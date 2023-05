Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2023 Lunedì

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2023 Lunedì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna della Vergine condivide connessioni di supporto con Giove e i nodi del destino questa mattina presto, creando una dolce energia appena prima dell’alba. Sfortunatamente, l’atmosfera sarà più difficile da gestire una volta che ti sarai svegliato a causa di un duro quadrato a T tra il sole, la Luna e Saturno. Aspettati che le persone siano di umore cupo, ma cerca di non prenderla sul personale se incontrerai una o due mele acide. Avrai la possibilità di schiarirti le idee questa sera quando la Luna manderà un bacio a Mercurio, specialmente quando ti tieni occupato e lavori con le mani.

LEONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti appesantito quando ti svegli questa mattina caro Leone, mentre la luna della Vergine entra in un duro quadrato a T con il sole e Saturno. Queste vibrazioni resteranno con il passare delle ore e potresti trovare difficile essere motivato nelle faccende o nelle responsabilità quotidiane. Se hai bisogno di nasconderti per un pò, concediti spazio, ma ricorda che non puoi scappare all’infinito. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà stasera quando la Luna manderà un bacio a Mercurio, mettendoti in uno spazio mentale più radicato e composto, perfetto per concederti un pò di lusso.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Plutone da diversi mesi transita felicemente nel segno d’Aria dell’Aquario, segno per voi molto congeniale e vi favorisce nella creatività, specie se siete nati dal 23 al 26 novembre. Questo transito plutonico per voi ha un respiro nuovo, con un’aria che tira più fresca, diversa, promettente per tutti i progetti a venire, in ogni campo. I nati in dicembre si godono una momentanea pausa e mettono da parte alcune progettazioni avventurose, in ogni ambito. Ma presto riprenderanno e alla grande, come è loro solito.

Marte, pianeta della componente passionale dell’amore, si trova in angolo benefico dal buon amico segno di Fuoco del Leone. Le novità erotiche si nascondono dietro l’angolo, attendono solo di essere colte, specie se festeggiate il vostro compleanno a novembre! E una crescente voglia di appassionarvi contagia il vostro cuore irrequieto, che si abbandona a fugaci tentazioni. Ma, più di tutto quest’oggi se siete nati a dicembre un nuovo incontro sta per prendervi anima e corpo: sappiate dire di sì, seguendo il vostro istinto, senza farvi bloccare da esitazioni.

Saturno, sommato anche a Nettuno e oggi a una Luna imbronciati, vi rendono difficile lo scorrere della quotidianità lavorativa. Sappiate portare pazienza, perché queste insofferenze capitano a ogni passaggio planetario che si incroci col vostro segno.

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il cosmo ti farà brillare delle vibrazioni extra positive nelle primissime ore di questa mattina carissimo Toro, mentre la luna della Vergine si connette con Giove e i nodi del destino. Mantieni questi sentimenti di supporto il più a lungo possibile, poiché una dura connessione tra il sole, la Luna e Saturno acuirà sicuramente l’atmosfera prima che arrivi il mattino. Fai attenzione ai frenetici e ai pettegolezzi meschini e stai alla larga da chiunque può provare a girare la frittata. Fortunatamente, le tue conversazioni sembreranno più leggere e affidabili stasera quando Mercurio diventerà attivo nel tuo segno.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Buone vibrazioni fluiranno nelle primissime ore di questa mattina cara Vergine, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno formando dolci connessioni con Giove e i nodi del destino. Questo clima cosmico avrà un effetto spirituale su di te, quindi assicurati di notare tutti i sogni particolari che fluttuano nella tua mente. Sfortunatamente, le tensioni cresceranno con il passare delle ore e la Luna entrerà in un duro quadrato a T con il sole e Saturno, minacciando di innescare personalità ostinate. Fortunatamente, l’atmosfera si addolcirà stasera quando Mercurio diventerà attivo, anche se il tuo tempo potrebbe essere speso meglio nella mediazione.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dormi fino a tardi se riesci a farlo stamattina caro Capricorno, poiché la luna della Vergine condivide dolci connessioni con Giove e i nodi del destino nelle primissime ore. Queste vibrazioni ti prepareranno per sogni piacevoli, anche se ti risveglierai con realtà più dure quando la Luna entra in un quadrato a T con il sole e Saturno. Questa situazione di stallo celeste potrebbe portare a comportamenti scattanti all’interno dei tuoi cari, mettendo alla prova la tua pazienza mentre ti sforzi di mantenere la gioia e la compassione. Fortunatamente, avrai la possibilità di eliminare queste vibrazioni oscure quando Mercurio diventerà attivo questa sera, anche se vorrai essere proattivo per farti una bella risata.

