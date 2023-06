Oroscopo del Giorno 16 Giugno 2023 Venerdì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 16 Giugno 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna in Gemelli si quadra con Saturno questa mattina carissimo Ariete, il che potrebbe metterti in uno spazio di testa privato. Anche i problemi di ieri potrebbero riemergere, anche se la Luna e Mercurio uniranno le forze per aiutarti ad appianare eventuali crepe nella tua vita mentre arriva il pomeriggio. Potresti incontrare una situazione civettuola nel corso della giornata quando Venere diventa attiva nella tua quinta casa solare, elevando il tuo fascino e la tua voglia di passione. Buone vibrazioni fluiranno questa sera quando la luna, Mercurio, Venere e Marte danzano allegramente insieme sopra di noi, ispirandoti a divertirti un pò in modo creativo.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Non sarà facile impressionarti mentre la luna in Gemelli affronta Saturno questa mattina caro Leone, ma cerca di non indossare queste espressioni sul tuo viso. Inizierai a rianimarti quando la Luna e Mercurio uniranno le forze questo pomeriggio, mettendoti in vena di connettività basata su alleanze positive. Potresti ottenere alcuni “Mi piace” in più sui tuoi post sui social media quando Venere diventa attiva più tardi, il che potrebbe suggerire alcuni ammiratori segreti. Pianifica di fare qualcosa di sociale prima che la giornata giunga al termine, poiché una serie di aspetti positivi brilla in alto.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Una mobilità fisica e mentale vi investe: si tratta di pura di gioia di vivere, di respirare appieno la nuova aria che l’estate vi promette. Vere occasioni d’oro sono a portata di mano: starà a voi afferrarle! Vivaci ed esuberanti in società, dovete risolvere una situazione complicata in famiglia. Venere e Marte saranno i vostri consiglieri nel farvi prendere la decisione giusta.

Ebbene oggi, Luna, Mercurio e il Sole nel segno super comunicativo dei Gemelli vi favoriscono negli approcci e capaci veramente di esprimere la vostra personalità. In un nuovo incontro con una persona conosciuta da poco e con l’aiuto dei social media, sentite che potrebbe crearsi qualcosa di serio, dallo scambio dei messaggi che vi siete trasmessi. Per fortuna Venere e Marte vi infonderanno in un secondo momento, la sicurezza in voi stessi per riuscire a conquistare e attrarre.

Il vostro è uno dei segni governati dal pianeta del denaro, Giove, dunque siete perfettamente tagliati per un genere di professione come quello di bancari. Oggi svolterete tutto in perfetta efficienza. In special modo se lavorate nel settore finanziario.

Il vostro buon cuore vi porta a essere generosi con i vostri figli e a acquistare per loro un dono cui tenevano molto. Per fortuna il gruppo di pianeti in Leone mantiene le vostre risorse in grado di sostenere i vostri slanci magnanimi!

Oroscopo del Giorno 16 Giugno 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di radicarti nel presente mentre ti riconnetti con il tuo fisico questa mattina caro Toro, mentre la luna dei Gemelli si quadra con Saturno. Sebbene il tuo istinto naturale possa essere quello di controllare la posta e i messaggi per prima cosa, queste vibrazioni ti chiederanno di migrare lentamente verso il lavoro. Sarai dell’umore giusto per esprimerti quando la Luna si avvicina a Mercurio questo pomeriggio, anche se i gesti dolci possono fungere da adatto sostitutivo delle parole. Il tuo cuore sembrerà pieno quando Venere diventerà attiva nel corso della giornata, specialmente quando ti prendi del tempo per coltivare i tuoi legami familiari e domestici.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non lasciare che lo stress legato al lavoro si riversi nella tua vita personale questa mattina cara Vergine, mentre la luna dei Gemelli si quadra con Saturno. Anche se le tue emozioni possono sembrare un pò trasudanti, sarebbe un errore sfogare le tue frustrazioni sui tuoi cari, non importa quanto passivamente lo fai. Fortunatamente, ti sentirai più in controllo del tuo cuore e della tua mente quando la Luna si avvicina a Mercurio questo pomeriggio, anche se potresti aver bisogno di un momento per ripristinare i tuoi confini interni. Pianifica di fare qualcosa di carino per te stesso quando Venere diventa attiva nel corso della giornata, soprattutto se comporta pace e tranquillità.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti avere difficoltà a mantenere il filo dei tuoi pensieri questa mattina carissimo Capricorno, a causa di una dura connessione tra la luna in Gemelli e Saturno. Prova a prendere appunti man mano che buone idee e compiti si insinuano nella tua mente, o potresti dimenticarli in modo scomodo lungo la strada. Fortunatamente, sarà più facile ritrovare il senso dell’ordine quando la Luna si avvicina a Mercurio questo pomeriggio, anche se dovrai fare uno sforzo in più per organizzarti. Libera il tuo spazio dagli oggetti indesiderati più tardi quando Venere diventa attiva nella tua ottava casa solare, portando un’atmosfera purificante sul tavolo.

