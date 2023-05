Robot Chef in cucina: futuro o moda passeggera?

Sono sempre di più gli imprenditori che scelgono di inserire al’interno delle loro cucine dei robot. L’automazione potrebbe rendere più semplice e rapida la realizzazione di alcune ricette, riducendo al minimo la possibilità di errore, facendo fronte alla grave crisi del personale che dopo il lockdown ha colpito duramente il settore della ristorazione.

I Robot Chef in cucina di certo non sono (ancora?) in grado di cucinare un intero menù da più portate, ma possono assistere in cucina in tutte quelle operazioni di routine come tagliare il sushi, immergere e scolare i fritti.

La Cina è il Paese in cui il mercato dei robot è più fiorente, seguito da Giappone e Stati Uniti. L’Italia invece si stalla al sesto posto, subito sotto alla Germania. Per il momento i costi dei robot chef in cucina sono molto alti, ma il trend futuro prevede l’entrata in commercio di modelli a prezzi più competitivi.

L’Università di Cambridge ha testato un robot chef in grado di degustare alimenti, capace di riconoscere e regolare la quantità di condimenti e cucinare di conseguenza piatti complessi come le omelette.

La fase di assaggio è fondamentale per la buona riuscita di una ricetta e, imitando il processo di masticazione, il robot riesce a tracciare una mappa di gusti utile per regolare il processo di cottura.

In Germania ha fatto scalpore Da Vinci Kitchen, un chiosco di pasta take away totalmente automatizzato, ma già chiuso definitivamente. Gli ordini e i pagamenti avvenivano tramite app, mentre un braccio meccanico preparava il pasto di fronte agli occhi dei passanti, utilizzando fino a 15 diversi ingredienti.

L’adozione di robot richiede certamente forti investimenti iniziali e la formazione del personale adeguata.

Ma fa e farà sempre più parte del gioco!