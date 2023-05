Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2023 Venerdì

GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il Toro formando una dolce connessione con Nettuno mentre ti prepari per la luna nuova di questa mattina. Prenditi un momento per apprezzare veramente la bellezza che ti circonda, stabilendo intenzioni su come continuare a crescere in ricchezza e spirito. Sentirai un cambiamento mentre il pomeriggio arriva e la Luna fa il suo debutto in Gemelli, mettendoti in uno stato d’animo loquace che ti aiuterà a scivolare bene nel fine settimana. Assicurati solo di mantenere un cerchio stretto mentre la giornata volge al termine ed evita di impegnarti in attività che potrebbero metterti nei guai.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti un pò diverso caro Leone, mentre la Luna manda un bacio a Nettuno poco prima della luna nuova di questa mattina in Toro. Queste vibrazioni ti permetteranno di entrare senza problemi nei ruoli per i quali ti stavi preparando, quindi assicurati di accettare con tutto il cuore lo spirito di trasformazione. Le persone inizieranno a notare i miglioramenti che hai apportato mentre la Luna farà suo debutto in Gemelli questo pomeriggio, il che a sua volta amplificherà la tua popolarità e la tua rete di connessioni. Assicurati solo di mantenere un cerchio più intimo più tardi stasera quando Saturno si agita in alto.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Nutri te stesso mentre ti muovi nella routine mattutina, poiché la luna nuova del Toro condivide una dolce connessione con l’etereo Nettuno. Questo evento astrologico ti chiederà di considerare come puoi sostenere ulteriormente il tuo corpo durante i prossimi sei mesi, quindi assicurati di stabilire intenzioni relative alla tua salute e alle tue abitudini. Vibrazioni armoniose fluiranno nel pomeriggio quando la Luna farà il suo debutto in Gemelli, affinando il tuo ingegno, il tuo carisma e il desiderio di connetterti con gli altri. Nel frattempo, Plutone diventa attivo nella tua casa di comunicazione, chiedendoti di avere scambi significativi che possono aiutarti ad avvicinarti a una persona speciale.

Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno questa mattina carissimo Toro, condividendo una dolce connessione con Nettuno! Questo evento astrologico ti rinvigorirà e le tue capacità di manifestazione saranno particolarmente pronunciate quando stabilirai le tue intenzioni per i prossimi sei mesi. Assicurati solo di capire i tuoi desideri prima che arrivi il pomeriggio e la Luna entri nei Gemelli, spostando la tua attenzione dal regno etereo a quello materiale. Nel frattempo, Plutone interviene per aiutarti a sentirti potenziato nella tua carriera, anche se dovrai sentirti a tuo agio nell’iniziare il cambiamento all’interno di situazioni che hanno fatto il loro corso.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il sogno ti seguirà mentre la luna del Toro manda un bacio a Nettuno carissima Vergine, alleggerendo l’atmosfera poco prima della luna nuova di questa mattina. Questo evento astrologico si svolge nel settore spirituale della tua carta, quindi qualsiasi intenzione o desiderio espresso in questo momento sarà sicuramente sostenuto dall’altra parte. Tuttavia, non avrai molto tempo per goderti queste vibrazioni mentre la luna migra in Gemelli questo pomeriggio, incoraggiandoti a meditare ed esplorare la tua comunità. Nel frattempo, Plutone interviene per portare sul tavolo un’energia potenziante, specialmente quando cerchi modi per rafforzare e viziare il tuo corpo.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ti sentirai leggero sui tuoi piedi e solido nella tua mente caro Capricorno, mentre la Luna manda un bacio a Nettuno poco prima della luna nuova di questa mattina in Toro. Questo evento astrologico ti chiederà di rafforzare la tua identità e la tua fiducia, segnando l’occasione perfetta per perseguire hobby, forme d’arte e attività in cui non hai mai investito. Usa questa energia per concederti un periodo di prova di sei mesi per imparare o migliorando determinate abilità e inizierai a vedere i risultati quando arriverà la stagione del tuo compleanno. La tua mente organizzata prenderà piede quando la luna entrerà nei Gemelli questo pomeriggio, dandoti un ottimo punto di partenza per queste nuove iniziative creative.

Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Saturno e Nettuno vi servono solo da stimolo provocatorio, perché voi siete sotto un cielo sereno, pronto ad abbracciarvi benevolo e a vedervi muovere con passo misurato, elegante, da veri dandy. La vostra razionalità vi darà la capacità di farvi sentire anche da chi si dimostra più rigido. Protetti da una intelligentissima Luna nel vostro segno, infatti regolate, con una logica infallibile, sia il vostro ambito privato, ma anche quello professionale, non fallendo un colpo: in particolar modo se siete nati dal 12 al 16 giugno.

Se la vostra vita sentimentale è solida, sarà la percettiva e romantica Luna nel vostro segno a porre le basi di un progetto di coppia molto desiderato. Sia esso una convivenza, l’acquisto di una casa insieme, la decisione di convolare a giuste nozze, ogni decisione prenderete, sarà guidata da una scelta fortunata, per cui non vi potrete certo pentire. In amore adesso scoprirete per voi “la poesia sarà la ragione messa in musica”.

È Plutone positivo a farvi “prendere il toro per le corna” e risolvere una questione professionale delicata, specie se siete Gemelli nati nella prima decade.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Questa mattina potresti sentirti come se ti fosse stato tolto un peso dalle spalle carissima Bilancia, mentre la luna del Toro manda un bacio a Nettuno prima di entrare nella sua posizione di luna nuova. Queste vibrazioni sono perfette per cambiare pelle e muoversi costantemente verso la trasformazione, il che significa che i cambiamenti che stavi pensando di iniziare devono iniziare oggi. Fortunatamente, l’ottimismo può aiutarti a tenerti a galla se qualcuno di questi cambiamenti sembra difficile, poiché la Luna farà il suo debutto in Gemelli e nella tua casa della spiritualità questo pomeriggio, inaugurando un’abbondanza di sostegno dall’aldilà.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’ambiente circostante avrà un impatto diretto sul tuo umore mentre la luna del Toro manda un bacio a Nettuno caro Acquario, preparandosi per la luna nuova di questa mattina. Questo evento astrologico ha il potere di portare forza e amore al tuo cuore fintanto che apprezzerai il tuo viaggio e come ti sei nutrito nei momenti difficili. Costruisci su queste vibrazioni stabilendo intenzioni su come puoi continuare a crescere interiormente, anche se potrebbero entrare in gioco anche temi sulla felicità domestica e sul miglioramento del tuo spazio. Sentirai un cambiamento mentre il pomeriggio arriva e la luna entra nei Gemelli, mettendoti in uno stato d’animo giocoso e curioso.

Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Mostra un pò d’amore alla tua comunità oggi carissimo Cancro, mentre la luna Toro manda un bacio a Nettuno e si prepara per la luna nuova di questa mattina. Queste vibrazioni si sentiranno leggere ma radicate, offrendoti l’opportunità di sentirti realizzato spiritualmente dentro te stesso e nelle tue relazioni. Tuttavia, potresti aver bisogno di un pò di tempo per te stesso quando arriva il pomeriggio e ls Luna fa il suo debutto in Gemelli, attivando il settore della tua carta che governa i segreti e la privacy. I tuoi pensieri sembreranno particolarmente profondi quando Plutone interverrà per ricordarti che il viaggio della vita richiede una costante evoluzione per poterlo vivere appieno.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️EXCELLENT: Non avrai tempo per le relazioni che non ti fanno sentire bene caro Scorpione, poiché la luna del Toro manda un bacio a Nettuno poco prima della luna nuova di questa mattina. Queste vibrazioni possono portarti a uno stato d’amore più elevato, prestandoti supporto cosmico quando si tratta di aumentare la tua fiducia e gli standard per collaborazioni sane. Le conversazioni intime possono aiutarti a decidere se sei sulla strada giusta una volta che il pomeriggio arriva e la Luna entra nei Gemelli, attivando la tua ottava casa solare. Nel frattempo, Plutone diventa attivo in alto, aiutandoti a sentirti a tuo agio quando entri in uno spazio sicuro di compassione e vulnerabilità.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le tue parole saranno particolarmente persuasive mentre la Luna manda un bacio a Nettuno cari Pesci, preparandosi per la luna nuova di questa mattina in Toro. Appoggiati a queste vibrazioni usando la tua voce, soprattutto quando chiedi quello che vuoi, poiché potresti essere scioccato dalle montagne che puoi muovere con una o due frasi ben curate. Potresti anche voler stabilire nuovi obiettivi intellettuali per te stesso nei prossimi sei mesi mentre le stelle ti chiedono di rafforzare la tua mente. Fai il check con la famiglia mentre arriva il pomeriggio e la luna entra nei Gemelli, chiedendoti di coltivare questi legami.