in un museo o in una libreria. Tuttavia, potresti dover stabilire dei limiti per trascorrere del tempo questa sera quando la Luna entra in una connessione squilibrata con Giove. Tuttavia, un’energia irrequieta si manifesterà quando Urano diventerà attivo stasera.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il team Saturno – Sole – Nettuno e oggi anche la Luna vi guarda benevolo, consentendo a molti di voi di minimizzare alcune carenze che lamentate in ambito sentimentale presenti nel vostro vissuto di coppia. Siete single? Uscite dalla vostra tana e datevi da fare! La possibilità di incontrare chi fa apposta per voi così si renderà possibile. Le coppie di lungo corso vivono stasera un bel ritorno di fiamma che per lo Scorpione così interessato alla parte passionale della relazione, è proprio quanto di meglio gli ci vuole! Anche se Marte non è al vostro fianco, avete comunque recuperato Plutone, che sempre dio dell’eros, è!

Nel vostro ambiente di lavoro tra qualche tempo vedrete riconosciuti i vostri sforzi da un coronamento ufficiale di quanto avete svolto in precedenza. Incassate discreti successi grazie alla vostra intelligenza fuori dal comune.

Attenzione a manovre un pò troppo creative in ambito finanziario. Giove vi potrebbe fare qualche sgambetto!

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine questa mattina cari Pesci, portando un’energia armoniosa alla lista delle cose da fare. Queste vibrazioni sono perfette anche per il check con i tuoi compagni più cari, soprattutto se è passato un pò di tempo dall’ultima volta che hai avuto la possibilità di vederli. Anche il lavoro di squadra funzionerà bene con questo posizionamento luminoso, segnando la scusa perfetta per organizzare un’uscita o una giornata di giochi da tavolo con le tue persone preferite. Un’energia geniale ti troverà mentre il giorno si avvicina e Urano diventa attivo in alto, quindi assicurati di notare tutti i momenti di brillantezza.