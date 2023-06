Oroscopo del Giorno 23 Giugno 2023 Venerdì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 23 Giugno 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: In questa giornata iniziative culturali, inviti a eventi artistici come mostre, vernissage, inaugurazioni di qualsiasi tipo, vi trovano partecipanti decisi ed entusiasti. Mercurio vi è amico dai Gemelli, portandovi vivacità in campo sociale e mondano, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. La vostra forma fisica appare pure in ottimo stato, fate solo attenzione, dato che il Sole è oggi in Cancro, a non esagerare nei piaceri della buona tavola e del buon vino, specie se nascete nella prima decade.

Approfittate di questo momento magico per rafforzare e valorizzare il vostro legame di coppia, specie se la vostra storia è cominciata da poco. Se invece siete ancora single, una felice intraprendenza si impossessa di voi e vi spinge a non aver paura di proporvi a chi vi ha già iniziato a far battere il cuore. Una compenetrazione emotiva totalizzante con la vostra dolce metà ve la dona oggi Venere, in angolo armonico per il vostro segno in Leone, specie se nascete in aprile. Fase molto bella e appagante per il sentimento amoroso.

Marte è sempre al vostro fianco in felice aspetto dal segno del Leone. Vi mostrate collaborativi più del solito e i vostri capi vi danno merito del vostro spirito conciliante e capace di lavorare in gruppo.

Un progetto di investimento che vi mette in condizione di pensare a un vostro sogno, oggi, vi esalta. Un bel Mercurio vi aiuta a progettarlo, se siete nati in aprile.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna migra in Vergine questa mattina caro Leone, chiedendoti di connetterti con i regni materiali e la tua salute fisica. Queste vibrazioni ti incoraggeranno ad ascoltare i piccoli segnali che il tuo corpo ti invia ogni giorno, avendo cura di regolare la tua postura, idratarti di più e darti un pò più di amore. Sfortunatamente, potrebbe essere difficile abbandonare le vecchie abitudini quando Luna e Saturno si affrontano questa sera, ma cerca di non abbatterti per i piccoli contrattempi. Buone vibrazioni fluiranno quando Giove diventerà attivo stasera, ricordandoti che hai il controllo del tuo destino.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna si insinua nella Vergine e nel settore della tua carta che governa il successo questa mattina, incoraggiandoti a organizzarti nella tua agenda professionale. Fortunatamente, il cosmo ti sosterrà in questa ricerca di crescita, anche se dovrai essere proattivo nel mantenere un livello di efficienza, professionalità e conoscenza degli affari. Le tue emozioni potrebbero essere sconvolte quando la Luna affronta Saturno questa sera, ma non sforzarti di provare qualcosa che non è genuino. Pianifica di trattare il tuo corpo con un pò di cure extra stasera, quando Giove diventa attivo nella tua casa del benessere.

Oroscopo del Giorno 23 Giugno 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti svegliarti con un pò di entusiasmo in più caro Toro, mentre la luna migra nella Vergine e nel settore della tua carta che governa il divertimento. Nel frattempo, una serie di aspetti di supporto può aprire nuove porte, anche se dovrai andare sotto i riflettori per creare connessioni che potrebbero sollevarti nel tempo. Tuttavia, potresti volerti ritirare quando arriva la sera e la Luna affronta Saturno, specialmente se ti trovi in ​​​​un ambiente non favorevole. La fortuna sarà di nuovo dalla tua parte stasera quando Giove diventerà attivo nel tuo segno.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti svegliarti sentendoti rinvigorito questa mattina cara Vergine, mentre la luna fa il suo debutto nel tuo segno e forma una serie di connessioni positive sopra la testa. Usa questa energia per lasciar andare le convinzioni che ti hanno trattenuto in passato, scegliendo di espandere i tuoi orizzonti attraverso l’ottimismo e il pensiero positivo. Fai attenzione alla tensione e ai comportamenti di controllo quando Luna e Saturno si affrontano questa sera, specialmente per quanto riguarda le questioni del cuore. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà quando Giove diventerà attivo stasera, ripristinando la tua capacità di guardare il lato positivo della vita.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna migra nella Vergine e nella tua casa della spiritualità questa mattina carissimo Capricorno, scatenando il mistico che vive dentro di te e inondando la tua giornata di segni e sincronicità. Presta particolare attenzione alle coincidenze e ai momenti di grazia che si dispiegano ad ogni ora, poiché l’altro lato potrebbe guidarti verso un percorso più elevato. Tuttavia, potresti voler riposare la mente mentre arriva la sera e la Luna affronta Saturno, ricordandoti di accettare e fare pace con i tuoi attuali limiti. Fortunatamente, Giove interverrà per ricordarti il ​​tuo potenziale stasera, quindi assicurati di rimanere ottimista per il futuro.

