Oroscopo del Giorno 22 Giugno 2023 Giovedì

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 22 Giugno 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sarai accolto da buone vibrazioni quando ti sveglierai questa mattina carissimo Ariete, grazie a un’unione cosmica tra la luna in Leone e l’appassionato Marte. Appoggiati a queste vibrazioni accedendo alla tua fiducia attraverso sbocchi creativi e connettendoti con i tuoi compagni più fedeli. Fai attenzione alle curve a metà mattina quando Urano diventa attivo in alto, minacciando di scuotere le tue fondamenta. Nel frattempo, Marte condivide un aspetto utile con Giove, ricordandoti che finché credi in te stesso la perseveranza è possibile. Resisti alla tentazione di rimanere sveglio stasera, prendendoti cura del tuo corpo con un buon riposo notturno.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ti sentirai potenziato mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi caro Leone, condividendo un’unione cosmica con Marte che farà sicuramente fluire le tue passioni. Cerca persone che condividano i tuoi interessi e i tuoi obiettivi quando la Luna manda un bacio a Mercurio, contribuendo ad espandere la tua rete. Cerca di non muoverti in modo troppo audace o impulsivo quando Urano diventa agitato a metà mattinata, specialmente per quanto riguarda le tue ambizioni professionali. Nel frattempo, Marte manda un bacio all’asteroide curativo Giove, ricordandoti di accedere al tuo lato spirituale se ti senti perso o hai bisogno della guida divina.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’universo ti chiederà di sparare coraggiosamente alle stelle questa mattina caro Sagittario, mentre la luna Leone e Marte uniscono le forze nella tua casa di espansione e fortuna. Nel frattempo, Mercurio interverrà per elevare il tuo carisma e il tuo intelletto naturale, aiutandoti a conquistare i cuori mentre scivoli verso il futuro. Sfortunatamente, potrebbero sorgere sfide quando Urano incontra la tensione a metà mattinata e comportamenti disorganizzati potrebbero tornare a perseguitarti. Cerca di non perdere la concentrazione se ti viene lanciata una palla bollente e ricorda di respirare profondamente se sei costretto a fare un pò di correzione di rotta o controllo dei danni.

Oroscopo del Giorno 22 Giugno 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Lascia che le tue emozioni ti guidino questa mattina caro Toro, mentre la luna del Leone si avvicina all’appassionato Marte. È meglio spendere queste vibrazioni ascoltando il tuo istinto, ma cerca di mantenere una sana gestione di ciò che è ragionevole. Fortunatamente, Luna e Mercurio uniranno le forze per radicarti nella logica, specialmente quando ti muovi lentamente e con uno scopo. Sfortunatamente, Urano potrebbe intervenire per gettarti in un loop emotivo, specialmente se senti che i tuoi sentimenti non vengono presi in considerazione. Nel frattempo, Marte e Giove condividono un’alleanza di supporto nei nostri cieli, incoraggiandoti a cercare supporto attraverso la tua rete se il gioco si fa troppo duro.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna continua il suo viaggio attraverso il Leone e la tua casa della privacy questa mattina carissima Vergine, formando un’unione cosmica con Marte perfetta per seguire le tue passioni da dietro le quinte. Tuttavia, vorrai rimanere aggiornato con i tuoi contatti professionali mentre Mercurio diventa attivo nella tua decima casa solare, il che potrebbe suscitare informazioni su opportunità imminenti. Un’atmosfera caotica può entrare in gioco quando Luna e Urano si affrontano, specialmente se vieni distratto dai sogni ad occhi aperti. Fortunatamente, Marte e Giove ti daranno l’opportunità di muoverti attraverso queste vibrazioni, anche se dovrai lasciare che certe idee o emozioni scivolino via mentre emergono.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Non avrai pazienza per nessun peso morto nella tua vita caro Capricorno, mentre la luna in Leone e Marte si accoccolano nella tua casa di trasformazione. Che questa pesantezza sia auto imposta o il risultato di determinate situazioni o relazioni, ora è il momento di abbracciare pienamente lo spirito del lasciar andare. Fortunatamente, Mercurio interverrà per mantenerti radicato nella logica. Cerca solo di non lasciare che la tua fiducia venga meno quando la strada diventa in salita, specialmente quando la Luna entra in una dura quadratura con Urano a metà mattinata, minacciando di scuotere il tuo ego.

