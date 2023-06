Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2023 Venerdì

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna si insinua in Pesci e nella tua dodicesima casa solare questa mattina carissimo Ariete, invitandoti a esplorare le profondità della tua mente. Queste vibrazioni sono perfette per controllare te stesso e i tuoi schemi, specialmente quando i Nodi del Destino si attivano a metà mattinata. Buone vibrazioni fluiranno quando la Luna si allineerà con il fortunato Giove questo pomeriggio, segnando la scusa perfetta per fissare obiettivi finanziari e invitare alla prosperità. Non aver paura di stabilire dei limiti nel corso della giornata in cui la Luna si allinea con Saturno, ricordandoti che va bene prendersi del tempo per te stesso. Fai qualcosa per nutrire la tua mente stasera quando il sole e Giove condividono un aspetto utile.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Venere nel vostro segno oggi è la vostra fidata consigliera, dunque la lucida visione degli eventi e la forza d’animo vi consentiranno di procedere spediti, superando ogni difficoltà. Siete al crocevia di decisioni fondamentali che riguardano il lavoro e gli affetti: un’opportunità unica vi si è presentata e, tutto fa presagire, che voi non ve la farete sfuggire. Questa previsione è più centrata e parlante se festeggiate il vostro compleanno dal 26 di luglio al 4 agosto.

Con Venere adesso al vostro fianco, vi stimola un grande bisogno, anzi una vera e proprio urgenza di amare. Una carica erotica totalmente attrattiva vi dà manforte nel conquistare una persona che ha toccato il vostro interesse. Ci saranno sicuramente ostacoli da superare, ma voi non vi fermerete di fronte a niente e nessuno. Muniti dalle armi della seduzione e della conquista, con un incredibile sex appeal che vi fornirà pure Marte sempre in congiunzione nel vostro segno.

È il Sole dal segno dei Gemelli a darvi spalle abbastanza forti per raggiungere posizioni di eminenza da gestire con la vostra regale disinvoltura. “Signori si nasce” e voi lo dimostrate quest’oggi in campo professionale mettendo a disposizione generosamente le vostre abilità e competenze. Le fatiche passate vi hanno fatto acquisire una nuova consapevolezza e vi hanno dato la forza per saper affrontare nuove sfide.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna si insinua in Pesci stamattina presto, elevando la tua intuizione e la tua natura compassionevole. Questa posizione lunare ti metterà anche in vena di intimità a casa, anche se i nodi del destino ti ricorderanno di occuparti del tuo lavoro prima di rilassarti sul divano. Fortunatamente, una mano amica di Giove ti darà energia e ti motiverà ad affrontare la tua lista di cose da fare e lo sforzo che fai ora potrebbe avere grandi vantaggi su tutta la linea. Cerca modi per elevare il tuo spazio nel corso della giornata, quando Mercurio manda un bacio a Nettuno, e considera di ospitare un incontro con gli amici.

Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca modi per dimostrare compassione oggi caro Toro, mentre la luna dei Pesci ti spinge ad elevare la tua comunità. Nel frattempo, i nodi del destino saranno attivi sopra la testa, il che potrebbe portare a nuove connessioni o interessi amorosi. La fortuna sarà dalla tua parte quando Giove diventerà attivo questo pomeriggio, quindi non aver paura di esprimere i tuoi desideri nel mondo, salire alla ribalta e brillare. Mercurio e Nettuno uniscono le forze nel corso della giornata per amplificare la tua voce, potenziando le tue capacità di oratore visionario. Pianifica di abbracciare la solitudine mentre la giornata volge al termine e Giove offre opportunità di guarigione.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’amore sarà sospeso nell’aria oggi cara Vergine, mentre la luna dei Pesci viaggia attraverso il settore della tua carta che governa le questioni del cuore. Nel frattempo, una mano amica dei Nodi potrebbe portare a incontri fatali, quindi non aver paura di avviare una conversazione con eventuali sconosciuti intriganti che incontri. La fortuna sarà dalla tua parte mentre il pomeriggio arriva e Giove diventa attivo nella tua nona casa solare, razionalizzando i tuoi desideri. Questo clima cosmico potrebbe anche innescare messaggi dall’aldilà, quindi assicurati di tenere gli occhi aperti per numeri, sincronicità e segni.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le tue parole saranno particolarmente perspicaci oggi caro Capricorno, mentre la luna entra in Pesci e nella tua terza casa solare. Questa posizione luminosa aumenterà il tuo intuito e il tuo ingegno, quindi non aver paura di fare affidamento sulla tua intelligenza e sul tuo terzo occhio. La tua aura sembrerà più grande quando Giove diventerà attivo questo pomeriggio, segnando la scusa perfetta per strofinare i gomiti, divertirsi e mostrare i tuoi talenti. Nel frattempo, Mercurio e Nettuno condividono un dolce scambio in testa, aiutandoti ad esprimerti in modi sognanti. Pianifica di restare a casa mentre la giornata volge al termine e Giove ti invita a ricaricarti.

Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il tuo lato compassionevole può aiutarti ad andare avanti negli affari in questo momento cari Gemelli, quindi assicurati di mostrare ai tuoi colleghi un pò di amore e pazienza in più. Presta attenzione ai tuoi pensieri mentre il pomeriggio scorre e Giove diventa attivo nella tua dodicesima casa solare, offrendo illuminazione quando ti prendi un momento per riflettere. Sarai in una posizione unica per affermare la tua autorità senza alienare gli altri quando la luna si avvicina a Saturno nel pomeriggio, quindi assicurati di difendere te stesso. Pianifica di entrare in contatto con le persone che ti sollevano prima che la giornata finisca e la Luna mandi un bacio a Giove.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna scivola in Pesci e nella tua sesta casa solare questa mattina cara Bilancia, chiedendoti di sintonizzarti sulla tua salute. Potresti sentirti più sensibile allo stress o a certi cibi nei prossimi due giorni, il che rende importante dare la priorità al vivere bene. Una dolcezza ti troverà mentre il pomeriggio arriva e la Luna si allinea con Giove, incoraggiandoti a seguire il tuo cuore e ad abbracciare il romanticismo. Pianifica di fare un check sui diversi percorsi che porteranno ai tuoi sogni, quando Mercurio manderà un bacio a Nettuno, aiutandoti a trovare un sano equilibrio tra fantasia e realtà.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️EXCELLENT: La luna va alla deriva in Pesci questa mattina presto caro Acquario, portando un’energia pacifica e radicata mentre ti svegli dal tuo sonno. Nel frattempo, i nodi del destino saranno attivi sopra la testa, chiedendoti di investire finanziariamente nei tuoi obiettivi domestici o professionali. Ti ritroverai di umore generoso quando Giove diventerà attivo questo pomeriggio, segnando la scusa perfetta per diffondere un pò di allegria e fornire supporto emotivo. Mercurio e Nettuno si connettono nel corso della giornata, incoraggiandoti ad appoggiarti al lato più leggero della vita, permettendo al tuo cuore e alla tua mente di fuggire da qualsiasi stress o dramma che potrebbe circondare la tua sfera.

Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’universo brillerà nella tua direzione oggi caro Cancro, mentre la luna entra in Pesci e nel settore della tua carta che governa la spiritualità. Scoprirai che è più facile connettersi con la tua intuizione e il tuo potere superiore nei prossimi due giorni, quindi assicurati di investire nelle tue pratiche mistiche preferite. I Nodi del destino diventeranno attivi a metà mattinata, portando aiuto a qualsiasi lavoro di manifestazione di cui ti sei occupato. La fortuna sarà dalla tua parte quando Giove diventerà attivo questo pomeriggio, soprattutto per quanto riguarda le ambizioni professionali. Stabilisci dei confini se hai bisogno di solitudine stasera quando il sole e Giove si allineano.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Trovare uno sbocco creativo o un progetto di passione aumenterà la tua fiducia caro Scorpione, mentre la luna fa il suo debutto in Pesci. Nel frattempo, i nodi del destino saranno attivi nei nostri cieli, incoraggiandoti a rischiare sull’amore e su te stesso. Sentirai il tuo cuore espandersi quando Giove diventerà attivo questo pomeriggio, mettendoti in vena di diffondere gioia e trovare pace. Un’energia sognante circonderà le tue conversazioni quando Mercurio manderà un bacio a Nettuno più tardi, quindi non aver paura di esplorare argomenti che sembrano surreali.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna migra nel tuo segno stamattina presto, connettendosi con i nodi del destino mentre inizi la giornata. Questo clima cosmico aprirà nuove strade, soprattutto quando credi che possa succedere di tutto. La fortuna sarà dalla tua parte quando userai la voce questo pomeriggio, grazie all’aiuto dell’espansivo Giove. Nel frattempo, Mercurio e Nettuno condividono una dolce alleanza nei nostri cieli, aiutandoti ad articolare le brillanti visioni che scorrono nella tua mente. Pianifica di fare qualcosa di lussuoso comodamente da casa mentre il sole e Giove uniscono le forze questa sera.