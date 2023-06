Oroscopo del Giorno 13 Giugno 2023 Martedì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 13 Giugno 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Dovresti sentirti energico e desideroso mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno, anche se una dura connessione tra la Luna e Plutone poco prima del pomeriggio potrebbe portare alla distruzione se agisci troppo in fretta. Fortunatamente, un’energia di radicamento ti troverà quando la luna entra in Toro, dandoti l’opportunità di raccogliere i tuoi pensieri e muoverti più lentamente. Controlla i tuoi obiettivi finanziari quando i nodi del destino diventano attivi questa sera e considera di tagliare i legami con tutti i servizi in abbonamento che non usi più. Attingi alla tua gratitudine prima di andare a letto e Giove diventa attivo nei nostri cieli.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente potrebbe perdersi tra le nuvole questa mattina caro Leone, mentre la luna dell’Ariete si quadra con il torbido Plutone. Questo clima cosmico potrebbe portare alla disorganizzazione e all’illusione, rendendo importante che tu rimanga concentrato su obiettivi ragionevoli senza svendere te stesso. Sentirai un cambiamento mentre il pomeriggio arriva e la Luna entra in Toro, aiutandoti a riprendere il controllo della tua agenda. Il percorso verso il successo potrebbe essere illuminato quando i Nodi del destino si attiveranno questa sera, anche se dovrai tagliare i ponti con ogni dubbio che ti è stato instillato da bambino.

SAGITTARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:L’insicurezza potrebbe sollevare la sua brutta testa durante la prima metà della tua giornata a causa di una dura connessione tra la luna dell’Ariete e il minaccioso Plutone. Anche se le insicurezze potrebbero farti sentire sulla difensiva, cerca di non raddoppiare la tua indole se dovesse sorgere un conflitto. Sentirai un cambiamento quando la Luna entrerà in Toro questo pomeriggio, offrendoti l’opportunità di concentrarti sul benessere invece che sul dramma. Prendi in considerazione l’idea di recuperare le faccende domestiche e organizzarti quando i Nodi del destino e di Giove diventano attivi questa sera, soprattutto se sei sull’orlo del perseguimento di grandi sogni.

Oroscopo del Giorno 13 Giugno 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Venere, il tuo sovrano planetario, questa mattina forma una connessione sbilanciata con Saturno, carissimo Toro, che potrebbe farti sentire più emotivo o antisociale del solito. Concediti il ​​permesso di evitare le dinamiche di gruppo a favore di nutrire il tuo spirito, specialmente quando Plutone si agita poco prima del pomeriggio. Inizierai a rianimarti quando la Luna entrerà nel tuo segno, specialmente se hai trovato il tempo per l’introspezione negli ultimi giorni. I temi dell’amore e degli obiettivi personali verranno alla luce questa sera e vorrai modificare i tuoi comportamenti se hai dedicato troppo tempo alle questioni del cuore e non abbastanza ai tuoi sogni.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Fai attenzione alla concorrenza mentre la luna dell’Ariete si quadra con Plutone questa mattina carissima Vergine, il che potrebbe far uscire dal nascondiglio alcuni volti invidiosi. Potrebbero entrare in gioco anche una lotta per il potere e un forte ego, il che rende importante che ti concentri principalmente sul supporto a te stesso. Fortunatamente, l’atmosfera aumenterà quando la Luna entrerà in Toro questo pomeriggio e il conflitto di prima cadrà improvvisamente nel dimenticatoio. Considera l’idea di connetterti con la tua spiritualità quando i Nodi del Fato diventano attivi questa sera, usando queste vibrazioni di buon auspicio per impegnarti in obiettivi personali.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’atmosfera potrebbe sembrare tesa durante la prima parte della tua giornata caro Capricorno, a causa di una dura connessione tra la luna dell’Ariete e il minaccioso Plutone. Sebbene il malumore sia tipico di questo clima cosmico, evita di aggredire la famiglia e gli amici, poiché i sentimenti possono essere feriti più facilmente del solito. Fortunatamente, l’atmosfera aumenterà con l’arrivo del pomeriggio e la luna entra in Toro, permettendoti di sentirti più radicato e fiducioso nel tuo cammino. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre i Nodi del Fato e Giove si attiveranno questa sera, chiedendoti di creare gioia.

