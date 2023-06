Oroscopo del Giorno 15 Giugno 2023 Giovedì

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 15 Giugno 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Preparati ai blocchi mentali mentre Mercurio e Saturno si affrontano oggi caro Ariete, minacciando di rallentare la tua mente mentre evocano interruzioni nella comunicazione. Cerca di non farti sopraffare da queste vibrazioni frustranti, specialmente quando la luna del Toro manda un bacio a Nettuno nel pomeriggio, offrendoti un momento di tregua. Buone vibrazioni fluiranno questa sera quando Plutone diventerà attivo nella tua decima casa solare, portando un’energia potenziante alle tue ambizioni di carriera. Avrai la possibilità di recuperare la chiarezza quando la luna entrerà nei Gemelli stasera, anche se il tuo cervello potrebbe iniziare a desiderare nuove sfide.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti iniziare a perdere la pazienza con alcuni membri della tua sfera sociale oggi caro Cancro, mentre Mercurio e Saturno si quadrano sopra la testa. Anche se potresti giungere alla conclusione che devi affrontare situazioni oscure, cerca di non essere velenoso quando comunichi sentimenti permalosi. L’atmosfera si alleggerirà quando la luna del Toro e Nettuno si allineeranno questo pomeriggio, permettendoti di stringere la mano o almeno venire a patti con la tua controparte. Cerca di riordinare il tuo spazio di lavoro quando Plutone diventa attivo questa sera, anche se potrebbero essere messi a fuoco anche i temi della salute e del benessere.

SAGITTARIO ⭐️ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti un pò trascurato o inascoltato nelle questioni di cuore caro Sagittario, a causa di una dura connessione tra Mercurio e Saturno. Anche se sarà importante esprimere le tue emozioni, cerca di non giustificare un cattivo comportamento con sentimenti feriti. L’atmosfera si alleggerirà nel corso della giornata mentre la luna del Toro manda un bacio a Nettuno, calmando il tuo cuore quando rimani occupato e ti concentri sul presente. L’armonia ti circonderà questa sera quando la Luna migrerà in Gemelli, dando a te e ai tuoi cari la possibilità di baciarvi e rimediare se il dramma vi ha trovato prima.

Oroscopo del Giorno 15 Giugno 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Una scarica di energia potrebbe trovarti subito dopo la mezzanotte di questa mattina, carissimo Toro, mentre la luna e Urano si allineano nel tuo segno. Anche se potresti sentirti ispirato, il tuo cervello potrebbe diventare annebbiato quando arriva la mattina e Mercurio si schiera con Saturno. Prendi in considerazione l’idea di esplorare il tuo quartiere nel pomeriggio, quando la Luna si allinea con Nettuno, rivestendo la tua comunità di un’energia surreale e sognante. Profondi risvegli spirituali potrebbero manifestarsi quando Plutone diventa attivo questa sera, segnando il clima cosmico perfetto per la meditazione profonda. Sentirai uno spostamento quando la luna entra nei Gemelli, elevando i tuoi sensi e la tua curiosità.

VERGINE ⭐️⭐️ EXCELLENT:C’è il rischio che tu possa sentirti escluso dai tuoi cari oggi cara Vergine, a causa di una dura connessione tra Mercurio e Saturno. Cerca di non soccombere ai sentimenti e non aver paura di parlare se sospetti di essere stato intenzionalmente escluso. Vibrazioni più dolci ti circonderanno nel pomeriggio, quando la luna del Toro manda un bacio a Nettuno, agendo come una boccata d’aria fresca e permettendoti di sentirti ancora una volta supportato dalle tue connessioni. L’energia cambierà quando la luna migrerà in Gemelli questa sera, mettendoti in uno spazio di testa più logico e stoico.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Evita la tentazione di correggere o sottolineare gli errori degli altri oggi caro Capricorno, mentre Mercurio e Saturno si quadrano sopra la testa. Anche se il tuo occhio acuto capirà molto, gli ego sensibili potrebbero scambiare consigli ben intenzionati per critiche prepotenti. Fortunatamente, il cosmo ti fornirà felici distrazioni questo pomeriggio, quando la luna del Toro si allineerà con Nettuno, portando creatività alla tua mente e al tuo cuore. Consenti a te stesso di avvicinarti al resto della tua giornata da un luogo stravagante, facendo spazio a tanto divertimento. Nel frattempo, Plutone ti darà potere questa sera, specialmente quando usi l’arte per esprimerti.

