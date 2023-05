Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2023 Venerdì

VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Procedi con cautela mentre Marte e i nodi del destino continuano a confrontarsi nei nostri cieli, dando ai tuoi piani tutto il tempo per pensare prima di premere il grilletto. Fortunatamente, non avrai problemi a concentrarti sul divertimento invece che sul lavoro mentre la Luna continua il suo viaggio attraverso Leone. Tuttavia, una connessione sbilanciata con Nettuno nel corso della giornata potrebbe metterti di umore cupo. Sentirai un cambiamento stasera, quando la luna farà il suo debutto nella Vergine, chiedendoti di dedicare il tuo fine settimana al perseguimento degli obiettivi di benessere e forse alle pulizie di primavera.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua oggi il suo viaggio attraverso il tuo segno, amplificando i tuoi livelli di energia e il desiderio di essere vista. Cerca solo di non pretendere troppo da te stesso mentre Marte e i nodi del destino continuano a scontrarsi nei nostri cieli, poiché troppo stress potrebbe portare a crolli emotivi. Concediti il ​​permesso di scappare nel corso della giornata, quando Nettuno diventa attivo in alto, ed evita di condividere segreti con qualcuno di cui non sei sicuro di poterti fidare. Un’energia di radicamento prenderà piede stasera quando la luna entrerà in Vergine, chiedendoti di allinearti con la natura per tutto il fine settimana.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna del Leone ti invierà un sostegno extra oggi, rendendo importante operare da un luogo spirituale e compassionevole. Sfortunatamente, i nervi saranno messi alla prova mentre Marte e i nodi del destino continuano a confrontarsi in alto e potrebbe essere meglio nascondersi dal conflitto piuttosto che affrontarlo frontalmente. Pianifica di sdraiarti a casa nel corso della giornata, quando Nettuno diventa attivo, portando un’energia assonnata sul tavolo. Sentirai un cambiamento stasera quando la luna entrerà in Vergine, facendo emergere il tuo lato responsabile nei prossimi due giorni.

Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non sentirti attaccato dalle esplosioni emotive dei tuoi cari oggi Toro, mentre il focoso Marte continua a confrontarsi con i nodi del destino. Queste vibrazioni saranno davvero capricciose e potresti dover controllare i tuoi sentimenti di tanto in tanto. Nel frattempo, la luna farà gonfiare il tuo ego, ma cerca di non essere infastidito da coloro che cercano costantemente di metterti alla prova. Una foschia permeerà l’aria quando Nettuno diventerà attivo nel corso della giornata, anche se inizierai a rianimarti verso stasera quando la luna entrerà in Vergine e nel settore della tua carta che governa il divertimento.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Da oggi la Luna è nel vostro segno e vi rende empatici in generale, ma soprattutto con il vostro ambiente familiare. Con il Sole in Gemelli, ostile alla Vergine, tuttavia avrete da fronteggiare maggiori impegni negli affari patrimoniali o blandamente legati alla vostra sfera privata. Qualche piccolo dissapore può riguardare i rapporti tra fratelli e sorelle. Ma voi lo risolvete con il classico buon senso. Perché il luminoso Giove, da qualche giorno, spiana luminoso i vostri passi, dal segno amico del Toro.

Venere in Cancro vi allieta il cuore se avete un rapporto di coppia stabile. Oggi anche la Luna è bella, poiché congiunta nel vostro segno e quindi chi è legato a voi potrà assistere a un’improvvisa “voglia di tenerezza” che sorge nel vostro animo a volte un po’ ridetto. Se siete single non siate timidi e dichiaratevi con chi vi ha colpito il cuore. Non riceverete un rifiuto. Mercurio benefico, vostro nume tutelare, vi dona la tattica giusta per mandare un messaggio.

Con Giove molto ben messo non vi curate oggi di qualche piccola contesa che si verifica in ufficio. Il vostro spirito adesso è bonario e vi porta a passare sopra a tante noie quotidiane.

CAPRICORNO ⭐️ EXCELLENT:Oggi non avrai molta pazienza per sciocchezze o pettegolezzi caro Capricorno, mentre la luna del Leone continua il suo viaggio attraverso la tua ottava casa solare. Nel frattempo, Marte continua a confrontarsi con i nodi del destino, chiedendoti di allontanarti da persone o situazioni che hai superato, anche se vorrai evitare di sembrare snob o pretenzioso. I tuoi pensieri potrebbero sentirsi annebbiati nel pomeriggio quando Nettuno diventa attivo nella tua terza casa solare, e potrebbe essere meglio concederti una pausa. Fortunatamente, stasera ti rianimerai quando la luna entrerà nella Vergine e nella tua casa della spiritualità.

Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️ EXCELLENT: La luna continua il suo viaggio attraverso il Leone oggi carissimi Gemelli, portando uno stato d’animo solare alle vostre interazioni. Sfortunatamente, un continuo quadrato a T tra Marte e i Nodi del destino potrebbe innescare tensione con il passare delle ore e vorrai essere di supporto per il tuo corpo e per la tua mente durante questo periodo. Cerca di non cadere nello stordimento questo pomeriggio quando Nettuno diventa attivo nella tua decima casa solare, il che potrebbe causare l’offuscamento delle linee all’interno della tua sfera professionale e sociale. Fortunatamente, avrai la possibilità di resettare comodamente da casa questa sera quando la Luna farà il suo debutto nella Vergine.

BILANCIA ⭐️ EXCELLENT: Le persone possono guardare a te per sollievo o barlumi di speranza oggi cara Bilancia, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il Leone e la tua undicesima casa solare. Nel frattempo, un continuo quadrato a T tra Marte e i nodi del destino potrebbe portare confusione e conflitto sul tavolo, ma cerca di non saltare a nessuna conclusione se ti senti sulla difensiva. Concentrati sui tuoi bisogni fisici e su ciò che è rimasto nella tua lista di cose da fare nel pomeriggio, quando Nettuno diventa attivo in alto, minacciando di buttare fuori il tuo ritmo. Sentirai un cambiamento stanotte quando la luna entrerà in Vergine, dandoti il ​​permesso di sdraiarti.

ACQUARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:L’amore sarà dalla tua parte oggi carissimo Acquario, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il Leone e la tua settima casa solare. Sfortunatamente, alcuni diamanti grezzi potrebbero increspare le tue buone vibrazioni, ma cerca di non farti coinvolgere in una rissa che non vale la pena. Un’energia surreale prenderà piede nel corso della giornata quando Nettuno diventerà attivo, ma cerca di non disconnetterti da ciò che ti circonda. Prendi in considerazione l’idea di dedicare la tua notte a un bagno di sale purificante o una benedizione domestica una volta che la luna entra in Vergine, offrendo un’opportunità per espellere qualsiasi energia stagnante da cui preferiresti non sentirti sopraffatto.

Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Concediti il ​​permesso di muoverti lentamente e trascorrere un pò di tempo in più sotto il sole caro Cancro, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il Leone e la tua casa del tempo libero. Sfortunatamente, un continuo quadrato a T tra Marte e i nodi del destino potrebbe innescare disagio se non riesci a staccare la testa dal lavoro. Cerca di radicarti nel presente mentre navighi in queste vibrazioni, comprendendo che il tuo unico lavoro alla fine della giornata lavorativa è goderti il ​​fine settimana. Fortunatamente, avrai la possibilità di recuperare l’ordine nella tua mente questa sera quando la Luna farà il suo debutto in Vergine.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Marte e i nodi del destino continuano a confrontarsi nei nostri cieli oggi caro Scorpione, minacciando la tua pazienza e capacità di andare d’accordo con gli altri. Fortunatamente, la luna del Leone interverrà per aiutarti a mantenere un senso di compostezza, anche se potresti sembrare un pò stoico. Cerca di non lasciare che la tua fiducia venga meno quando Nettuno diventa attivo nel corso della giornata, il che potrebbe giocare brutti scherzi al tuo ego. Fortunatamente, stasera avrai la possibilità di radicarti quando la luna entra in Vergine, ispirandoti a socializzare giusto in tempo per l’inizio del fine settimana!

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ci saranno molte distrazioni in cui farsi coinvolgere oggi cari Pesci, mentre Marte e i Nodi del destino continuano a confrontarsi nei nostri cieli. Fortunatamente, la luna del Leone può offrire supporto, anche se dovrai essere proattivo nel mantenere un’agenda organizzata ed efficiente. Un’atmosfera goffa si manifesterà nel corso della giornata quando la Luna e Nettuno condividono una connessione sbilanciata, quindi assicurati di guardare la testa, i gomiti e le ginocchia. Fortunatamente, un’energia armoniosa prenderà piede stasera quando la luna entrerà in Vergine, aiutandoti a radicarti e riconnetterti con il tuo io.