Oroscopo del Giorno 23 Giugno 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sarai in una posizione unica per elaborare le tue emozioni senza sentirti appesantito da esse cari Gemelli, mentre la luna migra nella Vergine e crea una serie di aspetti positivi sopra la testa. Appoggiati a queste vibrazioni facendo pace con il passato per sentirti eccitato per ciò che verrà. Prendi nota di quali routine e attività contribuiscono al tuo senso di benessere, scegliendo di lasciar andare qualsiasi schema che necessita di essere superato.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna migra in Vergine stamattina presto cara Bilancia e potrebbe inaugurare sogni vividi e messaggi dall’aldilà. Prenditi un momento per riflettere sulla tua mente prima di iniziare la giornata, avendo cura di invitare chiarezza, stabilità e senso di controllo. Potresti iniziare ad alzare un muro mentre arriva la sera e la Luna affronta Saturno, esortandoti a mettere da parte il lavoro per concentrarti sul benessere. Fortunatamente, stasera arriverà un’energia purificatrice, quando Giove attiverà il settore della tua carta che governa la trasformazione, offrendoti l’opportunità di sostituire il dolore con l’ottimismo.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sarai di umore deciso e audace mentre la luna fa il suo ingresso nella Vergine questa mattina caro Acquario, ricordandoti di entrare nel tuo potere personale. Nel frattempo, una serie di connessioni di buon auspicio nel nostro cielo possono aiutarti ad aprire nuove strade, anche se dovrai ascoltare il tuo cuore senza abbandonare la ragione. Le lotte di potere potrebbero metterti alla prova quando la Luna e Saturno si affronteranno questa sera, e dovrai esprimere giudizi sensati su quali battaglie scegliere, evitando la tentazione di essere testardo. Fortunatamente, Giove interverrà per alleggerire l’atmosfera stasera, segnando la scusa perfetta per ricaricarsi a casa.

Oroscopo del Giorno 23 Giugno 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La tua mente sarà un posto occupato questa mattina caro Cancro, poiché la luna della Vergine crea una serie di aspetti positivi sopra la testa. Questo clima cosmico ti farà teorizzare su ciò che potrebbe riservare il futuro, specialmente quando si tratta dei tuoi obiettivi intellettuali e della tua cerchia di amici. Queste visite sono ottime anche per espandere la tua rete esistente, quindi assicurati di creare connessioni. I confini saranno tuoi amici questa sera quando la Luna e Saturno si affronteranno, aumentando la tua intuizione e la tua capacità di cogliere i pensieri e i sentimenti degli altri, il che potrebbe non essere una buona cosa.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il cosmo si agiterà con il movimento questa mattina caro Scorpione, mentre la luna entra nella Vergine e forma una serie di aspetti positivi sopra la testa. Appoggiati a queste buone vibrazioni permettendoti di essere intrattenuto dai tuoi cari mentre persegui la tua lista di cose da fare per la giornata. Sfortunatamente, una dura connessione tra la Luna e Saturno potrebbe rovinare il tuo divertimento proprio mentre arriva la sera, e vorrai essere selettivo su chi dedichi il tuo tempo e la tua energia. Fortunatamente, un’energia romantica e armoniosa ti troverà stasera mentre Giove diventa attivo nella tua settima casa solare.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna scivola nella Vergine e nel settore della tua carta che governa l’amore questa mattina Pesci, chiedendoti di seguire il tuo cuore senza abbandonare la logica. Un elemento spirituale entrerà in gioco anche quando i Nodi del Fato si attiveranno in alto, aumentando la tua fiducia e il tuo intelletto naturale. Sfortunatamente, la tensione potrebbe trovarti quando la Luna affronta Saturno questa sera e potresti scoprire che è difficile difenderti. Anche se il conflitto ti mette a disagio, cerca di non permettere a nessuno di darti per scontato. Vibrazioni più leggere ti troveranno stasera quando Giove diventerà attivo, ripristinando l’armonia nelle tue relazioni.