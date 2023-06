Il Conero è la nuova meta Vacanze Estate 2023: a due passi da casa!

Un’elegante palafitta sul mare, con in cucina l’estro creativo dello chef che per la stagione 2023 ha pensato ad un menù degustazione ispirato all’Eros.

Spiaggia incontaminata, circondata dalla natura. Ci si arriva a piedi, se ben allenati, o via mare, in canoa da Portonovo per esempio. Un posto magnifico, uno di quei luoghi magici da maneggiare con cura.

Quando si pensa all’Italia e alle vacanze, c’è una meta preferita che salta subito gli occhi guardando la cartina: il Sud italia, patria di sabbia bianca, acqua cristallina e buon cibo. Ma l’Italia non è solo questa. C’è infatti un’area delle Marche, nota a molti ma non ancora a tutti, che unisce natura e borghi, mare e buon vino. È il Conero con i suoi dintorni che, anno dopo anno, riscuote sempre più villeggianti in cerca di relax.