Oroscopo del Giorno 13 Giugno 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Vedrai molte facce diverse mentre la luna continua il suo viaggio attraverso l’Ariete cari Gemelli, anche se una dura connessione con Plutone potrebbe far sì che alcuni ti guardino nel modo sbagliato. Non lasciare che la tua mente si attacchi ai brutti incontri se puoi evitarlo, e scegli invece di concentrarti sul positivo. Sentirai un cambiamento quando la luna entrerà in Toro poco prima del pomeriggio. Prendi in considerazione l’idea di spegnere il telefono per meditare e elaborare strategie per il futuro mentre i nodi del destino e Giove ti spingono a sognare un domani migliore.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Senso dell’umorismo, fascino e capacità di intrattenere in qualsiasi ambiente sociale vi troviate, questi sono i doni che vi fa oggi un benefico Mercurio che transita nel segno amico dei Gemelli. Dunque che si alzi il sipario e che lo spettacolo cominci! E voi siete i mattatori pronti a calcare le scene di un’avvincente nuova giornata! È sempre Mercurio in Gemelli a mettervi “l’argento vivo addosso”, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 30 settembre. Alcune situazioni di difficoltà o di stallo che pianeti come la Luna in Ariete e Plutone in Capricorno stanno stabilendo con la loro posizione fermamente contraria al vostro segno, non vi scalfiscono, almeno per questa giornata e in particolare se appartenete all’intera seconda decade bilancina.

Il dio degli incontri e delle intese fulminee, Mercurio, trovandosi completamente a suo agio nel segno amico dei Gemelli, vi apre occasioni sentimentali irripetibili. Nel flirt avete la sensazione di sedervi a un tavolo da poker. Al vostro fianco ci sono anche Venere, il vostro pianeta nume tutelare, dal segno magnanimo e solare del Leone, coadiuvata da Marte. Vi favoriscono in maggior grado se siete nati nella seconda decade.

Incassate la stima dei capi con una mossa da veri campioni. Ora che siete più rasserenati, vi potete permettere di analizzare il passato lavorativo con lucidità e un pizzico di filosofia.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Cerca di non saltare alle conclusioni in questo momento caro Acquario, soprattutto se sono della varietà negativa. Mentre la luna dell’Ariete si quadra con il minaccioso Plutone, le tensioni aumenteranno, ma ci sono buone probabilità che tu non veda tutti i fatti. Fortunatamente, avrai la possibilità di radicarti e trovare la pace nel tuo cuore quando la Luna migrerà in Toro questo pomeriggio, anche se potresti aver bisogno di una pausa per nutrire la tua anima. Buone vibrazioni fluiranno questa sera quando i nodi del destino e di Giove diventeranno attivi, aumentando la tua intuizione, ottimismo e un senso di eccitazione per ciò che verrà.

Oroscopo del Giorno 13 Giugno 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò sfinito mentre la luna dell’Ariete si quadra con il minaccioso Plutone questa mattina, il che rende importante stabilire i limiti necessari per concentrarsi sulla cura di sé. Queste vibrazioni potrebbero anche farti sentire limitato nella tua vita amorosa, anche se queste vibrazioni si dissiperanno una volta che la Luna migrerà in Toro questo pomeriggio. Prova a fare nuove amicizie questa sera quando la Luna si allinea con i nodi del destino, anche se queste vibrazioni sono ottime anche per coltivare le connessioni esistenti. I tuoi post potrebbero diventare virali quando Giove diventerà attivo stasera, quindi assicurati di aggiornare le tue pagine.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Resisti all’impulso di prenderti cura della tua famiglia o dei tuoi amici questa mattina carissimo Scorpione, poiché la luna dell’Ariete e Plutone formano una dura connessione. Anche una presa in giro giocosa potrebbe sembrare un attacco, segnando la scusa perfetta per tenere le labbra sigillate. Fortunatamente, non dovrai preoccuparti dei sentimenti feriti quando la Luna entrerà in Toro questo pomeriggio, portando un’atmosfera sensuale, radicata e amorevole sul tavolo. Presta attenzione ai desideri del tuo cuore quando i Nodi del Fato e di Giove diventano attivi questa sera, confidando che l’universo abbia un piano per te per quanto riguarda le questioni romantiche.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non confrontarti con le persone intorno a te oggi mentre la luna dell’Ariete si quadra con il minaccioso Plutone. Queste vibrazioni potrebbero essere particolarmente dirompenti se diventi geloso di ciò che hanno gli altri, rendendo importante dare la priorità alla felicità rispetto al materialismo. Fortunatamente, avrai la possibilità di recuperare la chiarezza e un atteggiamento più positivo una volta che la Luna sarà migrata in Toro questo pomeriggio, ricordandoti che il vero valore si trova nell’intelletto e nel carattere. Tuttavia, le opportunità di prosperità potrebbero trovarti questa sera quando i nodi del destino e Giove diventano attivi, specialmente quando le idee e le connessioni sono condivise.