Rum Brugal per Orsoni Venezia 1888 Combinazioni inaspettate in edizione limitata Rum Brugal per Orsoni Venezia 1888: edizione limitata in 18 bottiglie da 5.000 euro l’una

La fornace di mosaici veneziana Orsoni Venezia 1888 ha creato una collezione limitata di bottiglie di Rum Brugal 1888: 18 pezzi unici, che saranno vendute a circa 5.000 euro l’una sul mercato italiano, a partire dal 14 giugno. Brugal 1888 e Orsoni Venezia 1888 vengono fondati nello stesso anno e condividono ben 135 anni di eredità familiare, maestria e creazioni uniche che caratterizzano la loro arte. Per celebrarle hanno deciso di dare vita ad una capsule esclusiva di diciotto bottiglie realizzate a mano, pezzi unici simbolo del loro heritage. Orsoni Venezia 1888, famosa per la tecnica di mosaici da 24k, con oro colorato e smalti veneziani, ha progettato la collezione intorno a quattro temi: Brave Beginnings sulla storia dei fondatori delle due aziende; Mastery of Craft, Welcoming Family e Lasting Legacy, di cui fa parte la bottiglia speciale Liquid Gold che rende omaggio al pluripremiato rum di Brugal. Liquid Gold sarà messa all’asta da Bolaffi di Torino a settembre e i proventi saranno devoluti in beneficenza. La partnership artistica Brugal 1888 per Orsoni Venezia 1888 che segna la terza collezione firmata Brugal, testimonia non solo la preziosa storia di entrambi i brand, ma ricorda quanto sia importante custodire il patrimonio italiano e celebrare le tradizioni che lo caratterizzano da sempre. Le bottiglie saranno in vendita a partire dal 14 giugno