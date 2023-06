Oroscopo del Giorno 21 Giugno 2023 Mercoledì

GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 21 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le cose si muoveranno rapidamente mentre la luna del Leone si connette con Giove questa mattina caro Ariete, anche se troppi fattori nel tuo piatto potrebbero farti sentire instabile. Fortunatamente, Mercurio e Marte uniranno le forze per sostenere il tuo senso di chiarezza e fiducia. Noterai uno spostamento quando il sole entra in Cancro all’inizio della giornata, segnando l’inizio ufficiale dell’estate e mettendoti in uno stato d’animo nostalgico. Appoggiati a queste vibrazioni coinvolgendo i tuoi cibi, le attività e la musica preferita associati alla stagione. Consenti alla tua natura passionale di prendere il sopravvento stasera, quando la Luna si avvicina a Venere.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua oggi il suo viaggio attraverso il tuo segno carissimo Leone, formando un quadrato con Giove che ti ricorderà di non lasciare che le tue responsabilità si accumulino. Fortunatamente, Mercurio e Marte uniranno le forze per aiutarti a sentirti supportato all’interno di te stesso e della tua comunità, quindi non aver paura di chiedere aiuto se hai bisogno di una mano. Cerca di non farti prendere da un caso di malinconia estiva quando il sole entra nel Cancro questa mattina, mettendoti in uno spazio più chiuso. Fortunatamente, una serie di aspetti positivi eleverà l’atmosfera stasera, specialmente quando abbraccerai la spiritualità.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La fortuna sarà dalla tua parte mentre la luna del Leone manda un bacio a Giove questa mattina, ma cerca di non desiderare più di quanto puoi sopportare. Nel frattempo, Mercurio e Marte condividono un dolce scambio, portando passione nella tua vita amorosa mentre aumentano la tua intuizione e la tua determinazione spirituale. Puoi impostare il tuo orologio per il divertimento estivo quando il sole entra in Cancro, anche se potresti voler iniziare la stagione solo con i tuoi amici più cari. Buone vibrazioni fluiranno stasera quando Mercurio manderà un bacio a Giove, incoraggiandoti ad esprimerti in modi creativi e sinceri.

Oroscopo del Giorno 21 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le tue emozioni potrebbero sembrare un pò confuse oggi caro Toro, mentre la luna del Leone si quadra con l’ampio Giove. Fortunatamente, Mercurio e Marte interverranno per aiutarti a recuperare la concentrazione, anche se potresti aver bisogno di radicarti e connetterti con il presente. La tua natura curiosa prenderà piede quando il sole entrerà nel Cancro e nella tua terza casa solare, mettendoti in vena di letture estive e nuove forme di studio. Buone vibrazioni scorreranno questa sera quando la Luna si avvicina a Venere, portando un’energia armoniosa nella tua casa che è perfetta per la cura di sé o per incontri romantici.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Concediti un sacco di spazio mentre la luna del Leone si quadra con Giove questa mattina cara Vergine, invitandoti a sostenerti attraverso le pratiche spirituali e la solitudine. Fortunatamente, scoprirai che è facile stabilire dei limiti senza perdere slancio, grazie a un aspetto utile tra Mercurio e Marte. Aspettati che la tua sfera sociale si espanda nei prossimi mesi mentre il sole entra nel Cancro e nel settore della tua carta che governa la comunità. Pianifica di spegnere il telefono per concentrarti sulla cura di te stesso stasera, quando la Luna e Venere uniranno le forze nel settore della tua carta che governa la privacy.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Mercurio e Marte condividono un dolce scambio questa mattina, facendo emergere il tuo lato efficiente, che può portarti attraverso ciò che resta della settimana lavorativa. Usa questa energia per anticipare la tua lista di cose da fare, andando oltre per organizzare un programma senza soluzione di continuità. Fortunatamente, troverai facile mantenere un senso di equilibrio in tutto questo trambusto mentre la stagione del Cancro prende il via nella tua settima casa solare. Anche l’amore estivo potrebbe essere all’orizzonte, quindi assicurati di mantenere il cuore aperto mentre ci muoviamo nel prossimo mese.

Oroscopo del Giorno 21 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Una forma fisica invidiabile e un umore alto vi accompagnano in questa giornata estiva che gratifica serenamente il vostro Io. Il Solstizio d’estate vi trova gioiosi e con la mente sveglia. Siete pieni di iniziativa, curiosi per tutto quel che accade attorno.

