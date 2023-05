Oroscopo del Giorno 16 Maggio 2023 Martedì

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 16 Maggio 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Preparati per una fantastica giornata occupandoti dei tuoi bisogni e desideri di base non appena ti svegli caro Ariete. Queste vibrazioni riguardano il riconoscimento di come la tua spinta potrebbe mettere a dura prova i tuoi livelli di energia e potresti anche voler rafforzare la tua fiducia con mantra positivi e amore per te stesso. Grandi cambiamenti saranno all’orizzonte quando Giove entrerà nel Toro poco prima che arrivi il pomeriggio, segnando un’era di prosperità e fortuna finanziaria per te. Investi nella ricerca della ricchezza per tutto il prossimo anno mentre l’universo cospira per benedirti con le ricchezze.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Rivolgiti alla guarigione spirituale quando ti svegli questa mattina caro Leone, mentre la luna dell’Ariete e Giove uniscono le forze per lenire la tua anima. Anche se non hai tempo per una sessione di meditazione prolungata, spostarti da un luogo di calma consapevolezza può aiutarti a ricevere queste vibrazioni di supporto. Sentirai un cambiamento a metà mattina quando Giove fa il suo debutto in Toro, che è pronto ad espandere la tua rete professionale nei prossimi dodici mesi. Tuttavia, potresti voler riconsiderare il tuo marchio o la tua immagine prima di espanderti, poiché il modo in cui ti rappresenti potrebbe portare a enormi progressi nella tua ricerca di successo o popolarità.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle chiederanno che tutto ciò che fai sia autentico oggi, mentre la luna dell’Ariete si avvicina a Giove. Questo clima cosmico potrebbe rivelare come altre persone hanno influenzato la tua personalità, rendendo importante che tu prenda ciò che funziona e lasci ciò che non funziona, il tutto aggiungendo il tuo bagliore nel mix. Sentirai un cambiamento quando Giove, il tuo sovrano planetario, entrerà nel Toro appena prima che arrivi il pomeriggio. Questa posizione celestiale ti chiederà di esaminare le tue abitudini e routine durante il prossimo anno e cercare modi per espandere la tua efficienza e il senso generale di benessere.

Oroscopo del Giorno 16 Maggio 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Va bene se vuoi ignorare i tuoi messaggi, premi il pulsante silenzioso e prenditi il ​​​​tuo tempo stamattina caro Toro, mentre la luna dell’Ariete si avvicina all’asteroide curativo Giove. Queste vibrazioni ti chiederanno di connetterti con te stesso e di ascoltare la tua mente, il tuo corpo e la tua anima. Non abbatterti per bassi livelli di energia. Concentrati invece sui modi in cui puoi sostenerti. Ti rianimerai quando Giove entrerà nel tuo segno poco prima che arrivi il pomeriggio, inaugurando un’era di magnifica fortuna che ti seguirà per i prossimi dodici mesi.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Pratica l’arte del lasciar andare questa mattina carissima Vergine, mentre la luna dell’Ariete si avvicina all’asteroide curativo Giove. Anche se interrompere i legami con persone o situazioni che non ti servono più può essere scomodo o difficile all’inizio, il tuo obiettivo finale dovrebbe essere incentrato sul sentirti potenziato e a tuo agio. Fortunatamente, Giove interverrà per offrire un supporto extra, facendo il suo debutto nel Toro e nel settore della tua carta che governa la spiritualità. Puoi aspettarti di sentirti più ottimista e capace nei prossimi dodici mesi, poiché le stelle cospirano per aiutarti a raggiungere nuove vette.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Segui il tuo istinto oggi caro Capricorno, mentre la luna dell’Ariete si avvicina a Giove. Sebbene queste vibrazioni possano farti sentire più sensibile del solito, il tuo cuore non ti porterà fuori strada, quindi assicurati di onorare le tue emozioni mentre salgono in superficie. Questa energia è ottima anche per abbracciare la felicità domestica, quindi assicurati di concederti un pò di tempo in più per ricaricarti prima di timbrare il cartellino. Nel frattempo, Giove fa il suo debutto in Toro, promettendo di aumentare notevolmente la tua popolarità per tutto il prossimo anno. Vorrai essere selettivo nelle amicizie in cui investi.

