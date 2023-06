Oroscopo del Giorno 7 Giugno 2023 Mercoledì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 7 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Ci sarà molto movimento nei nostri cieli questa mattina caro Ariete, mentre la luna si sposta nell’eccentrico Acquario. L’energia in gioco potrebbe sembrare un pò troppo stimolante, soprattutto quando la Luna affronta Venere all’alba, quindi assicurati di muoverti lentamente e delicatamente mentre ti prepari per la giornata. Evita di creare momenti troppo impulsivi quando si forma un duro quadrato a T tra la luna e i Nodi del destino, o potresti imboccare un sentiero disordinato. Fai attenzione alla tensione o al dramma all’interno della tua sfera sociale stasera quando Marte si agita in alto.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente si sposterà sulle questioni del cuore questa mattina caro Leone, mentre la luna si sposta nel rivoluzionario Acquario e nel settore della tua carta che governa il romanticismo. Sfortunatamente, una serie di aspetti tesi sopra la testa potrebbe farti sentire insicuro o troppo emotivo e vorrai stare attento alle lotte di potere con la tua dolce metà. Fai il check delle tue esigenze questa sera quando Marte si agita nel tuo segno, avendo cura di abbracciare la cura di sé o un progetto di passione per rilassarti e concentrarti su te stesso prima di partire per i regni dei sogni.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente sarà un luogo occupato mentre la Luna si sposta in Acquario e nel settore della tua carta che governa il processo di pensiero, anche se una serie di aspetti difficili sopra la testa potrebbe farti sentire sovra stimolato a volte. Fatti un favore e lascia che i pensieri passino velocemente ed evita di ripetere conversazioni o scenari nella tua testa che sono già passati. Prendi in considerazione l’idea di attingere al tuo lato spirituale questa sera quando Marte diventa attivo nella tua nona casa solare, in quanto ciò ti consentirà di riprenderti dagli alti e bassi che sono venuti con il clima cosmico roccioso di oggi.

Oroscopo del Giorno 7 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️ EXCELLENT:L’atmosfera sarà irregolare e strana questa mattina carissimo Toro, mentre la luna migra nel ribelle Acquario e forma una serie di aspri aspetti nei nostri cieli. Fai attenzione agli ostacoli, agli sconvolgimenti emotivi, alla tensione romantica e alle lotte di potere, poiché l’energia in gioco farà sicuramente ribollire alcune pentole. Ricorda di stabilire dei limiti quando è necessario e assicurati di navigare da un luogo maturo e professionale in caso di conflitto. Pianifica di sdraiarti a casa per ricaricarti e rilassarti mentre la Luna affronta Marte questa sera, scuotendo ulteriormente il clima cosmico.

VERGINE ⭐️⭐️ EXCELLENT: Confusione, disorganizzazione e problemi di comunicazione potrebbero apparire in qualsiasi momento questa mattina cara Vergine, mentre la luna migra in Acquario formando una serie di aspri aspetti sopra la testa. Cerca di non pensare a troppi passi avanti, scegliendo invece di spuntare le caselle dalla tua lista di cose da fare una alla volta. Se senti che i tuoi livelli di stress aumentano o l’atmosfera diventa un pò tesa, prendi in considerazione l’idea di prenderti qualche minuto per respirare e prendere un pò d’aria fresca. Le frustrazioni interne possono esplodere quando la Luna affronta Marte, specialmente se ultimamente hai fatto troppe richieste a te stesso.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ EXCELLENT: Le tue fondamenta potrebbero tremare un pò questa mattina caro Capricorno, mentre la luna entra in Acquario e forma una serie di aspri aspetti nei nostri cieli. Anche se non ti sentirai molto paziente quando si tratta di chiacchiere, pettegolezzi o drammi, evita la tentazione di diventare sgarbato con chiunque ti parli nel modo sbagliato. Fortunatamente, avrai la possibilità di radicarti e concentrarti mentre la giornata avanza, anche se potresti aver bisogno di un pò di aria fresca e tempo libero. L’atmosfera si addenserà ancora una volta quando la Luna affronterà Marte questa sera, segnando la scusa perfetta per rilassarti in un bagno caldo.