Oroscopo del Giorno 16 Giugno 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non porre alcuna restrizione a te stesso questa mattina Gemelli, mentre la luna e Saturno si quadrano sopra la testa. Sebbene gli ostacoli possano manifestarsi sul tuo cammino, accettare la sconfitta non ti servirà a tanto. Fortunatamente, il tuo ingegno può aiutarti a tirarti fuori da situazioni difficili mentre arriva il pomeriggio e la Luna si avvicina a Mercurio, specialmente quando ti prendi il tempo per condividere idee. Desidererai ardentemente la connessione e forse un pò di flirt quando Venere diventerà attiva nel corso della giornata e le persone saranno attratte dal tuo intelletto naturale man mano che le ore continuano a svolgersi.

BILANCIA ⭐️⭐️ EXCELLENT:Organizzarsi nei tuoi sogni può sembrare una lotta questa mattina carissima Bilancia, a causa di una dura connessione tra la luna in Gemelli e Saturno. Sebbene queste vibrazioni possano farti sentire desideroso di lavorare sodo, potrebbe essere meglio rallentare e sostenere la tua salute. Tieni gli occhi aperti per segni e sincronicità quando la Luna si avvicina a Mercurio questo pomeriggio, che è pronta ad affinare il tuo terzo occhio e la capacità di vedere in lontananza. Dai l’esempio quando Venere diventa attiva nel corso della giornata, specialmente per quanto riguarda la tua cerchia sociale. Lavora con la tua spiritualità prima che la giornata giunga al termine.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dei Gemelli si quadra con Saturno questa mattina e potrebbe volerci più tempo per metterti in linea con la tua agenda. Non sentirti in colpa per muoverti lentamente, ma comprendi la differenza tra procrastinare e operare a un ritmo sostenibile. Ti rianimerai quando la Luna si allineerà con Mercurio questo pomeriggio, sollevando il morale e la fiducia. Prendi in considerazione l’idea di dedicare un pò di tempo all’amore quando Venere diventa attiva nel corso della giornata. Le passioni aumenteranno stasera, quindi assicurati di investire la tua attenzione in uno sbocco creativo o in qualcuno che ti adori veramente.

Oroscopo del Giorno 16 Giugno 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ti sentirai disciplinato nella tua pratica spirituale mentre la luna in Gemelli si connette con Saturno questa mattina carissimo Cancro, anche se dovresti essere consapevole di rispettare le convinzioni degli altri. Momenti di chiarezza potrebbero atterrare nella tua mente quando la Luna si avvicina a Mercurio, specialmente quando abbracci la solitudine. Sarai dell’umore giusto per un pò di lusso nel corso della giornata quando Venere diventerà attiva, dandoti il ​​via libera per viziarti. Le buone vibrazioni continueranno a fluire nella notte, quindi assicurati di dedicare le tue energie alla ricerca del tempo libero e di tutte le cose dolci.

SCORPIONE ⭐️⭐️ EXCELLENT: Cerca di non lasciare che il portatore di rancore dentro di te strisci fuori dalla sua caverna questa mattina carissimo Scorpione, mentre la luna dei Gemelli si quadra con Saturno. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso queste vibrazioni e concentrarti su te stesso quando la Luna e Mercurio uniscono le forze questo pomeriggio, anche se potresti voler fare alcuni respiri profondi per liberare le emozioni negative. Buone vibrazioni fluiranno nel corso della giornata quando Venere diventerà attiva, portando un calore perfetto per discussioni intime. Non sentirti in colpa per aver stabilito dei limiti se hai bisogno di rilassarti prima che la giornata giunga al termine.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Fai attenzione al malumore dentro di te e negli altri mentre la luna dei Gemelli si quadra con Saturno carissimi Pesci, il che potrebbe rendere difficile per noi mostrare compassione l’un l’altro. Fortunatamente, queste vibrazioni pesanti si solleveranno con l’arrivo del pomeriggio e la Luna si accoppierà con Mercurio, aiutandoti a trovare chiarezza mentre ti metti in uno spazio mentale più nutriente. Soddisfare i bisogni degli altri produrrà semplici gioie quando Venere diventerà attiva nel corso della giornata, quindi non trattenerti se sentirai il ​​bisogno di completare alcuni piccoli favori. Aspettati una calda sensazione per riempire il tuo spazio mentre la giornata volge al termine, permettendoti di goderti la felicità domestica.