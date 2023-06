Oroscopo del Giorno 14 Giugno 2023 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 14 Giugno 2023 Mercoledì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 14 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il cosmo si muoverà lentamente oggi caro Ariete, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il Toro e la tua seconda casa solare. Sfortunatamente, queste piacevoli vibrazioni potrebbero farti sentire irrequieto quando la Luna si schiererà con Marte questo pomeriggio, il che potrebbe indurti a saltare gli impegni della tua agenda per divertirti. Anche se desidererai ardentemente una fuga dal mondano, prova a superare la giornata lavorativa quando le tentazioni di andartene presto ti annebbieranno la mente. Ti verrà dato il via libera cosmico per concederti qualcosa mentre si fa sera, quindi assicurati di includere i tuoi cibi preferiti e un pò di shopping!

LEONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Un’energia restrittiva potrebbe trovarti questa mattina presto carissimo Leone, a causa di una dura connessione tra la luna del Toro e Venere. Potrebbero entrare in gioco anche problemi con figure autoritarie, anche se sarebbe un errore lasciare che il tuo ego abbia la meglio su di te. Le tensioni potrebbero precipitare nel pomeriggio, quando la Luna si schiererà con Marte e la competizione professionale sembrerà particolarmente accesa. Concediti il ​​permesso di erigere muri per concentrarti su te stesso mentre la giornata volge al termine, anche se potrebbe essere necessario prima occuparsi delle responsabilità personali.

SAGITTARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua intuizione potrebbe portarti fuori rotta in questioni di cuore caro Sagittario, mentre la luna del Toro si quadra con Venere questa mattina presto. Consenti ai tuoi sentimenti di stabilizzarsi prima di prendere qualsiasi decisione su questioni di cuore, optando invece per concentrarti sugli aspetti più positivi della tua vita e su come puoi continuare a migliorare. Le tue abilità di manifestazione potrebbero prendere una strana svolta quando la Luna e Marte si affronteranno questo pomeriggio, quindi ricorda di fare attenzione a ciò che desideri. Potresti anche iniziare a sentirti oberato di lavoro, soprattutto quando si tratta di opportunità che hai spinto a concretizzare.

Oroscopo del Giorno 14 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Dal segno amico del Toro una bella Luna oggi vi dona una meritata freschezza di spirito. Il benessere riprende quota, siete pronti per una prova costume che vi vedrà in condizioni davvero smaglianti, specie se appartenete alla prima decade. Inoltre, oggi ampliate il raggio dei vostri interessi, iniziando a conoscere, sia pure informandovi per ora puramente in modo generico, su nuove culture, paesi, usi. Vi spingete, poi ad approfondire concretamente un po’ più avanti, nel progetto di un prossimo avvincente viaggio. Amici simpatici e che non aspettavano altro, si uniranno poi a voi in questa bella avventura.

Vi trovate in un bivio sul piano sentimentale. Dovete scegliere tra un nuovo amore che adesso vi fa battere il cuore e una relazione che non sapete se chiudere o mantenere. Plutone rientrato nel vostro segno vi darà la giusta profondità che vi farà indagare nel vostro animo e nella natura dei vostri sentimenti, specie se siete nati nell’ultima decade.

I vostri colleghi notate oggi che sono particolarmente sfaticati e distratti. Con il vostro impegno e la dedizione darete il buon esempio. Saturno vi rende coscienziosi se siete nati nel mese di dicembre.

Con le buone gratificazioni economiche che vi sono di recente arrivate, potete acquistare gli oggetti che servono per realizzare alcuni piccoli vostri desideri. E saprete trovare le energie per dedicarvi a una vostra antica passione tecnico – pratica che avevate tenuto silente nel cassetto.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non lasciare che gli altri piovano sulla tua parata questa mattina carissima Vergine, mentre la luna del Toro si quadra con Venere. Questo clima cosmico potrebbe far uscire dal nascondiglio alcuni oppositori e vorrai essere consapevole delle persone a cui confidi le tue aspirazioni. Potresti agitarti più facilmente nel pomeriggio quando la Luna e Marte si affrontano. Strumenti spirituali come cristalli, respiro e aromaterapia possono aiutarti a ritrovare la calma. Prendi in considerazione l’idea di staccare la spina per concentrarti su un lavoro dell’anima mentre la giornata volge al termine, avendo cura di onorare il tuo potere superiore.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di essere consapevole di ciò che gli altri proiettano su di te questa mattina caro Capricorno, mentre la luna del Toro si quadra con Venere. La tua fiducia o il tuo senso di identità potrebbero subire un duro colpo quando qualcun altro cerca di metterti in una scatola, anche se dovrai trovare un modo gentile per difendere la tua verità senza istigare lotte di potere. Le tensioni potrebbero continuare a salire nel pomeriggio, quando la Luna si schiererà con Marte, aggiungendo benzina a qualsiasi piccolo incendio che ti ha trovato prima. Piuttosto che andare in punta di piedi, considera invece di fare un bagno di sale purificante.

