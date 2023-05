Oroscopo del Giorno 17 Maggio 2023 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 17 Maggio 2023 Mercoledì

CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 17 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non aver paura di espandere la tua portata se può aiutarti a fare soldi questa mattina caro Ariete, mentre la luna entra nel Toro mentre forma un’unione cosmica con il prospero Giove. Queste vibrazioni ti incoraggeranno anche a investire nel tuo futuro, specialmente quando la Luna si incontrerà con il Nodo Nord questo pomeriggio. Dovrai anche tenere gli occhi aperti per le opportunità mentre la ruota della fortuna gira a tuo favore. Cerca di tirarti indietro mentre cala la sera quando la luna, Mercurio e Saturno uniscono le forze in alto, chiedendoti di stabilire dei limiti per sistemare la tua mente.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: I tuoi sogni potrebbero sembrare particolarmente ricchi nelle primissime ore di questa mattina caro Leone, mentre la luna dell’Ariete si quadra con Marte. Cerca di non sudare se ti svegli nel caos e permetti a te stesso di radicarti completamente nel presente prima che i tuoi piedi tocchino terra. Fortunatamente, entrare in contatto con ciò che ti circonda sarà facile quando la luna entra in Toro, portandoti un senso di controllo e compostezza. Queste vibrazioni possono anche aiutare la tua stella a crescere professionalmente, quindi assicurati di prendere l’iniziativa verso il lavoro dei tuoi sogni, specialmente quando i Nodi del destino diventano attivi questo pomeriggio.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ci sarà molto nel tuo piatto mentre la luna del Toro si allinea con Giove questa mattina, ricordandoti che con un grande successo derivano grandi responsabilità. Piuttosto che cercare di essere un sovrumano che fa tutto, considera di delegare compiti a familiari o colleghi che potrebbero usare qualcosa da fare. Invia progetti importanti questo pomeriggio quando la Luna si avvicina al Nodo Nord, poiché il tuo duro lavoro risplenderà sicuramente nei tuoi sforzi. Potresti essere morso da vibrazioni organizzative questa sera quando la luna, Mercurio e Saturno si allineano, chiedendoti di reclamare l’ordine della tua casa.

Oroscopo del Giorno 17 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Potresti sentirti come se ti fossi svegliato al centro dell’universo questa mattina carissimo Toro, mentre la luna e Giove uniscono le forze nel tuo segno. Questa unione celeste avrà un impatto significativo sulla tua aura, fornendoti un’energia scintillante perfetta per creare la tua fortuna. Pensa attentamente a ciò che vuoi veramente prima di andare avanti mentre i nodi del destino si attivano questo pomeriggio, poiché sarà difficile tornare indietro una volta che la palla inizierà a girare. Pianifica di socializzare questa sera quando la luna, Mercurio e Saturno si allineano, chiedendoti di cercare forza attraverso la comunità.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Buone vibrazioni fluiranno liberamente questa mattina carissima Vergine, mentre la luna del Toro si avvicina a Giove per offrirti un’abbondanza di fortuna e sostegno. Non sorprenderti se incontrerai benedizioni casuali durante il giorno e assicurati di chiedere una mano all’universo quando ne avrai bisogno, specialmente quando i Nodi del destino diventano attivi questo pomeriggio. Questo scintillante clima cosmico si protrarrà nelle ore serali, grazie a una serie di utili connessioni tra Luna, Mercurio e Saturno, portando ordine nel tuo cuore e nella tua mente in modo che tu possa perseguire le tue aspirazioni da un luogo organizzato e aperto.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua energia sembrerà molto forte questa mattina carissimo Capricorno, mentre la luna del Toro si avvicina a Giove. Goditi queste vibrazioni scintillanti mentre ti fai strada durante la giornata e non esitare a fare affidamento sui tuoi poteri di persuasione quando i Nodi del destino si attiveranno questo pomeriggio, spingendoti a spingere per i tuoi profitti. Cerca di dare una struttura ai tuoi hobby o interessi speciali questa sera quando la luna, Mercurio e Saturno si allineano, incoraggiandoti a nutrire la tua mente creativa provando nuove tecniche o cercando nuove ricerche.

