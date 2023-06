Borsa di Paglia: il trend estivo sempre azzeccato!

Tote bag capienti

Perfetta per la mattina in ufficio; non c’è nulla di più pratico infatti di una shopper capiente fedele amica di tutta la giornata. Sceglietela nel classico colore della paglia oppure coloratissima, l’importante è che contenga tutto il necessario di lavoro!

Una borsa di paglia… per il tempo di libero!

Nel vostro tempo libero, la borsa ideale non è troppo piccola nè troppo grande. Sceglietela originale, con frange, charms o foulard, rigida o semi rigida, e soprattutto coloratissima!

Il secchiello, dall’aperitivo in poi…

I secchielli di paglia sono il pass partout per l’ora dell’aperitivo, per andare a bere qualcosa con le amiche o per una cena con il fidanzato. I modelli del momento sono arricchiti da strass e cristalli, persino conchiglie e fiori di rafia ricamati.

Una clutch, da mezzanotte in poi

L’alleata per la sera è senza dubbio la clutch; decisamente la scelta azzeccata anche per una cerimonia estiva, per dare un tocco boho al vostro look.