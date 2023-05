Oroscopo del Giorno 31 Maggio 2023 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 31 Maggio 2023 Mercoledì

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 31 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna della Bilancia forma un duro quadrato con Venere questa mattina carissimo Ariete, il che potrebbe far sentire le tue emozioni più crude del solito. Le vibrazioni traballanti continueranno a fluire quando Nettuno diventa attivo in alto, segnando la scusa perfetta per restare obiettivi. Fortunatamente, avrai la possibilità di resettare questa sera quando la Luna migrerà in Scorpione trasformativo. Tuttavia, una dura connessione con Plutone potrebbe portare a ostacoli imprevisti o sconvolgimenti emotivi. Un’energia fortunata ti troverà questa sera quando la Luna affronterà Giove e il Nodo Nord, anche se vorrai muoverti lentamente se qualche opportunità sembra troppo bella per essere vera.

LEONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti non sentirti molto socievole o caloroso quando ti svegli questa mattina dolce Leone, mentre la luna della Bilancia si quadra con Venere. Considera di dare la priorità alla solitudine rispetto alla socializzazione, poiché è probabile che la tua mente abbia bisogno di una pausa. Problemi di comunicazione o confusione potrebbero manifestarsi questo pomeriggio quando Nettuno diventa attivo in alto, ma cerca di non lasciare che una disposizione testarda ti impedisca di andare avanti. L’atmosfera cambierà man mano che arriva la sera e la luna entra nello Scorpione, mettendoti in uno stato d’animo perfetto per pasti cucinati in casa e coccole sul divano, anche se vorrai stare attento alla tensione nella tua vita amorosa.

SAGITTARIO ⭐️ EXCELLENT: Le tue pagine sui social media potrebbero sembrare più negative che positive questa mattina caro Sagittario, mentre la luna della Bilancia si quadra con Venere. Evita di investire in discussioni o scambi improduttivi, perché così facendo potresti sprecare gran parte della tua giornata. Concediti il ​​permesso di prendertela comoda mentre Nettuno diventa attivo questo pomeriggio, incoraggiandoti ad allontanarti e fuggire nel comfort di casa tua. La privacy diventerà una priorità man mano che si fa sera e la luna entra in Scorpione. Tuttavia, una dura connessione con Plutone potrebbe rendere difficile sfuggire agli impegni sociali o alle conversazioni importanti.

Oroscopo del Giorno 31 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna della Bilancia si quadra con Venere questa mattina carissimo Toro, rendendo importante che tu osservi i tuoi pensieri e le tue parole. Evita la tentazione di scorrere i tuoi feed sui social media questo pomeriggio quando Nettuno diventa attivo, specialmente se hai responsabilità che devono ancora essere gestite. Una boccata d’aria fresca ti troverà mentre la sera arriva e la Luna migra in Scorpione, incoraggiandoti ad aprire il tuo cuore all’amore. Sfortunatamente, una dura energia di Plutone potrebbe portare drammaticità nella tua sfera professionale, ma cerca di non farti coinvolgere in questioni che non ti appartengono.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non lasciare che i tuoi dispositivi elettronici ti portino via dal presente questa mattina cara Vergine, mentre la luna della Bilancia si quadra con Venere. Combatti queste vibrazioni traballanti attingendo alla tua gratitudine e avendo cura di riconoscere la bellezza che ti circonda. Un’energia romantica ma nebbiosa permeerà l’aria questo pomeriggio quando Nettuno diventa attivo nel settore della tua carta che governa l’amore. Tuttavia, ti consigliamo di stare in guardia quando si tratta di compagni con una storia di bugie. Pianifica di socializzare un pò questa sera mentre la luna entra in Scorpione, aprendo le porte cosmiche a conversazioni significative.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ EXCELLENT: Potresti sentirti come se gli impegni romantici e professionali ti avessero fatto dimagrire caro Capricorno, a causa di una dura connessione tra la luna della Bilancia e Venere. Ricorda che va bene dare la priorità al tuo senso di armonia personale, anche se farlo delude temporaneamente chi ti circonda. Fai attenzione alle bugie e agli inganni questa sera quando Nettuno diventa attivo nella tua terza casa solare e dovresti evitare di dire altro se non la verità. Sarai attratto dai tuoi feed sui social media mentre la luna entra in Scorpione questa sera, anche se una dura connessione con Plutone potrebbe farti disconnettere dal presente.

