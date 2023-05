Oroscopo del Giorno 30 Maggio 2023 Martedì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 30 Maggio 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: L’amore può essere trovato dietro ogni angolo se lo cerchi caro Ariete, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso l’armoniosa Bilancia e il settore della tua carta che governa l’amore. Consenti al tuo lato civettuolo di spostarti da un posto all’altro, anche se dovresti stare attento a non assecondare ammiratori che non hanno un vero interesse. Il tuo giudizio potrebbe essere compromesso questo pomeriggio quando la Luna forma un aspetto sbilanciato su Mercurio, specialmente per quanto riguarda il denaro. Considera di investire nel tuo senso dell’equilibrio quando Giove diventa attivo questa sera, spingendoti ad abbracciare l’amor proprio.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente si muoverà rapidamente oggi caro Leone, mentre la luna continua a muoversi attraverso la Bilancia e il settore della tua carta che governa il processo di pensiero. Il tuo ingegno acuto e il tuo carisma naturale risplenderanno in questo momento. Tuttavia, un aspetto sbilanciato tra la Luna e Mercurio potrebbe evocare problemi di comunicazione questo pomeriggio, quindi assicurati di mantenere alta la guardia. Assicurati di attingere al tuo lato spirituale questa sera quando la Luna affronta Giove, permettendoti di connetterti con un potere superiore. Queste vibrazioni sono ottime anche per esplorare nuove idee, quindi assicurati di espandere la tua mente.

SAGITTARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Il tuo lato altruista risplenderà oggi, mentre la luna della Bilancia si muove attraverso la tua undicesima casa solare. Anche se ti sentirai ispirato a sollevare l’umore delle persone intorno a te, questo pomeriggio potrebbero emergere frustrazioni mentre la Luna e Mercurio formano un aspetto sbilanciato, specialmente se il tuo desiderio di fare la differenza passa inosservato. Evita di dare consigli non richiesti durante questo periodo, poiché le persone potrebbero prenderli come critiche velate o insulti. Cerca di non lasciare che il tuo orgoglio abbia la meglio su di te questa sera quando la luna affronta Giove, o potresti ritrovarti con un ego ferito.

Oroscopo del Giorno 30 Maggio 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Venere, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Mercurio sono tutti fortemente propizi per il vostro segno, favorendovi principalmente se siete nati dal 10 al 13 maggio. Si alleggerisce un po’ l’atmosfera che in generale era apparsa pesante nei giorni scorsi e voi vi sentite immersi nella primavera piena che è la vostra condizione ideale, la stagione preferita su tutte le altre.

Parterre planetario dei pianeti dell’amore, Venere, Nettuno in particolare, che è tutto in sintonia col vostro segno. È il fortunato Giove nel vostro segno da pochi giorni ancora, il promotore di un riavvicinamento che avviene con un vostro vecchio amore, una vera e propria passione, specie se appartenete alla prima decade. Darete ascolto ad alcune vostre antiche emozioni e non vi pentirete. Le relazioni stabili, protette da Venere nel Cancro, sperimentano un vivace ritorno di fiamma, specie se appartengono alla terza decade.

Un aspetto di Plutone in Aquario specie se siete nati dal 21 al 24 di aprile, tende a bloccare lo scorrere sereno di situazioni in ufficio. È opportuno non dar seguito a polemiche, divergenze, posizioni differenti quest’oggi, lasciandosi scivolare di dosso ogni pettegolezzo, chiacchera e voce di troppo che vi capiterà di udire.

VERGINE ⭐️⭐️ EXCELLENT: Prenditi qualche momento per assaporare il tuo caffè o preparare una buona colazione questa mattina cara Vergine, mentre la luna della Bilancia ti spinge verso il lusso. Profezie psichiche e segni dall’universo potrebbero manifestarsi questo pomeriggio. Tuttavia, un aspetto sbilanciato tra Luna e Mercurio potrebbe farti sentire sopraffatto da tali sincronicità, rendendo importante rimanere con i piedi per terra. L’idea del cambiamento può sembrare scoraggiante questa sera quando la Luna affronta Giove. Darti il ​​permesso di muoverti lentamente ma metodicamente ti aiuterà ad alleviare qualsiasi pressione inutile che potresti aver esercitato su te stesso di recente.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La giornata inizierà con gli affari come al solito carissimo Capricorno, poiché la luna della Bilancia ti spinge ad assumerti le tue responsabilità. Sarà difficile per gli altri impressionarti questo pomeriggio quando la Luna forma un aspetto squilibrato per Mercurio, anche se esprimere una mancanza di approvazione potrebbe farti finire in acque bollenti con i tuoi colleghi. Controlla le tue emozioni questa sera mentre la Luna e Giove si affrontano, soprattutto se ti senti irritabile. Un’energia irrequieta si manifesterà questa sera quando la luna e Urano si allineeranno e potresti dover fare ulteriori passi per rilassarti dopo il lavoro.

