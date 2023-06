Profumi Kilian Paris, il vero eco-lusso che può durare per sempre

Cresciuto fra le secolari cantine di cognac della sua famiglia nel sud-ovest francese, il profumiere ha trovato ispirazione nelle botti di rovere allineate sotto le antiche volte della dinastia Hennessy.

Lanciato nel 2007, il brand Kilian Paris oggi comprende più di 34 fragranze no gender declinate in cinque famiglie olfattive: The Fresh, The Narcotics, The Cellars, The Smokes e The Liquors, celebrazione del ricco patrimonio della famiglia Hennessy. Ogni composizione è caratterizzata da accordi persistenti che richiamano i lussuosi profumi francesi del passato e si ispira ad un ricordo olfattivo del fondatore, viaggi intorno al mondo, incontri inaspettati, gusti esotici, romanzi storici… Esperienze uniche che si trasformano in emozioni da condividere.

Il packaging dei profumi è quello utilizzato per i liquori, sul quale è incisa una K dallo stile astratto che riflette la luce a 360 gradi. Combinazioni che in ogni nota richiamano il cognac, l’assenzio, il gin, il brandy mescolandoli agli ingredienti più insoliti per esaltarne la potenza, la libertà, la freschezza.