Marte, la Luna e Venere vi obbligano a uscire allo scoperto e mettono alla prova la vostra sincerità, il vostro gusto per lasciarvi aperte tante possibilità. La vostra sete di libertà risplende in campo sentimentale! Forse un po’ troppo se siete accasati felicemente o intrattenete una relazione fissa! Ma quali sono i segni zodiacali che si armonizzano col vostro? Senz’altro i vostri compagni d’Aria! Il brillante Aquario e la raffinata Bilancia. Con i segni di Fuoco, Leone, Ariete, Sagittario, ci sono rischi di protagonismi reciproco che tende a sopraffare uno sviluppo del legame. Con i segni contrastanti al vostro come i Pesci (segno d’Acqua) e con la Vergine (Terra), l’unione può essere difficile e complicata, ma rivelarsi poi estremamente stimolante. Buono l’accordo con i due segni d’Acqua Cancro e Scorpione.

Il team Luna – Venere – Marte vi guarda benevolo dal segno dell’Ariete. Se svolgete un’attività artistica, legata alla comunicazione, all’insegnamento, alla diffusione e trasmissione della cultura, siete particolarmente avvantaggiati dai pianeti quest’oggi.

Se volete spendere i vostri soldi a una prossima vacanza, dove potreste dirigervi secondo gli astri? Quale potrebbe essere il vostro paese di elezione? Lo Zodiaco consiglia la splendida Cuba.

BILANCIA ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentire come se gli altri richiedessero troppo la tua attenzione questa mattina carissima Bilancia, mentre la luna del Leone si quadra con Giove. Sebbene tu sia incline alla cordialità sopra ogni altra cosa, non sentirti in colpa per aver sfiorato conversazioni in cui non sei coinvolto. Non sarai di umore antisociale di per sé, anche se Marte e Mercurio ti chiederanno di investire in affini spiriti e coloro che sollevano il tuo cuore. Sentirai un cambiamento una volta che il sole entrerà nel Cancro e nella tua decima casa, motivandoti a raggiungere nuovi livelli di successo durante il prossimo mese, anche se dovresti essere consapevole di divertirti anche tu!

ACQUARIO ⭐️ EXCELLENT:Cerca di non sentirti sopraffatto da troppe cose buone questa mattina carissimo Acquario, mentre la luna del Leone si connette con l’espansivo Giove. Fortunatamente, Mercurio e Marte uniranno le forze per affinare il tuo ingegno mentre procedi verso il percorso più pieno di amore e divertimento. Preparati a migliorare il tuo gioco di salute e benessere mentre l’estate inizia e il sole entra nella tua sesta casa solare, avendo cura di implementare routine e comportamenti che supportano il tuo fisico. Cerca di raggiungere il tuo migliore amico o fratello preferito stasera quando Mercurio manda un bacio a Giove.

Oroscopo del Giorno 21 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Dimentica gli schemi e resta connesso oggi caro Cancro, mentre Mercurio e Marte uniscono le forze per radicarti nel presente. Queste vibrazioni ti permetteranno di accedere a spazi profondi interiori senza perdere il contatto con la bellezza e il sostegno che la nostra terra offre. L’attesa per l’estate finirà quando il sole entrerà nel tuo segno questa mattina, aumentando i tuoi livelli di energia e il tuo senso di identità per tutto il prossimo mese. Usa questo posizionamento solare come scusa per cercare un arricchimento nella tua vita quotidiana, investendo più energia nelle persone e nelle attività che riempiono di gioia il tuo spirito.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Ti sentirai entusiasta di sostenere le tue passioni e il percorso verso il successo oggi caro Scorpione, grazie a un’utile alleanza tra Mercurio e Marte. Appoggiati a queste vibrazioni assumendo il tuo lato più autorevole e non sentirti in colpa per trattative difficili. La fortuna sarà dalla tua parte mentre il sole entra nel Cancro e nella tua nona casa solare, quindi non aver paura di chiedere all’altra parte un piccolo supporto extra. Prenditi un pò di tempo per organizzarti stasera quando Mercurio manda un bacio a Giove, così facendo darai un senso di ordine alla tua mente e al tuo cuore.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:I tuoi pensieri potrebbero muoversi più velocemente stamattina, ​​mentre la luna del Leone si quadra con Giove. Fortunatamente, Mercurio e Marte uniranno le forze per aiutarti a rimanere organizzato, anche se potresti dover suddividere la tua agenda in piccoli passi. L’atmosfera sarà elevata quando il sole migrerà in Cancro, segnando l’inizio dell’estate e una rinascita creativa. Appoggiati alle tue passioni e ai tuoi hobby all’inizio della stagione, ma assicurati di ritagliarti anche del tempo per i tuoi amici. Fai qualcosa di supporto per il tuo fisico stasera, quando la Luna si avvicina a Venere.