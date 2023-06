Gusti Gelato 2023: le novità più bizzarre della stagione estiva

Nella gelateria Scian di Lignano Sabbiadoro tutto è pensato per sorprendere. Compreso il gusto inventato per la stagione estiva di qualche anno fa, alla maionese.

Nella gelateria Greed di Frascati la parola d’ordine del gelatiere Dario Rossi è divertimento, in barba a qualsiasi regola. Per questo funziona il gelato “pizza e mortazza” , ma anche quello ai Fiori di zucca e alici o quello Cacio e pepe.

Stefano Guizzetti del Ciacco Lab a Parma, propone per quest’estate il sorbetto alla spalla di maiale che viene aromatizzata, cotta ed infine sfilacciata, per ricostruire uno dei più classici burger americani con pane piastrato, salsa coleslaw e senape al miele.