Oroscopo del Giorno 17 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti sentirti in pace quando ti svegli questa mattina Gemelli, mentre la luna del Toro e Giove si allineano nella tua dodicesima casa solare. Anche se la vita potrebbe non essere così ordinata come vorresti, queste vibrazioni ti ricorderanno che l’universo alla fine ti copre le spalle, incoraggiandoti a cercare benedizioni dove normalmente potresti non cercare. Presta attenzione alle tue epifanie questo pomeriggio quando i nodi del destino diventano attivi, specialmente per quanto riguarda i temi relativi alla chiusura dei capitoli e all’inizio di nuovi. Prendi in considerazione l’idea di inserire nel diario i tuoi segreti stasera quando la luna, Mercurio e Saturno si allineano, chiedendoti di disinnescare la tua mente in modo che tu ti senta al sicuro.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’idea di cambiare pelle e affrontare la tua ombra non sembrerà così spaventosa oggi cara Bilancia, grazie a un’unione cosmica tra la luna del Toro e il propizio Giove. Queste vibrazioni possono aiutarti a spingerti verso la fase successiva della tua trasformazione personale, specialmente quando i Nodi del destino diventano attivi questo pomeriggio. Anche le connessioni intime possono beneficiare di questo clima cosmico, aiutandoti a consolidare i legami che contano di più. Le conversazioni sull’impegno e la pianificazione per il futuro potrebbero anche entrare in gioco stasera mentre la luna, Mercurio e Saturno uniscono le forze per risvegliare lo stratega che è dentro di te.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle infonderanno nella tua casa un’energia surreale e scintillante questa mattina caro Acquario, mentre la luna del Toro si avvicina a Giove nella tua quarta casa solare. Consenti a te stesso di abbracciare veramente la gratitudine questa mattina, avendo cura di riconoscere le persone che riempiono il tuo spazio con così tanto amore e gioia. Le intuizioni emotive possono farti cambiare rotta quando i nodi del destino diventano attivi questo pomeriggio, quindi assicurati di onorare la tua intuizione. Prendi in considerazione l’idea di preparare ricette tramandate dai tuoi antenati questa sera quando la luna, Mercurio e Saturno uniscono le forze, chiedendoti di onorare la tradizione mentre assecondi i tuoi sensi.

Oroscopo del Giorno 17 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Marte e Venere abitano il Cancro e i vostri passi di questa giornata si adattano alla “musica che gira intorno”, seguendo l’andamento di mutamenti che si susseguono incessanti. Il team Nettuno – Saturno Pesci vi fornisce i mezzi con cui mettere in luce la vostra personalità in famiglia o anche nei più vari ambienti sociali. Dal Toro Mercurio vi spalleggia donandovi quella socievolezza che non sempre amate tirare fuori, ma che quando c’è, vi fa strappare applausi a scena aperta; anche perché la vostra ironia è particolarissima, non segue processi convenzionali, ma piuttosto i fili del nonsense e del paradosso.

Saturno e Venere sono ben messi. Riuscite oggi nel miracolo di combinare la logica ai sentimenti, componenti per voi entrambe essenziali per vivere una relazione d’amore con un trasporto emotivo e consapevole, provando a associare la mente al cuore. Date così ragione al proverbio che recita “ragione e passione sono timone e vela dell’anima navigante”.

Siete liberi professionisti, creativi, o lavorate nel mondo dell’arte e della moda? Fate questa giornata programmi a lunga gittata, se siete nati in luglio, per la vostra carriera e una potente grinta (che nemmeno sospettavate), ve la dona Giove, permettendovi soluzioni creative giocate al momento giusto, con azzeccato spirito d’improvvisazione.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna dell’Ariete si connette con Marte questa mattina caro Scorpione, inaugurando sogni che potrebbero contenere dettagli importanti sui tuoi obiettivi futuri. Ti risveglierai con un senso di gioia nel tuo cuore mentre la luna entra in Toro mentre forma una dolce alleanza con l’ottimista Giove. Consenti a te stesso di vedere il buono in coloro che incontri, ma cerca di non lasciare che la tua natura compassionevole porti a situazioni che potrebbero farti sentire calpestato. Sarai pronto per il prossimo passo nella tua vita amorosa mentre la Luna si allinea con i nodi del destino, anche se potresti dover rilasciare completamente il dramma del passato per evolverti.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente sarà un luogo ispirato mentre la luna del Toro si avvicina a Giove questa mattina cari Pesci, aiutandoti ad espandere il filo dei tuoi pensieri verso luoghi davvero magnifici. Fai del tuo meglio per prendere appunti su tutte le idee brillanti che ti arrivano, specialmente quando i Nodi del destino diventano attivi questo pomeriggio, aprendoti all’ispirazione divina. Le buone vibrazioni continuano a fluire nella sera e una dolce serie di aspetti tra la luna, Mercurio e Saturno ti chiederà di trovare forza e potere nella tua voce stabilendo confini con te stesso e gli altri.