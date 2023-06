Hennessey Venom F5 Roadster: il regalo di Michael Jordan da 3 milioni di dollari!

Hennessey Venom F5 Roadster, è una delle supercar più estreme che esistano

Hennessey ha presentato la Hennessey Venom F5 Roadster, la versione senza tetto della scatenatissima hypercar da quasi 2.000 CV.

Destinata a pochissimi fortunati in grado di sborsare 3 milioni di dollari, tra i quali Michael Jordan, la supercar è definita dalla stessa Casa come la “cabriolet più veloce di sempre”.

Meccanicamente e strutturalmente, la Hennessey Venom F5 Roadster è molto simile alla Coupé. La principale differenza nei confronti della Coupé è il tetto rimovibile. Realizzato in fibra di carbonio, è rivestito internamente in alcantara e si collega alla scocca tramite un sistema di aggancio rapido. Il pannello pesa solo 8 kg rendendo così semplici le operazioni di montaggio e smontaggio.

I proprietari possono conservare il tetto in una borsa in pelle Merino personalizzata o in un piedistallo realizzato in fibra di carbonio.

In aggiunta, la Roadster si distingue dalla Coupé grazie ai nuovi cerchi in lega di alluminio a sette razze con le scritte “Hennessey” e “Roadster” incise durante un particolare processo che richiede diverse settimane.

Il cuore pulsante è il 6.6 V8 biturbo chiamato “Fury”. L’impressionante motore a 8 cilindri non elettrificato scarica i suoi 1.842 CV e 1.617 Nm di coppia sulle sole ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. La Casa sottolinea la folle velocità massima di 300 miglia orarie, ossia 483 km/h.