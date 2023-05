Oroscopo del Giorno 12 Maggio 2023 Venerdì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 12 Maggio 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️EXCELLENT:Potresti sentirti un pò fuori sintonia con il mondo intorno a te questa mattina caro Ariete, mentre il quarto di luna dell’Acquario minaccia di scuotere le tue fondamenta. Controlla le tue emozioni nel pomeriggio quando Marte entra in un aspetto sbilanciato, poiché sarebbe facile arrabbiarti se ti agiti. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà quando Giove diventerà attivo questa sera, riempiendoti di un senso di comunità quando esci da te stesso. Usa queste vibrazioni come scusa per stringere la mano ed esplorare il tuo quartiere, anche se vorrai tornare a casa prima che la luna entri in Pesci, mettendoti in uno spazio mentale più introverso.

LEONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Le tue guardie potrebbero arrivare inaspettatamente questa mattina caro Leone, mentre il quarto di luna dell’Acquario sfida le tue relazioni. Non sentirti in colpa se hai bisogno di spazio, ma cerca di non esprimere questi sentimenti attraverso comportamenti passivo-aggressivi o con il silenzio. La solitudine sembrerà necessaria nel pomeriggio, quando Marte diventerà attivo nella tua dodicesima casa solare, quindi assicurati di prendere una pausa, non importa quanto breve possa essere. Buone vibrazioni ti troveranno stasera quando Giove attiverà la tua casa della spiritualità, quindi assicurati di connetterti con il mistico che vive dentro di te mostrando rispetto per le forze invisibili che ci circondano.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Pianeti benefici e razionali, Luna, Plutone e Giove (quest’ultimo super positivo in Ariete), propongono una giornata molto interessante e positiva per voi. I vostri entusiasmi salgono alle stelle.

Ardore è lo slogan che segna il vostro cuore nel cielo di questa piena primavera Volete lanciarvi, con slancio e fiducia nel domani, in progetti di convivenza, di unione stabile o addirittura di matrimonio? Giove è il vostro benefattore potentissimo, il dio che spiana la strada ai vostri desideri presto tramutatisi in folgoranti successi amorosi, specie se festeggiate il compleanno tra il 18 e il 20 dicembre. Anche la Luna è al vostro fianco, promettendo una fiducia in voi stessi impareggiabile con cui condurrete le vostre imprese sentimentali. Il partner (nuovo o di lungo corso) si dimostrerà pronto a seguirvi lasciandosi trascinare con ottimismo dal vostro slancio.

Cercate di non buttar via, per capricci improvvisi e spese pazze, il vostro denaro: alcuni pianeti che corrispondono appunto alle risorse economiche, transitano in posizione dissonante, in modo più incisivo se appartenete alla prima decade e vi obbligano a moderare le uscite monetarie per ragioni ludiche e a fare bene i conti. Tra l’altro dovrete, a breve, affrontare, per ragioni familiari o per una improvvisa necessità del partner, una spesa imprevista.

Oroscopo del Giorno 12 Maggio 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il quarto di luna potrebbe portare tensione nella tua vita professionale stamattina caro Toro, anche se dovresti evitare di ribellarti a colleghi di alto rango. Guarda le tue parole nel pomeriggio quando la Luna forma una connessione sbilanciata con Marte, poiché il parlare impulsivo potrebbe portare a problemi più grandi. Fortunatamente, Mercurio retrogrado e Venere uniranno le forze per aiutarti a recuperare un senso di decoro e grazia sociale, anche se potresti doverti scusare se ti sei agitato prima. Sentirai un cambiamento stasera quando la luna entra in Pesci, ispirandoti a coltivare il tuo social network per i prossimi due giorni.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di mettere ordine nelle tue aspirazioni cara Vergine, mentre il sole del Toro e la luna dell’Acquario si allineano. Non aver paura di provare cose nuove, ma evita di avventurarti troppo fuori dagli schemi. Fai attenzione a chi affidi compiti importanti questo pomeriggio quando Marte colpisce un aspetto sbilanciato in alto o rimarrai bloccato a ripulire alcuni pasticci. Fortunatamente, Mercurio retrogrado e Venere si allineeranno per aiutarti a sentirti supportato stasera, anche se vorrai gravitare verso i tuoi veri e provati compagni. Un’energia armoniosa permeerà l’aria quando la luna entra in Pesci, aiutandoti a concludere la giornata da un luogo di pace.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’atmosfera può sembrare particolarmente appesantita sotto il quarto di luna dell’Acquario caro Capricorno, quindi cerca di non incolparti se le cose non si muovono così velocemente come vorresti. Fortunatamente, l’atmosfera aumenterà quando Mercurio e Venere condivideranno una dolce connessione, specialmente quando ti affidi alla creatività, al romanticismo o alla cura di te stesso. La tua casa si riempirà di calore quando Giove diventerà attivo stasera, segnando la scusa perfetta per indossare i tuoi vestiti più comodi mentre sorseggi una tazza di tè caldo. Sentirai un cambiamento quando la luna migrerà in Pesci, scatenando il tuo lato sentimentale nei prossimi due giorni.

