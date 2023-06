Blue Zones Center: la nuova frontiera della longevità

Sfruttando le potenti nuove tendenze del consumismo e della tecnologia medica, la Health Zone presso il Blue Zones Center sta capovolgendo il vecchio modello di cura dei malati e passando a un centro sanitario costruito attorno a stile di vita, longevità, prevenzione e benessere.

Il Blue Zones Center offre ai membri e ai visitatori una struttura di oltre 20.000 metri quadrati e 13 piani per un maggiore benessere. È un nuovo modello di assistenza sanitaria che non dipende dalla malattia, ma deriva la maggior parte dell’acquisizione da parte del paziente attraverso test, diagnosi precoce e benessere. Partner sanitari che lavorano insieme, in sinergia, per fornire un’esperienza semplice e senza soluzione di continuità ai nostri pazienti e visitatori.