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna della Vergine si connette con Giove e i nodi del destino questa mattina cari Gemelli, inaugurando sogni d’oro che potrebbero fornire spunti su dove potresti trovare fortuna. Sfortunatamente, potresti avere alcuni bruschi risvegli una volta che il sole colpisce i tuoi occhi a causa di un duro quadrato a T tra il sole, la Luna e Saturno, portando un’atmosfera tesa sul tavolo. Potresti iniziare a sentire come se gli altri stessero cercando di controllarti, anche se dovresti invece concentrarti su come potresti trattenerti. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà più tardi mentre la luna e Mercurio portano la pace nella tua casa.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Va bene se vuoi trascorrere la parte migliore del tuo sabato nascondendoti sotto le coperte carissima Bilancia, poiché la luna della Vergine forma un duro quadrato a T con il sole e Saturno. Una volta che decidi finalmente di emergere, assicurati di dedicare il tuo tempo e le tue energie alla ricerca del benessere, scegliendo attività, cibi e compagnia che aiutino a sostenere il tuo corpo, la tua mente e il tuo spirito. L’intimità arriverà facilmente questa sera quando la Luna manderà un bacio a Mercurio, contribuendo a rafforzare i tuoi legami più importanti, specialmente quando vengono discussi argomenti relativi all’impegno.

ACQUARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti tentato di cambiare completamente pelle caro Acquario, poiché la luna della Vergine ti ispira a scrollarti di dosso lo stress della settimana lavorativa precedente. Sfortunatamente, un duro quadrato a T con il sole e Saturno potrebbe complicare i tuoi piani, specialmente se uno dei tuoi amici sta vivendo un momento difficile o sta affrontando un dramma. Invece di affrettarti a tenere insieme un’agenda che è andata in pezzi, usa queste vibrazioni come un’opportunità per seguire il flusso e rilasciare ciò che non vuole restare. La dolcezza ti troverà stasera quando la luna si allineerà con Mercurio, segnando la scusa perfetta per sdraiarsi a casa.

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le parole saranno i tuoi amici e nemici oggi caro Cancro, poiché la luna della Vergine forma un duro quadrato a T con il sole e Saturno. Evita la tentazione di correggere gli altri o avviare dibattiti, poiché le persone non saranno pazienti e comprensive come te. Prendi in considerazione l’idea di frequentare un corso di yoga o un servizio religioso se hai bisogno di una comunità ma non vuoi immergerti in quella che potrebbe essere una situazione di tensione. Fortunatamente, l’atmosfera sarà più sicura per la discussione quando Mercurio diventerà attivo questa sera, segnando la scusa perfetta per uscire di casa e cercare di incontrare nuove persone.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Evita la tentazione di raggiungere i tuoi schermi per prima cosa al mattino caro Scorpione, mentre la luna della Vergine si quadra con il sole dei Gemelli e Saturno. Una sensazione di ansia potrebbe insediarsi se vieni catturato in un ciclo di scorrimento del destino. Se hai bisogno di una sana distrazione, considera di esplorare nuove aree del tuo quartiere o di lavorare a un progetto che ti appassiona. Fortunatamente, vibrazioni più dolci fluiranno questa sera quando la Luna manderà un bacio a Mercurio, creando un’atmosfera civettuola perfetta per cercare attenzione e forse la ricerca di una nuova avventura.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’atmosfera potrebbe non essere così dolce quando ti svegli questa mattina, ​​a causa di un duro quadrato a T tra il sole Gemelli, la luna in Vergine e Saturno. Le frustrazioni romantiche, le insicurezze e i drammi familiari potrebbero tutti contribuire a qualsiasi tensione che sei costretto ad affrontare in questo momento, ma cerca di non abbandonare i tuoi bisogni mentre ti muovi attraverso questo roccioso terreno cosmico. Un’energia più leggera prenderà piede questa sera quando la Luna manderà un bacio a Mercurio, incoraggiandoti a parlare gentilmente di tutti i problemi che devono essere affrontati, specialmente per quanto riguarda gli amici intimi e le relazioni sentimentali.