Oroscopo del Giorno 31 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Potresti sentirti leggermente instabile questa mattina Gemelli, mentre la luna della Bilancia si quadra con Venere. Fai del tuo meglio per attingere alla tua gratitudine mentre trovi modi per rafforzarti. I confini si confonderanno questo pomeriggio quando la Luna affronterà Nettuno e rimanere fermi nella tua disposizione potrebbe sembrare più estenuante del solito. Sentirai un cambiamento mentre la sera si avvicina e la luna entra in Scorpione, offrendoti l’opportunità di riorganizzarti mentre ti scrolli di dosso qualsiasi vibrazione che ti ha trovato all’inizio della giornata. Pianifica di fare qualcosa di carino per il tuo corpo stasera e assicurati di mangiare un pasto ben bilanciato.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti aver bisogno di stabilire dei limiti stamattina cara Bilancia, mentre la luna e Venere si quadrano sopra la tua testa. Anche se tracciare linee può mettere a disagio una persona gradita, sarebbe un errore sacrificare i tuoi bisogni in questo momento. La disorganizzazione potrebbe farti sentire esausto o sopraffatto questo pomeriggio quando Nettuno diventa attivo nella tua sesta casa solare, anche se trovare la motivazione per riordinare o prendersi cura dei tuoi bisogni potrebbe sembrare un compito arduo. Fortunatamente, avrai la possibilità di ripristinare e rilassarti mentre la luna entra in Scorpione, producendo un’energia radicata e lussuosa.

ACQUARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Una disconnessione tra i tuoi sogni e ciò che è pratico potrebbe creare problemi stamattina caro Acquario, mentre la luna della Bilancia si quadra con Venere. Sebbene sia certamente importante raggiungere le stelle, la disorganizzazione potrebbe farti sentire teso, impedendoti di raggiungere il tuo massimo potenziale. Guarda le tue spese questo pomeriggio quando Nettuno diventa attivo in alto, poiché sarebbe facile trascurare le spese imminenti. L’atmosfera cambierà con l’arrivo della sera e la luna entrerà in Scorpione, mettendoti in uno stato d’animo più responsabile e orientato al successo per i prossimi due giorni, anche se dovrai mantenere un sano senso di potere.

Oroscopo del Giorno 31 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le tue emozioni potrebbero essere tese questa mattina carissimo Cancro, a causa di una dura connessione tra la luna della Bilancia e Venere. Cerca di non sfogare le tue frustrazioni su coloro che ti circondano, specialmente quando si tratta di amici. Ritagliati un pò di tempo per la meditazione questo pomeriggio, quando Nettuno diventa attivo nel settore spirituale della tua carta natale, permettendo allo stress e alle paure di allentarsi. Ti sentirai più elevato e giocoso man mano che la sera scorre e la luna migra in Scorpione, segnando la scusa perfetta per uscire a cena con la tua migliore amica, anche se vorrai evitare dinamiche di potere tese.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Rivolgiti al tuo potere superiore per trovare conforto questa mattina carissimo Scorpione, o una dura connessione tra la luna della Bilancia e Venere potrebbe farti nascondere sotto le coperte. Le idee inonderanno la tua mente questo pomeriggio quando Nettuno diventa attivo in alto, anche se questi momenti di brillantezza possono scivolare via se non prendi provvedimenti per catturarli, quindi assicurati di prendere appunti. Inizierai a rianimarti quando arriva la sera e la luna entra nel tuo segno, elevando la tua aura e popolarità nei prossimi due giorni.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Tutte le forze che rappresentano l’altra metà del cielo, ovvero la componente femminile dello Zodiaco, si schierano dalla vostra parte. Nel vostro femminilissimo segno dei Pesci abbiamo infatti il pianeta della fredda razionalità, Saturno, accompagnato da quello della metamorfosi, Nettuno. Nell’amico segno del Cancro abbiamo la dea della bellezza e dell’amore, della salute e dell’armonia, Venere. Nel Toro invece abbiamo Giove, Mercurio e Urano a darvi resistenza psicofisica, forza di decisione, ottimismo e capacità di comunicare. Infine anche se la Bilancia è in posizione neutra col vostro segno, condivide con i Pesci una bella affinità elettiva e in questo segno si trova quest’oggi una poetica Luna. Vi avvantaggerete di un’atmosfera molto nelle vostre corde.

Si ripropone oggi l’eterno dilemma tra ragione e sentimento. Saturno è bello trovandosi nel vostro segno e vi dona calma ed equilibrio in amore. Giove e Venere, pianeti edonistici vi stimolano a provare nuovi territori, nuovi orizzonti. Anche Nettuno, pianeta dell’avventura, proprio in congiunzione col vostro segno, vi spinge a non stare fermi, neanche se il vostro rapporto d’amore non vi da pensieri o problemi.