Oroscopo del Giorno 22 Giugno 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua parola è buona quanto le tue azioni Gemelli, un sentimento che il cosmo ti ricorderà mentre la luna del Leone si avvicina a Marte questa mattina. Fortunatamente, una dolce alleanza tra la luna e Mercurio aumenterà la tua concentrazione, aiutandoti a rimanere investito nel percorso da percorrere. Cerca di non inciampare in nessuna mina quando Urano si agita a metà mattinata e abbi cura di operare da un luogo di logica sopra ogni altra cosa. Nel frattempo, Marte e Giove formano un aspetto di supporto, ispirandoti a diventare il cambiamento che desideri vedere in questo mondo senza fare pressione su te stesso.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua popolarità aumenterà costantemente oggi cara Bilancia, mentre la luna del Leone si connette con Marte e l’asteroide curativo Giove. Appoggiati a queste vibrazioni aprendo il tuo cuore all’amore in tutte le sue forme, non importa quanto fugaci possano essere i tuoi incontri. Tieni gli occhi aperti per i messaggi da oltre il velo quando la luna manda un bacio a Mercurio, attivando il settore spirituale della tua carta. Queste vibrazioni sono ideali anche per trasmettere i tuoi messaggi all’altro lato, quindi non aver paura di sussurrare al vento. Fai attenzione alla disorganizzazione stasera ed evita la tentazione di sprecare la serata fissando gli schermi.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Questa giornata si rivela così particolarmente fortunata, avendo una buona parte dell’Olimpo planetario a vostro favore. Tra gli astri che vi remano contro abbiamo tuttavia Plutone, solo se siete della terza decade: vi guarda diffidente e può non favorire in ambito familiare, dove sarà richiesta la vostra presenza e potreste mostrarvi inconsapevolmente assenteisti. Niente di grave: questa situazione, voi la potrete risolvere con la vostra amorevole capacità di recupero e con l’aggiustamento dei legami che le notevoli potenzialità della vostra intelligenza vi forniscono.

Non vi mancherà una delle vostre qualità fondamentali, ovvero la carica di sex-appeal, sempre così fiorente. Il Sole vi predispone in un ottimo stato fisico per dare performance indimenticabili! Espansivi e gioiosi, così vi vuole la combinazione fortunata della Luna in Leone e Saturno in Pesci che agisce sulla vostra vita sentimentale in modo molto promettente e benefico. In special modo sulla prima decade.

Avete scelto di abbracciare la libera professione? Il buon influsso in Pesci di Nettuno, che vi accompagna da tempo, vi spinge ad agire seguendo le vostre intuizioni e al di là di quel che vi raccomandano gli altri, non fallirete.

Con la formidabile accoppiata Giove – Saturno al vostro fianco sarete i candidati ideali per vincere al gioco oggi. Provateci! Schedina o gratta e vinci!

Oroscopo del Giorno 22 Giugno 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Consenti a te stesso di sentirti ispirato e motivato da ciò che ti circonda questa mattina carissimo Cancro, mentre la luna del Leone si avvicina all’appassionato Marte. Nel frattempo, Mercurio diventa attivo nella tua casa dell’introspezione, segnando l’occasione perfetta per riflettere in silenzio attingendo alla tua gratitudine. Cerca di non farti risucchiare dai tuoi schermi quando Luna e Urano si scontrano a metà mattinata, poiché il tempo scivolerà via più velocemente di quanto potresti aspettarti. Fortunatamente, Marte e Giove uniranno le forze per tenerti in carreggiata, anche se dovrai stabilire limiti ragionevoli con te stesso, soprattutto se hai difficoltà a rimanere concentrato.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Leone si avvicina a Marte questa mattina caro Scorpione, rafforzando la tua determinazione a lasciare un segno in questo mondo. Usa queste vibrazioni come motivazione per muoverti con coraggio verso il successo, specialmente quando Mercurio diventa attivo nella tua ottava casa solare, scatenando l’uomo d’affari che è all’interno di te. Sfortunatamente, il dramma romantico potrebbe distrarti quando Urano incontra l’agitazione a metà mattinata, quindi assicurati di procedere con leggerezza quando si tratta di questioni di cuore. Fortunatamente, Marte e Giove uniranno le forze per mantenerti organizzato e concentrato, a patto che tu scelga saggiamente le tue battaglie e ti ricordi di non stressarti per le piccole cose.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti saltare giù dal letto sentendoti riposato e pronto ad affrontare la tua lista di cose da fare Pesci, mentre il Sole Leone e Marte uniscono le forze per mantenerti motivato e organizzato. Appoggiati a queste vibrazioni efficienti muovendoti con decisione verso i tuoi obiettivi, anche se dovresti evitare di correre rischi che non sono calcolati, specialmente quando Urano diventa agitato a metà mattinata. Fortunatamente, Marte e Giove si allineeranno per mantenerti concentrato, anche se dovrai rimanere radicato nel presente e attento a ciò che ti circonda. Queste vibrazioni sono ottime anche per abbracciare il lavoro di gratitudine, ringraziando il tuo corpo per averti supportato ogni giorno.