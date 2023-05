Aston Martin DB12: venduta all’asta per 1,6 milioni di dollari!

Aston Martin DB12

La nuova Aston Martin DB12 è il primo tassello di una serie di modelli in arrivo nei prossimi anni

La nuova Aston Martin DB12 è stata venduta ad un’asta di beneficenza per la cifra record di 1,6 milioni di dollari. L’incredibile cifra verrà utilizzata per scopi benefici e in particolare la ricerca sull’Aids.

La nuova Aston Martin DB12 vanta le caratteristiche tipiche del brand che sono un lungo cofano e una coda raccolta anche se la nuova ha una carreggiata più ampia di 6 mm davanti e di 22 mm al posteriore rispetto alla DB11. L’altro elemento distintivo del nuovo modello è la fanaleria con degli inediti Led che servono a dare un tocco più moderno alla granturismo inglese.

Per i fortunati guidatore di questo nuovo gioiello sono a disposizione quattro modalità di guida: GT, Sport, Sport+, Wet e Individual.

Sotto il cofano un 4.000 V8 biturbo da 680 cv e 800 Nm di coppia di derivazione Mercedes il che si traduce in uno spunto da 0-100 in 3,5 secondi e in una velocità di punta di 325 km/h.

Tutta questa potenza viene scaricata sulle ruote posteriori grazie alla trasmissione automatica a 8 rapporti e al differenziale posteriore elettronico che lavora insieme al controllo della stabilità (regolabile su quattro livelli), offrendo al pilota la migliore combinazione tra motricità, agilità e sicurezza.