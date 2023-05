Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2023 Giovedì

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:I tuoi sogni potrebbero ospitare intuizioni illuminanti nelle primissime ore di questa mattina caro Ariete, mentre una serie di aspetti di supporto si formano in alto. Prova a raccontare tutte le esperienze significative che hai avuto durante il sonno, cercando parallelismi tra le tue avventure notturne e quelle diurne. Cerca di liberarti dalla tua tipica routine quando la Luna si avvicina a Urano, segnando la scusa perfetta per provare una nuova cucina o un ristorante locale. Nel frattempo, Mercurio e Saturno condividono un dolce scambio, aiutandoti a radicarti nel presente rimanendo connesso alle tue verità più profonde, che possono aiutarti a mantenere la stabilità mentre avanzi.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il sole condivide un dolce scambio con Nettuno questa mattina caro Leone, esortandoti ad avvicinarti alla giornata da un luogo di ispirata creatività. Non aver paura di portare nuovi livelli di abilità artistica nel tuo lavoro, poiché farlo potrebbe aiutarti a ritagliarti una posizione migliore. Preparati a un pò di sconvolgimento all’interno del tuo campo quando Urano diventerà attivo questa sera, minacciando di scuotere le fondamenta su cui tu e i tuoi colleghi potreste aver fatto affidamento. Fortunatamente, Mercurio e Saturno uniranno le forze per promuovere chiarezza e forza.

SAGITTARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Non puoi mettere tutti i tuoi problemi in una scatola, ma mentre la luna del Toro manda un bacio a Nettuno, potresti avere la possibilità di liberarne finalmente alcuni. Il bagaglio emotivo dovrebbe essere la prima cosa da affrontare in questo clima cosmico, specialmente quando si tratta di traumi o drammi dei tuoi anni formativi. Abbraccia le pratiche spirituali che ti aiutano a trovare la pace, chiedendo all’universo di togliere questo peso. Cerca modi per cambiare la tua routine quando la Luna si allinea con Urano nel corso della giornata, spingendoti a rivoluzionare le tue abitudini per promuoverne l’efficienza.

Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentire come se ci fosse molto peso sulle tue spalle oggi caro Toro, mentre sei archetipi astrologici viaggiano attraverso il tuo segno. Fortunatamente, una mano amica di Nettuno può aiutare ad alleviare queste pressioni, anche se potresti voler appoggiarti alla tua comunità spirituale per avere supporto. Fortunatamente, i rinforzi saranno abbastanza facili da avere mentre Mercurio e Saturno si allineano, anche se dovrai essere onesto e diretto nella tua richiesta di aiuto. Prova a fare qualcosa di eccitante quando Luna e Urano uniscono le forze questa sera, innescando il tuo lato selvaggio con un’energia irrequieta ma giocosa.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’universo ti chiederà di operare da un luogo di amore e grazia oggi cara Vergine, mentre il sole manda un bacio a Nettuno. La gentilezza e la compassione si mescolano bene con queste vibrazioni, anche quando gli altri iniziano a mettere alla prova la tua pazienza. Fortunatamente, troverai facile mantenere la calma mentre Mercurio e Saturno condividono un dolce scambio sopra la testa, aiutandoti a tirarti indietro se emergono frustrazioni. Questo clima cosmico renderà anche più facile proteggere la tua stessa energia. Tuttavia, potresti voler portare con te i tuoi cristalli preferiti o lavorare con la meditazione se ti accorgi che avrai bisogno di ulteriore supporto.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ti sentirai ispirato a condividere le tue visioni creative oggi caro Capricorno, mentre il sole e Nettuno condividono un dolce scambio in alto. Questo clima cosmico porterà anche un senso di sogno alle tue parole e alla tua aura, aiutandoti a dipingere immagini che gli altri potrebbero non essere stati in grado di mettere insieme prima. Un’energia irrequieta prenderà piede nel corso della giornata quando la Luna si allineerà con Urano, chiedendoti di fare qualcosa fuori dall’ordinario alla ricerca del divertimento. Nel frattempo, Mercurio manda un bacio a Saturno, favorendo la tua capacità di mantenere la tua autorità senza far sentire gli altri alienati.

Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti sentirti a tuo agio ad abbassare la guardia oggi Gemelli, mentre il sole del Toro si allinea con il sognante Nettuno. Questo clima cosmico creerà un ambiente arioso ma stabile, anche se dovresti essere attento solo a rivelare i tuoi segreti più profondi a coloro di cui sai di poterti fidare. L’atmosfera potrebbe iniziare a sembrare un pò strana nel corso della giornata, quando la Luna si avvicina a Urano e il tuo dialogo interno prenderà sicuramente delle svolte bizzarre. Tuttavia, scrivere i tuoi sogni ad occhi aperti potrebbe aprire percorsi creativi, quindi assicurati di lasciare che l’artista dentro di te prenda l’iniziativa.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti sentirti più leggero e rinfrescato quando ti svegli Bilancia, poiché la luna e Venere cospirano per sollevare un peso dalla tua aura nelle primissime ore del mattino. Nel frattempo, il sole e Nettuno condividono un dolce scambio in alto, ricordandoti che puoi diventare chiunque desideri, anche se dovrai lavorare sodo e considerare l’idea del cambiamento. Le ultime gocce potrebbero entrare in gioco quando la Luna si avvicina a Urano nel corso della giornata, aiutandoti a strappare i cerotti che alla fine sarebbero comunque caduti. Fortunatamente, Mercurio e Saturno cospireranno per darti forza, specialmente se resterai fedele ai tuoi pensieri.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Progetto astrologico di questa giornata molto soddisfacente. È sempre il potente Plutone in congiunzione nel vostro segno, se appartenete alla terza decade a far spirare l’aria della fortuna, che soffia, favorevole sul vostro cielo, e vi fa navigare verso la terra del consolidamento di un complessivo benessere. La linea dell’orizzonte non è ancora del tutto nitida, ci sono ancora nubi che si addensano: il team Giove con Mercurio, il Sole e Urano in Toro, si staglia per contrastarvi o costringervi a portarvi l’ombrello appresso, perlomeno come misura precauzionale. Ma, presto, vi troverete di fronte a una realtà mutata, in cui vi potrete sentire liberi di esprimere voi stessi in perfetta autonomia di spirito.

Nettuno in ottimo aspetto vi dota di appassionato gusto per la conquista erotica. Savoir-faire e rispetto dei diritti altrui non vi trasformano certo in novelli Arsenio Lupin ma, se vorrete rubare, Plutone congiunto, a voi molto affine, vi farà impareggiabili ladri di cuori solitari.

Il vostro piglio particolarmente combattivo si annuncia nello studio grazie all’azione di Nettuno, sommata a quella di Saturno nel segno buon vicino dei Pesci, nell’intraprendere una concentrazione particolarmente incisiva. Si tratta proprio di quelle azioni capaci di dare svolte capitali ai vostri programmi se preparate concorsi o esami.

Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La comunità spirituale sarà un tema importante per te oggi caro Cancro, mentre la luna del Toro manda un bacio all’etereo Nettuno. Queste vibrazioni ti ricorderanno che non siamo soli in questo viaggio attraverso la vita e che il percorso da percorrere sembrerà molto più dolce se condito con la famiglia e gli amici. Incontri fortuiti potrebbero portare alla tua prossima grande avventura di amicizia quando la Luna farà amicizia con Urano questo pomeriggio, quindi assicurati di investire un pò di energia in più se incontri qualcuno per caso. Nel frattempo, Mercurio e Saturno uniscono le forze in alto, chiedendoti di portare strumenti e fondamenta alle tue pratiche meditative.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Consenti all’amore di essere una forza guida per te Scorpione, mentre il sole del Toro manda un bacio al sognante Nettuno. Sarai in una posizione unica per mettere gli altri a proprio agio, anche se vorrai investire le tue energie in coloro che restituiscono tanto quanto ricevono. Le cose potrebbero diventare eccitanti nella tua vita amorosa quando la Luna si avvicina a Urano nel corso della giornata, specialmente quando ti prenderai cura di mescolare l’atmosfera. Nel frattempo, Mercurio e Saturno uniscono le forze in alto, chiedendoti di onorare la tua identità e i tuoi interessi mentre vai avanti nelle questioni del cuore.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Prenditi del tempo per goderti un pò di dolcezza questa mattina Pesci, mentre il sole del Toro manda un bacio a Nettuno. Questo clima cosmico ti offrirà un sollievo temporaneo dallo stress o dalla paura, anche se dovrai essere proattivo nella tua ricerca per pensare in modo più positivo. Le soluzioni non convenzionali potrebbero rivelarsi le più efficienti per risolvere i problemi nel corso della giornata, quando la Luna si avvicina a Urano, esortandoti a pensare fuori dagli schemi. Nel frattempo, Mercurio e Saturno condividono un dolce scambio aiutandoti a rimanere radicato nella realtà mentre la tua mente è libera di esplorare percorsi alternativi.