Oroscopo del Giorno 14 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️ EXCELLENT:Stai in guardia dai complimenti ambigui questa mattina cari Gemelli, mentre la luna del Toro si quadra con Venere. Sebbene questo scambio celestiale possa far emergere il peggio negli altri, non permettere alla tua mente di scappare con la negatività puntata nella tua direzione. La solitudine può sembrare il modo più comodo per trascorrere la giornata, anche se la pace e la tranquillità potrebbero non essere un’opzione quando Marte si agita nel corso della giornata. Cerca di non abboccare se un amico cerca di mettere alla prova la tua pazienza ed evita qualsiasi pettegolezzo meschino che potrebbe metterti nei guai.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non sarai in vena di sciocchezze questa mattina carissima Bilancia, poiché la luna del Toro si quadra con Venere. Sarai in una posizione unica per reprimere rapidamente conflitti o drammi, anche se potresti dover puntare i piedi per ottenere punti. Osserva la tua energia nel corso della giornata, quando Marte si agita, poiché le tue espressioni potrebbero risultare più aggressive del previsto. Concediti il ​​permesso di concentrarti su un’intensa cura di te stesso alla fine della giornata, permettendo al tuo cuore e alla tua mente di lasciar andare completamente ciò che non ti serve più.

ACQUARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT: Le stelle si allineeranno per portarti un sonno ristoratore stamattina presto caro Acquario, grazie a una connessione di supporto tra la luna in Toro e Saturno. Sfortunatamente, la realtà potrebbe non essere così dolce come i tuoi sogni quando la Luna e Venere si scontrano e potresti sentire che i tuoi compagni più stretti non si comportano bene. Cerca di nutrire il tuo cuore mentre le ore passano, inclinandoti verso qualsiasi musica, cibo o comfort che ti aiuti a sentirti a tuo agio. Fai attenzione alla tensione nel pomeriggio quando Marte si agita, minacciando di innescare un conflitto con la tua persona speciale.

Oroscopo del Giorno 14 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:I tuoi sogni potrebbero fornire scoperte spirituali nelle primissime ore di questa mattina caro Cancro, grazie all’aiuto della luna in Toro e di Saturno. Sfortunatamente, l’atmosfera sembrerà un pò tesa quando ti sveglierai e le notizie o i tuoi feed sui social media potrebbero apparire particolarmente cupi. Appoggiati al tuo sistema di supporto se inizi a sentirti sbilanciato e mostra amore al tuo più vicino e caro come un modo per recuperare la prospettiva. Evita le attività faticose nel tardo pomeriggio, quando la Luna e Marte si scontrano, concedendoti il ​​permesso di muoverti lentamente anche se le persone intorno a te stanno operando in fretta.

SCORPIONE ⭐️⭐️EXCELLENT:Potresti percepire uno squilibrio tra la tua vita professionale e quella romantica questa mattina carissimo Scorpione, a causa di una dura connessione tra la luna del Toro e Venere. Queste vibrazioni potrebbero anche sembrare un pò estenuanti se di recente non hai dedicato abbastanza tempo alla cura di te stesso, aumentando il tuo senso di disarmonia. I confini potrebbero essere messi alla prova più tardi nel pomeriggio, quando Marte si agita in alto e il conflitto di concorrenza all’interno del tuo campo potrebbe essere sotto i riflettori. Fortunatamente, queste vibrazioni traballanti dovrebbero calmarsi con l’arrivo della sera, anche se dovrai concentrarti sul recupero di un senso di stabilità nel tuo cuore e nelle tue relazioni.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Fai attenzione alla negatività dentro di te e ai tuoi cari questa mattina cari Pesci, mentre la luna del Toro si quadra con Venere. Sarà più importante che mai che tu ti astenga dal giudicare, concentrandoti invece sul sostenerti con mantra positivi e rimanere concentrato sui tuoi obiettivi. La tua mente potrebbe rimanere indietro rispetto ai tuoi doveri nel corso della giornata, quando la Luna si confronta con Marte, anche se dovresti evitare la tentazione di prendere un’altra tazza di caffè nel pomeriggio. Piuttosto che sovraccaricare il tuo sistema nervoso con la caffeina e rischiare l’insonnia, prova a rinvigorirti con un pò di aria fresca e sole!