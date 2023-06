Oroscopo del Giorno 20 Giugno 2023 Martedì

Oroscopo del Giorno 20 Giugno 2023 Martedì

CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 20 Giugno 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sarai in una posizione unica per calmarti emotivamente oggi caro Ariete, grazie a una mano amica della luna in Cancro e dell’etereo Nettuno. Queste vibrazioni sono perfette per sederti con i tuoi sentimenti e i tuoi sogni più grandi, sapendo che un giorno queste fantasie diventeranno realtà. Sfortunatamente, l’atmosfera aumenterà nel pomeriggio a causa di una dura opposizione tra la Luna e Plutone che minaccia di innescare malumore in tutti noi. Fortunatamente, ti rianimerai quando la luna entrerà in Leone, ispirandoti a seguire le tue passioni e a divertirti un pò.

LEONE ⭐️⭐️ EXCELLENT: Sarai in una posizione unica per liberare il dolore caro Leone, grazie all’aiuto della luna in Cancro e di Nettuno. Anche se non sarai in grado di scappare dai tuoi pensieri o sentimenti, il desiderio di guardare il lato più leggero della vita renderà l’oscurità meno minacciosa, alleviando la pesantezza mentre fai i conti con gli alti e i bassi della vita. Ti rianimerai ancora di più quando la luna entrerà nel tuo segno questo pomeriggio, mettendoti dell’umore giusto per essere visto e adorato, anche se dovresti evitare occhi giudicanti mentre i nodi del destino si agitano stasera.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua casa sembrerà un’oasi ristoratrice mentre la luna del Cancro manda un bacio al sognante Nettuno questa mattina, quindi cerca di portare a termine il tuo lavoro comodamente da casa tua, se puoi. Tuttavia, potresti voler uscire per prendere una boccata d’aria fresca quando Plutone si agita questo pomeriggio, minacciando di evocare un’energia tesa o irrequieta. Fortunatamente, l’energia si alleggerirà mentre la Luna farà il suo debutto nel caldo Leone, attivando la tua casa della spiritualità. Aspettati di sentirti rinvigorito nei prossimi due giorni e non sorprenderti se la tua fortuna sembrerà aumentare.

Oroscopo del Giorno 20 Giugno 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le persone saranno attratte dalla tua aura enigmatica e compassionevole oggi caro Toro, grazie a una dolce connessione tra la luna in Cancro e l’etereo Nettuno. Anche se ti godrai l’atmosfera chiacchierona di questo clima cosmico, potresti iniziare a sentirti teso quando la Luna affronterà Plutone questo pomeriggio. Concediti alcuni momenti per liberare la mente mentre attingi all’energia che scorre dentro e intorno a te, poiché così facendo ti permetterà di navigare più facilmente in queste vibrazioni tese. Sentirai un cambiamento quando la luna entrerà in Leone, chiedendoti di ricaricarti nel calore e nel comfort di casa.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Una dolcezza aleggia nell’aria questa mattina cara Vergine, grazie a un’alleanza di supporto tra la luna in Cancro e Nettuno. Sentiti libero di entrare in contatto con gli altri e impartire consigli saggi, poiché le persone saranno dell’umore giusto per sollevarsi a vicenda. Tuttavia, ti consigliamo di stare in guardia dai nemici frenetici quando Plutone si agita nel corso della giornata, avendo cura di evitare chiunque abbia una vena maliziosa. Fortunatamente non ti sentirai in colpa per aver dedicato del tempo a te stesso quando la luna entra in Leone, mettendoti in un luogo privato e introspettivo. Tuttavia, dovresti essere consapevole di mantenere un atteggiamento positivo quando si formerà un duro quadrato a T stasera.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Avrai un talento unico per parlare dolcemente con gli altri questa mattina caro Capricorno, grazie a una connessione di supporto tra la luna in Cancro e il sognante Nettuno. Queste vibrazioni sono perfette per vendere agli altri la tua visione, anche se dovrai avere un piano solido per attirare un supporto genuino. Assicurati di fare il check anche con i tuoi migliori amici e i tuoi interessi romantici, poiché l’amore indugerà liberamente nell’aria. Sfortunatamente, le tensioni potrebbero manifestarsi nel pomeriggio quando Plutone si agita e vorrai rimanere gentile nei tuoi comportamenti. Fortunatamente, avrai la possibilità di liberarti da ciò che non ti serve quando la Luna entra in Leone e nella tua ottava casa solare.