Oroscopo del Giorno 7 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Agirai come un faro di luce per coloro che ti circondano questa mattina cari Gemelli, mentre la luna migra nell’Acquario e nella tua casa notturna solare. Sfortunatamente, una serie di aspetti difficili sopra la testa farà sentire gli altri più agitati e capricciosi del solito, e potresti essere chiamato a intervenire per sostenere i tuoi amici. Cerca solo di non lasciare che il tuo spirito generoso abbia la meglio su di te, capendo quando è il momento di tirarti indietro e concentrarti sulla tua agenda e sui tuoi bisogni. I messaggi da oltre il velo potrebbero trovarti quando la Luna affronterà Marte questa sera, quindi assicurati di onorare il tuo istinto.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di soffocare la negatività questa mattina cara Bilancia, mentre la luna entra in Acquario e forma una serie di aspri aspetti in alto. Sebbene la tua fiducia possa vacillare sotto questo stress, i mantra positivi e il supporto della tua comunità possono aiutarti a sollevarti da qualsiasi vibrazione negativa. Prendi in considerazione l’idea di sfogarti una volta che hai terminato la giornata incontrando i tuoi amici per l’aperitivo, anche se vorrai essere a casa ad un’ora ragionevole, poiché una dura opposizione tra la Luna e Marte potrebbe causare drammi e nervi logori.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna migra nel tuo segno questa mattina caro Acquario, elevando i tuoi livelli di popolarità, spirito ed energia. Sfortunatamente, una serie di aspetti tesi sopra la testa potrebbe trascinarti in più direzioni, facendoti sentire sopraffatto dalle tue esigenze, relazioni domestiche, ambizioni professionali e vita amorosa. Invece di provare a fare tutto, fai un passo indietro e dai la priorità alla tua agenda per rimanere concentrato. Un’energia appassionata emergerà questa sera quando la Luna affronterà Marte, che potrebbe portare una bella energia ai tuoi intrecci romantici.

Oroscopo del Giorno 7 Giugno 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Il tuo umore potrebbe sembrare un pò pungente questa mattina caro Cancro, mentre la luna entra in Acquario e nella tua ottava casa solare. Nel frattempo, una serie di aspetti duri sopra la testa sconvolgerà il collettivo e la tua pazienza. Anche se ti incendierai più facilmente del solito, fai del tuo meglio per essere consapevole di ciò che gli altri potrebbero attraversare, scegliendo la compassione rispetto al conflitto anche quando è difficile. Investi in te stesso con un pò di lusso quando la Luna affronterà Marte questa sera, ma cerca di non esagerare con le spese.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Giornata in cui una bella Luna in Aquario allarga su di voi un arcobaleno benaugurante, annuncio di un futuro sempre più sereno, specie da un punto di vista familiare e affettivo in genere e se siete nati nella prima e seconda decade. Pianificate oggi una prossima festa, ricorrenza familiare, e partite con il vostro tipico entusiasmo travolgente, quasi spingendo una carica di cavalleria, per riuscire a riunire il maggior numero di parenti e amici attorno a voi. Con generosità e convivialità vi organizzate a gestire tutti i vari rapporti che le persone a voi care vi propongono. E alla vostra tavola, questo è chiaro, non mancherà mai l’allegria!

Con Venere e Luna belle vi godete il legame forte e positivo che vi unisce alla vostra dolce metà. Inoltre vi fanno arrivare grandi novità nella sfera dei sentimenti e in quella familiare. Se siete single può trattarsi della nascita di un amore travolgente o, se l’età e le condizioni sono propizie, l’arrivo di una cicogna.

Avete cura di mettere mano ad alcune incombenze lavorative rimaste in sospeso. I vostri pensieri sono ancora rivolti a quel che vi resta ancora da fare. Un bel Plutone nell’Acquario vi fa ritagliare il momento giusto per dare una conclusiva svolta ai vostri impegni.

PESCI ⭐️⭐️ EXCELLENT: Va bene se vuoi nasconderti sotto le coperte questa mattina, mentre la luna entra in Acquario e forma una serie di aspetti difficili. Questa energia sarà particolarmente difficile da gestire se hai a che fare con la disorganizzazione, quindi potresti voler dare la priorità a mettere in ordine i tuoi affari prima di tutto. Prendi in considerazione l’idea di lavorare da dietro le quinte se ti fa sentire più a tuo agio, proteggendoti da eventuali incontri indesiderati che preferiresti non affrontare oggi. Fai qualcosa di carino per il tuo corpo quando la Luna affronta Marte questo pomeriggio, o potresti iniziare a sentirti esausto.