Oroscopo del Giorno 16 Maggio 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti dover prendere decisioni su chi investi le tue energie cari Gemelli, poiché la luna dell’Ariete e Giove formano un’alleanza cosmica nella tua casa. Sebbene le nuove connessioni possano sembrare eccitanti in questo momento, fidarsi troppo in fretta potrebbe portare a rimpianti su tutta la linea. Mantieni una mente aperta quando si tratta di sviluppare relazioni, ma non affrettare il processo. Fortunatamente, sarai in una posizione unica per vedere sotto la superficie una volta che Giove debutterà in Toro, aumentando la tua intuizione nei prossimi dodici mesi. Tuttavia, dovrai conoscerti a livello di base prima di poter decodificare ciò che pensano gli altri.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’amore avrà il potere di guarire questa mattina cara Bilancia, mentre la luna dell’Ariete si avvicina a Giove nella tua settima casa solare. Sia che tu possa usare un impulso civettuolo, richiedere il supporto del tuo migliore amico o semplicemente desiderare di coccolarti sotto le coperte con il tuo cucciolo, usa questa energia per essere aperto e accettare l’amore in tutte le sue forme. Sentirai un cambiamento quando Giove migrerà in Toro, inaugurando un’era di trasformazione per i prossimi dodici mesi. Preparati a grandi cambiamenti mentre ci muoviamo attraverso questa energia, mentre le stelle ti spingono verso un percorso più alto.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti svegliarti con un senso di pace e chiarezza questa mattina caro Acquario, mentre la luna dell’Ariete si avvicina all’asteroide curativo Giove. Questo clima cosmico ti offrirà l’opportunità di calmare la tua mente, segnando la scusa perfetta per appoggiarti al lato più leggero della vita lasciando scivolare via i pensieri negativi. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre Giove fa il suo debutto nel Toro e nel settore della tua carta che governa la felicità domestica, portando un’energia di buon auspicio e prospera nella tua vita domestica per i prossimi dodici mesi. Se stai cercando di ridecorare, spostare o acquistare una nuova residenza, questo posizionamento planetario può aiutarti a raggiungere tali obiettivi.

Oroscopo del Giorno 16 Maggio 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dell’Ariete si avvicina all’asteroide curativo Giove questa mattina, caro Cancro, chiedendoti di reclamare il tuo senso di autorità, controllo e passione. Queste vibrazioni sosterranno il tuo desiderio di raggiungere nuovi livelli di successo, anche se dovrai lasciar andare ogni dubbio su te stesso con cui corri da troppo tempo. Desidererai ardentemente la comunità spirituale più che mai durante i prossimi dodici mesi, mentre Giove fa il suo debutto nella tua undicesima casa solare. Questo pianeta filosofico consentirà al tuo cuore e alla tua mente di espandersi, aiutandoti a connetterti più facilmente con un’ampia varietà di persone.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Dai uno sguardo onesto alle tue abitudini e routine questa mattina caro Scorpione, mentre la luna dell’Ariete si avvicina all’asteroide curativo Giove. Se ti affretti spesso a uscire di casa in orario o lotti con livelli di energia incoerenti, questo clima cosmico ti spingerà verso uno stile di vita più sano. Tuttavia, il cambiamento non arriverà a meno che tu non prenda sul serio il vivere bene, il che rende importante prendere l’iniziativa verso tali cambiamenti e restare fedele alla tua determinazione. Puoi aspettarti che la tua vita amorosa si senta elevata nei prossimi dodici mesi quando Giove entra in Toro e nel settore della tua carta che governa l’amore.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Viva Giove! Il pianeta benefico dal segno del Toro a partire dalle ore 19 e 21 di oggi, vi allieta questo presente e il futuro. Giove rimane nel segno amico di Terra fino al 24 maggio del 2024 e voi ne sarete influenzati beneficamente, tanto a livello di prosperità quanto sul piano emotivo e affettivo, per voi, quest’ultimo sempre molto rilevante.

Se siete degli affamati “cuori solitari” fate attenzione a chi vi legate o con chi vi incontrate anche semplicemente oggi. Giove, dal buon amico Toro, genio della vista intesa anche come lungimiranza, vi consente di capire chi avete di fronte, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade dei Pesci. Saturno è al vostro fianco e vi aiuta a smascherare chi finge sentimenti che non prova. Se siete in coppia, i valori Toro, segno di affetti stabili, vi donano la possibilità di emozionarvi “come prima più di prima” con la vostra ideale “metà del cielo”.