Oroscopo del Giorno 20 Giugno 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Prenditi spazio per sentirti orgoglioso dei tuoi risultati professionali e finanziari oggi Gemelli, mentre la luna in Cancro manda un bacio all’etereo Nettuno. Anche se probabilmente sei ancora affamato di nuovi livelli di successo, sarebbe un peccato per te se non ti prendessi un momento per ammirare il tuo viaggio fino a qui. Sentirai un cambiamento quando la luna migrerà in Leone e nella tua terza casa solare, portando nella tua mente un’ondata di attività. Sfortunatamente, questa sera si manifesta un duro quadrato a T con i Nodi del destino e lo stress potrebbe farti sentire eccessivamente sensibile alla luce o al suono.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di lavorare sodo per i tuoi sogni oggi cara Bilancia, ricordandoti che l’universo può guidarti e assisterti, ma sei tu responsabile di portare a termine queste benedizioni. Controlla il tuo umore quando Plutone si agita nel corso della giornata e considera di fare una pausa se inizi ad agitarti. La farfalla sociale che vive all’interno di te striscia fuori dal suo bozzolo una volta che la Luna entra in Leone, segnando la scusa perfetta per radunare i tuoi amici per un aperitivo dopo il lavoro. Assicurati solo di tornare a casa a un’ora ragionevole mentre i nodi del destino ti spingono a terra e ti ricaricano.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna in Cancro condivide una dolce connessione con Nettuno questa mattina, rivestendo il tuo mondo di un’energia surreale senza influire sulla tua capacità di occuparti degli affari. In effetti, gestire la tua lista di cose da fare sembrerà più soddisfacente del solito, soprattutto se ti sostieni con piccoli dolcetti durante la giornata. Cerca solo di non perdere la concentrazione nel corso della giornata quando Plutone si agita e assicurati di controllare il tuo lavoro. L’armonia verrà ripristinata quando la Luna migrerà in Leone, attivando il settore della tua carta che governa l’amore, anche se stasera vorrai mantenere sani confini emotivi.

Oroscopo del Giorno 20 Giugno 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Godete di una bella giornata in cui al vostro fianco ci sono solide presenze planetarie, prima di tutto quella del calibro della Luna congiunta, poi di Saturno, Giove Venere, Mercurio, Sole, Urano e Nettuno, a infondervi una capacità di reggere a ogni inciampo, di resistere a ogni piccolo e grande assalto. Il solo Plutone vi rema contro, mentre Nettuno in particolare, vi induce ad avvertire un nuovo senso di spiritualità, che mira a infondervi, sì nuovi valori religiosi, ma anche i sentimenti ne vengono investiti, nutrendosi del vostro tipico romanticismo.

Lo sapete che oggi Cupido è lì per scagliare le sue frecce su di voi! Non allontanatevi o non deviate la sua traiettoria, ma piuttosto lasciatelo centrare il bersaglio! Se siete ancora cuori solitari vi attende in questa giornata un colpo di fulmine che scuote una certa monotonia. Le coppie stabili si godono un momento di tenerezza e abbraccio dei sensi. Questo in special modo se appartenete alla terza decade.

I vostri capi non possono fare a meno di constatare quanto la vostra linea di rigore e di competenza ha saputo dare ottimi frutti, specie se appartenete alla terza decade. I risultati del vostro impegno in ufficio sono tutti in evidenza.

Potete pensare con le nuove entrate che vi sono giunte di recente, di organizzare una bella vacanza in un posto che volevate da tempo visitare con la vostra dolce metà. Giove e Saturno sono al vostro fianco!

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna in Cancro e Nettuno uniscono le forze questa mattina caro Scorpione, portando a modo tuo una scarica di energia sognante che ha lo scopo di rafforzare la fiducia e l’ottimismo. Tuttavia, potrebbe essere necessario radicarsi nel pomeriggio quando Plutone si agita in alto, minacciando di innescare pensieri negativi o lotte di potere verbale. Sentirai un cambiamento quando la luna entra in Leone, permettendoti di recuperare la calma e il senso di controllo. Tuttavia, le tensioni potrebbero aumentare quando i Nodi del destino vengono attivati ​​questa sera, dandoti il ​​permesso di stabilire dei limiti in modo che tu possa concentrarti sulla ricerca dell’equilibrio.

PESCI ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna in Cancro manda un bacio al tuo moderno sovrano planetario questa mattina, infondendo alla tua aura un bagliore dolce e sognante. Anche se trascorrerai la maggior parte della giornata su una nuvola di buone vibrazioni, fai attenzione alla tensione nel pomeriggio, quando Plutone si agita, minacciando di inquinare la tua sfera sociale con il dramma. Fortunatamente, ti sentirai più attratto dal tuo lavoro che dai pettegolezzi maligni mentre la luna entra in Leone, aiutandoti a raggiungere una serie di efficienza. Ricorda solo di concederti una pausa o una dura connessione tra Luna e i nodi del destino ti farà impazzire.