Oroscopo del Giorno 30 Maggio 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Avrai un’energia giocosa ma graziosa oggi Gemelli, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso la Bilancia e il settore della tua carta che governa il divertimento. Queste vibrazioni sono perfette anche per flirtare un pò, anche se è più probabile che evocherai un’avventura in questo momento piuttosto che una relazione a lungo termine. Controlla la tua mente questo pomeriggio quando Mercurio diventa attivo nella tua dodicesima casa solare e non aver paura di allontanarti dalle luci della ribalta se ti senti fuori di testa. Prendi in considerazione l’idea di prenderti una pausa dai tuoi dispositivi elettronici questa sera.

BILANCIA ⭐️⭐️ EXCELLENT:Brillerai mentre attraversi la mattinata cara Bilancia, mentre la Luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno. Anche se la tua aura sarà elevata, un’energia sbilanciata da Mercurio potrebbe suscitare commenti passivo-aggressivi da parte degli altri. Cerca di non abbassarti a comportamenti inferiori, anche se gli altri cercano di trascinarti al loro livello. Fai attenzione alla tensione nella tua vita amorosa questa sera quando la Luna affronta Giove. Assicurati di occuparti delle tue esigenze e di quelle del tuo partner e incoraggia la tua dolce metà a fare lo stesso.

ACQUARIO ⭐️ EXCELLENT:Gli spiriti ti guideranno per tutto il giorno carissimo Acquario, mentre la luna della Bilancia scivola attraverso il settore spirituale della tua carta. Anche se il tuo terzo occhio sarà spalancato, considera di tenere per te le tue visioni questo pomeriggio, poiché una connessione sbilanciata tra Luna e Mercurio potrebbe farti pronunciare false profezie. Potresti anche voler essere più attento alle persone intorno a te, poiché i sentimenti verranno feriti più facilmente del solito. Fai attenzione agli sbalzi d’umore e alla tensione emotiva a casa questa sera quando Urano diventa attivo nella tua quarta casa solare.

Oroscopo del Giorno 30 Maggio 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il tuo lato nutriente risplenderà oggi caro Cancro, mentre la Luna continua il suo viaggio attraverso la Bilancia e la tua quarta casa solare. Sebbene queste vibrazioni siano perfette per il punto con i tuoi cari, non sentirti responsabile di affrontare i problemi di tutti, specialmente quando Mercurio diventa attivo questo pomeriggio. Questo potrebbe anche essere un buon momento per prendere una pausa dai social media, soprattutto se hai bisogno di solitudine o di prenderti cura di te. Non sentirti in colpa per aver stabilito dei limiti se ritieni che siano necessari.

SCORPIONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Muoviti lentamente e furtivamente questa mattina caro Scorpione, mentre la luna della Bilancia continua il suo viaggio attraverso il settore della tua carta che governa la privacy. Va bene se non ti senti pronto a esporre tutte le tue carte, e un aspetto sbilanciato tra la luna e Mercurio questo pomeriggio suggerisce che faresti meglio a tenere la bocca chiusa per il momento. Controlla il tuo corpo questa sera quando la Luna affronta Giove, prestando particolare attenzione ad affrontare qualsiasi affaticamento, dolore o disagio, poiché scappare da tali problemi potrebbe portare a problemi più grandi lungo il percorso.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Concediti il ​​permesso di ridere, piangere e abbracciare il rilascio emotivo oggi cari Pesci, mentre la luna della Bilancia si muove attraverso la tua ottava casa solare. Queste vibrazioni riguardano il cambiamento della tua pelle, anche se una connessione sbilanciata tra Luna e Mercurio questo pomeriggio potrebbe creare confusione sulla tua strada, rendendo importante che tu prenda nuove informazioni con le pinze. Un’energia elettrizzante ti troverà questa sera quando Urano diventa attivo in alto, segnando la scusa perfetta per nascondersi, fare un bagno di sale e liberare la mente. Potresti anche voler meditare o scrivere un diario prima di andare a letto.