Oroscopo del Giorno 15 Giugno 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentire come se gli altri stessero cercando di limitare la tua voce oggi cari Gemelli, a causa di una dura connessione tra Mercurio e Saturno. Queste opinioni potrebbero essere particolarmente frustranti per quanto riguarda le questioni professionali, ma assicurati di mantenere la calma mentre elabori strategie per aggirare questi blocchi. Concedi alla tua mente il permesso di esplorare argomenti più leggeri nel pomeriggio, quando la Luna e Nettuno si allineano, creando un’atmosfera surreale perfetta per sognare ad occhi aperti. Un’energia purificatrice ti troverà quando Plutone diventerà attivo questa sera, permettendoti di trovare il rilascio prima che la Luna entri nel tuo segno proprio verso l’ora di cena.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua intuizione potrebbe diventare fonte di distrazione oggi cara Bilancia, mentre Mercurio e Saturno si quadrano sopra la testa. Queste vibrazioni saranno particolarmente difficili quando si tratta di bloccare l’energia di altre persone, rendendo importante appoggiarsi alla propria spiritualità per controllare la propria aura. L’atmosfera si alleggerirà nel pomeriggio quando la luna del Toro lancerà un bacio a Nettuno, anche se potresti aver bisogno di riconnetterti con la tua lista di cose da fare senza esercitare troppa pressione su te stesso. Sentirai un cambiamento quando la Luna entrerà nei Gemelli questa sera, attivando la tua casa di spiritualità e fortuna.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le insicurezze possono farti censurare te stesso oggi caro Acquario, a causa di una dura connessione tra Mercurio e Saturno. Anche sentirsi disinformati o affrontare le conseguenze degli errori sarà particolarmente pesante, il che rende importante ricordare a se stessi la propria forza. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà questo pomeriggio quando la luna del Toro manderà un bacio a Nettuno, dandoti il ​​permesso di fuggire in piccoli momenti di lusso. Concediti lo spazio per ricaricarti comodamente da casa questa sera mentre Plutone interviene per aiutarti a cambiare pelle. Tuttavia, ti rianimerai quando la Luna entrerà nei Gemelli stasera, mettendoti dell’umore giusto per divertirti.

Oroscopo del Giorno 15 Giugno 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti tentato di tacere mentre Mercurio e Saturno si scontrano nei nostri cieli caro Cancro, e il tuo temperamento potrebbe divampare quando gli altri interrompono il tuo silenzio. Evita i momenti bruschi essendo onesto con il tuo bisogno di spazio o semplicemente crea un ambiente in cui puoi essere veramente solo. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà nel pomeriggio quando la luna del Toro manderà un bacio a Nettuno, ispirandoti a mostrare ancora una volta il tuo volto splendente al mondo. Potresti percepire un cambiamento nelle tue relazioni quando Plutone diventa attivo questa sera, specialmente quando rimani aperto all’amore.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le sirene possono suonare nella tua testa per tutto il giorno caro Scorpione, mentre Mercurio e Saturno si quadrano sopra la testa. Ascolta il tuo intuito quando ti dice che qualcosa non va. Allo stesso tempo, cerca di non soffocare la tua crescita per paura. L’atmosfera si alleggerirà nel pomeriggio quando la luna Toro e Nettuno si allineeranno, riconnettendoti con armonia e un senso di pace. Il tuo ingegno si acuirà questa sera quando Plutone diventerà attivo nella tua terza casa solare, specialmente quando perderai supposizioni che non ti servono più. Un’energia purificatrice ti troverà stasera mentre la luna entra nei Gemelli, promuovendo i temi intorno al rilascio.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Prospetto molto bello per i transiti specialmente per la parte familiare e conviviale, grazie alla Luna, Giove, Urano tutti nel segno affettivo del Toro. Vi organizzate una prossima gita al mare con persone care facendovi trascinare dall’entusiasmo.

Siete single? Un Mercurio imbronciato in Gemelli può farvi impedire una comunicazione agile e spedita con chi volete interagire. Una bella posizione della Luna in Toro, vi aiuta a farvi capire con l’intensità dello sguardo, con la profondità del vostro carattere nel suo insieme. Insomma con strumenti non verbali che vi faranno buon gioco. Se avete cominciato da poco una relazione in questo inizio della stagione estiva, sappiate che essa è cominciata sotto ottimi auspici. Portatela avanti, arricchendola di tenerezza.

Il pianeta che corrisponde al potere decisionale, Urano, continua dal segno del Toro, a favorirvi portandovi svolte benefiche nell’ambito professionale, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 marzo. L’amore del quieto vivere è il tratto dominante del vostro carattere: questa giornata, però la vostra carriera vi imporrà prese di posizione nette, anzi decisioniste. E i colleghi e i capi, improvvisamente, non vi riconosceranno quasi più.