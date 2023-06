Green Mobility: a Rimini 135 km di rete ciclabile!

Green Mobility

Rimini su due ruote: 135 km di rete ciclabile!

Monopattini e Mezzi green invadono la città La green mobility è un nuovo modo di viaggiare volto a dare un notevole contributo all’ambiente, in quanto ha lo scopo sia di evitare il più possibile le emissioni di CO2, sia di far cambiare le abitudini alle persone.

La città di Rimini ci è riuscita con i suoi 135 km di rete ciclabile che si sviluppa su tutto il territorio: un sistema di collegamenti che continua progressivamente a crescere grazie ai tanti progetti per lo sviluppo della mobilità sostenibile in cui l’amministrazione sta investendo.

Solo negli ultimi tre anni sono stati quasi 16 i chilometri di percorsi ciclabili realizzati, attraverso interventi mirati o nell’ambito di progetti di riqualificazione urbana più ampia, come ad esempio la trasformazione promossa nel Parco del Mare.

Un investimento complessivo che ammonta dal 2020 ad oggi a circa 5,9 milioni di euro.

Rientrano in questi progetti gli oltre cinque chilometri e mezzo di percorsi ciclabili realizzati nell’ambito della complessiva rigenerazione del lungomare nord, da Rivabella a Torre Pedrera, così come gli oltre 2,3 km di pista che oggi consentono di percorrere i tratti del Parco del mare sud riqualificati, dal piazzale Fellini a piazza Benedetto Croce e il tratto Spadazzi a Miramare. Importanti per la connessione unitaria del territorio, i collegamenti ciclabili di via Coriano a monte della Statale e di via XX Settembre e di via Ugo Bassi per la zona a monte della ferrovia. Un asse importante è anche quello realizzato nell’area di San Giuliano, tra via Coletti e il Deviatore Ausa.

“Continuiamo a progettare e lavorare affinché si possa rendere sempre più efficiente e più capillare la rete di percorsi ciclopedonale, integrandola adeguatamente nel contesto urbano”– è il commento dell’Amministrazione comunale.