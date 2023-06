Breitling Chronomat Six Nations: gli orologi dedicati alle sei Nazioni di Rugby

Breitling Chronomat Six Nations Un’edizione limitata di orologi dedicati alle sei Nazioni di Rugby, tra cui l’Italia Una serie di orologi firmata Breitling in edizione estremamente limitata dedicata alle unioni e federazioni che compongono il Sei Nazioni di Rugby: Inghilterra, Irlanda, Galles, Scozia, Francia e Italia.

Breitling misura ogni momento, dentro e fuori dal campo. I segnatempo in edizione limitata Breitling Chronomat Six Nations sono una nuova serie dinamica che include un orologio unico per ogni squadra nazionale, con produzione limitata a 150 esemplari ciascuno.

Alimentata dal Calibro di manifattura Breitling 01 in un diametro da 42 mm, questa edizione speciale è disponibile in un numero limitato di 150 pezzi per ogni nazione partecipante, con colori e loghi del team specifico e tutte le classiche caratteristiche che rendono il Chronomat un orologio sportivo multifunzione campione di vendite.

Tutti gli orologi in acciaio inossidabile presentano le tipiche caratteristiche del Chronomat: i cavalieri rialzati ai 15 minuti, la corona a cipolla dalla facile impugnatura, il quadrante a triplo registro con datario integrato a ore 6 e il classico bracciale Rouleaux, tutti alimentati dal calibro di manifattura Breitling 01. Ogni modello si contraddistingue per un quadrante che riprende i colori specifici della singola squadra, con il logo posizionato nel contatore a ore 9 e sul fondocassa in vetro zaffiro.

I volti di questa collezione sono quelli della nuova Rugby Squad di Breitling: un team di sette famosi giocatori provenienti da ognuna delle unioni e federazioni del Sei Nazioni di Rugby, che rappresenteranno il Chronomat nei propri Paesi.

Il Chronomat Six Nations è disponibile nel Regno Unito e in selezionati Paesi dell’UE, tra cui l’Italia.