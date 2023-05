Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2023 Lunedì

Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2023 Lunedì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua giornata dovrebbe essere facile e rilassante, caro Ariete, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso i Pesci e la tua dodicesima casa solare. Queste vibrazioni riguardano l’abbassamento e la ricarica dopo la lunga e faticosa settimana lavorativa. Una serie di dolci connessioni tra Luna, Saturno e Venere ti inviterà a stabilire dei limiti per concentrarti sul nutrimento di te stesso e delle relazioni che apprezzi di più. L’energia in gioco può anche creare spazio per missioni segrete che preferiresti tenere sotto il cappello, quindi assicurati di concentrare la tua attenzione su qualsiasi obiettivo o progetto in cui sei investito ma non sei pronto a discuterne.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Se hai piani per le pulizie di primavera, la luna dei Pesci e Saturno uniranno le forze per sostenere la tua missione caro Leone, creando un’energia stabile ma purificatrice con cui lavorare. Se hai coinquilini, assicurati di rendere questa attività un affare di gruppo, delegando le faccende per aiutare a portare avanti il ​​processo. Potresti anche sentirti chiamato a lavorare su te stesso in questo clima cosmico, specialmente quando Venere diventa attiva nella tua dodicesima casa solare. Queste vibrazioni sono perfette per amare te stesso durante il processo di trasformazione, quindi assicurati di concederti molta grazia mentre ti imbarchi nel cambiamento.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dei Pesci si connette con i nodi del destino questa mattina presto, portando chiarezza su passati confusi e su quali passi compiere verso il futuro. Prenditi un momento per ricordare i tuoi sogni o meditare quando ti svegli. Ti sentirai attratto dalle comodità di casa quando la Luna si avvicina a Saturno, motivandoti a riempire il tuo spazio con il profumo confortante delle tue ricette preferite. Nel frattempo, Venere sarà attiva nella tua ottava casa solare, segnalando un buon momento per aprire le finestre ed fare una bella pulizia.

Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: È Venere nel segno buon amico del Cancro, che vi fa scendere in pista incoraggiati da un luminoso slancio vitale. Dopo un’intensa fase di preparazione, vi predisponete a giocare tutti i jolly di quest’oggi in una corsa veloce per tagliare traguardi da tempo agognati. Marte, vostro raro e preziosissimo allenatore, vi dota, dal segno del Cancro, di una grinta che voi stessi ignoravate di possedere, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 17 al 20 maggio: ora è il momento di dar fondo a questa vostra risorsa per ottenere i risultati desiderati.

In amore, si dice che vince chi fugge, ma a questo detto, voi, non credete proprio. Avete puntato su una persona che, sapete, possa corrispondere all’ideale che inseguite da tempo, ora vi attrezzate, con la vostra consueta, incrollabile tenacia e vi muovete verso conquiste che vi inebriano i sensi e l’anima. Nettuno è l’ispiratore di tattiche, calcolate sì, ma che non si lasciano sfuggire elementi di estro e di fantasiosa improvvisazione, in special modo se siete nati nella terza decade.

Seguite un consiglio di un collega per risolvere, nel migliore dei modi possibili, un diverbio o una incomprensione, avuta con uno dei vostri capi.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti sentirti sicuro nella tua vita amorosa mentre la luna dei Pesci si avvicina alla stabilizzazione di Saturno questa mattina cara Vergine, segnando la scusa perfetta per mostrare alla tua dolce metà un pò d’amore mentre costruisci progetti per il futuro. Se ci sono obiettivi condivisi tra te e il tuo partner, ora sarebbe un buon momento per eliminare tali ambizioni. Se al momento sei single, usa questa energia come scusa per abbracciare il tempo libero e la cura di te stesso, escludendo qualsiasi persona o situazione con cui preferiresti non avere a che fare al momento. Nel frattempo, Venere sarà attiva nella tua undicesima casa solare, spingendoti a provare un nuovo ristorante ed esplorare la tua comunità.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:I tuoi pensieri si sentiranno acuti e il cuore sarà aperto questa mattina, mentre la luna dei Pesci si avvicina a Saturno. Anche nuove idee o conoscenze sembreranno particolarmente allettanti mentre la tua mente ti invita ad accettare nuove sfide. Prendi in considerazione l’idea di portare con te una persona cara se decidi di esplorare nuovi luoghi poiché Venere diventa attiva nel settore della tua carta che governa le relazioni. Queste vibrazioni sono perfette anche per esprimere i tuoi bisogni o confini specifici all’interno di questioni di cuore, permettendoti di tracciare linee con l’aiuto del tuo carisma e della tua grazia naturali.

Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️EXCELLENT:Potrebbe essere difficile toglierti dalla testa le questioni professionali questa mattina Gemelli, mentre la luna dei Pesci si avvicina a Saturno nel settore della tua carta che governa le ambizioni di carriera. Concediti un momento per mettere a punto strategie, controllare le e-mail o risolvere questioni in sospeso che non sono state risolte, promettendoti una pausa una volta completate queste attività. Fortunatamente, Venere interverrà per radicarti nel presente, permettendoti di festeggiare la serata con buon cibo, buona compagnia e forse un pò di cura per te stesso.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️EXCELLENT:La luna dei Pesci si avvicina a Saturno questa mattina mettendoti in uno stato d’animo composto ed efficiente all’inizio della giornata. Queste vibrazioni sono perfette per iniziare subito ad aprire la tua agenda, anche se potrebbe essere saggio gestire prima le faccende e le commissioni in modo che, una volta completate, tu possa davvero goderti la felicità. Il tuo status potrebbe elevarsi quando Venere diventa attiva nella tua casa di successo e le notizie di nuove opportunità nel tuo campo potrebbero elevare la tua posizione professionale. Mostra un pò d’amore al tuo corpo prima che la giornata finisca e distendi ogni tensione accumulata.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’atmosfera si sentirà stabile e radicata questa mattina, grazie a una dolce connessione tra la luna dei Pesci e Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per concedersi un meritato lusso, a patto di rimanere nei limiti del budget e di prestare attenzione a tutte le faccende che devono essere sbrigate. Fortunatamente, Venere ti darà una mano con la tua lista di cose da fare, fornendo un senso di soddisfazione e gratitudine per tutto ciò che hai costruito quando ti occupi delle tue faccende e commissioni. Queste vibrazioni ti chiederanno anche di nutrire il tuo corpo, quindi bevi molta acqua e mangia bene.

Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti fluttuare su una nuvola di buone vibrazioni carissimo Cancro, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso i Pesci e la tua casa della spiritualità. Questo posizionamento lunare è perfetto per intraprendere un viaggio nel fine settimana e abbracciare lo spirito dell’avventura, espandendo i tuoi orizzonti nel tentativo di fare e vedere di più. Ti sentirai particolarmente amato ed elevato quando Venere diventerà attiva nel tuo segno questa mattina e le connessioni che ami fungeranno da nettare per l’anima. Sii libero e aperto con il tuo amore in questo momento, e gli altri faranno lo stesso.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:È tempo di sciogliere i capelli, dimenticare il lavoro e concentrarsi sulle tue passioni caro Scorpione, mentre la luna dei Pesci si muove attraverso la tua casa di creatività e divertimento. Fortunatamente, Saturno interverrà per aiutarti a stabilire dei limiti rispetto a qualsiasi attività o persona che non sembri divertente, quindi non aver paura di tracciare linee dove sono necessarie. Queste vibrazioni possono anche supportare qualsiasi ambizione che hai di entrare in affari da solo. Nel frattempo, Venere sarà attiva nella tua nona casa solare, introducendo un pò di dolcezza in più, perfetta per coltivare i legami dell’anima con gli spiriti affini.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi cari Pesci, formando dolci connessioni con i nodi del destino prima di avvicinarsi a Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per riflettere e impegnarsi nuovamente nei tuoi obiettivi, e potrebbe essere utile dedicare un momento al lavoro di gratitudine e alla meditazione prima di affrontare la routine giornaliera. Nel frattempo, Venere sarà attiva nel settore della tua carta che governa il divertimento, la creatività e le relazioni amorose, promettendo di portare un pò di dolcezza ed eccitazione nella tua giornata. Segui il tuo cuore in questo clima cosmico e le ricompense arriveranno sicuramente.