Oroscopo del Giorno 12 Maggio 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Considera di dedicare parte della tua mattinata alla spiritualità e all’introspezione Gemelli, mentre il quarto di luna dell’Acquario tenta di attirarti. Tuttavia, ti consigliamo di riportare la tua attenzione calla realtà nel pomeriggio, quando Luna e Marte entrano in un aspetto sbilanciato. Buone vibrazioni fluiranno stasera quando Mercurio retrogrado e Venere si allineeranno, aiutandoti a trovare la tua gratitudine mentre i tuoi sensi si intensificano. Potrebbero essere stabilite connessioni importanti quando Giove diventa attivo, quindi assicurati di rispondere a qualsiasi messaggio o invito sociale che ti arriva. Sentirai un cambiamento una volta che la luna entrerà in Pesci, chiedendoti di esaminare i tuoi confini emotivi.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non lasciare che il tuo ego abbia la meglio su di te questa mattina cara Bilancia, o il quarto di luna dell’Acquario potrebbe innescare conflitti nelle tue relazioni più intime. Riconosci i tuoi limiti questo pomeriggio, quando Marte entrerà in una connessione sbilanciata con Marte, che potrebbe elevare i tuoi standard a livelli irragionevoli. Mostra un pò d’amore ai tuoi migliori amici dell’ufficio e alle relazioni d’affari più importanti questa sera quando Mercurio retrogrado si allinea con Venere, poiché ciò potrebbe aiutarti a elevare la tua mente. Buone vibrazioni fluiranno nella direzione della tua vita amorosa quando Giove diventerà attivo poco prima che la luna entri in Pesci stasera.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le tue emozioni potrebbero sembrare crude quando ti svegli questa mattina caro Acquario, mentre il quarto di luna si muove attraverso il tuo segno. Cerca di confortare il tuo cuore mentre la giornata avanza, ma cerca di non pretendere troppo da te stesso, specialmente quando Luna e Marte entrano in una connessione squilibrata nel tardo pomeriggio. Fortunatamente, Venere e Mercurio retrogrado uniranno le forze questa sera per aiutarti a orientarti e completare le faccende domestiche può sembrare particolarmente soddisfacente. Sentirai un cambiamento stanotte quando la luna entrerà in Pesci, chiedendoti di connetterti con i tuoi sensi e i regni materiali.

Oroscopo del Giorno 12 Maggio 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Un’energia nervosa potrebbe trovarti questa mattina caro Cancro, poiché il quarto di luna dell’Acquario porta tensione al collettivo. Le situazioni sociali possono sembrare particolarmente snervanti, quindi ti consigliamo di mantenere un circolo intimo. Concediti un pisolino ristoratore o una pausa prolungata quando Luna e Marte condividono una connessione squilibrata questo pomeriggio, causando un temporaneo calo dei livelli di energia. Ti sentirai più socievole e desideroso di attenzione stasera quando Mercurio retrogrado e Venere si allineeranno, quindi assicurati di programmare i tuoi appuntamenti per quel momento. L’universo ti invierà un supporto extra prima che la giornata giunga al termine e la luna migri in Pesci.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il quarto di luna in Acquario potrebbe avere un impatto emotivo su di te questa mattina carissimo Scorpione, soprattutto se ti sei sentito romanticamente trascurato o non hai avuto abbastanza tempo per prenderti cura di te stesso. Concediti molta grazia mentre ti muovi durante la giornata, specialmente quando la Luna entra in una connessione sbilanciata con Marte nel pomeriggio, avendo cura di onorare ciò di cui il tuo cuore e il tuo spirito hanno bisogno. Prendi in considerazione l’idea di preparare le tue ricette preferite quando la luna e Giove si allineano questa sera, incoraggiandoti a riempire il tuo spazio di gioia mentre nutri il tuo corpo. Sentirai un cambiamento stasera quando la luna entra in Pesci, elevando la tua fiducia e la tua mente creativa.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il quarto di luna dell’Acquario avrà un impatto cerebrale su di te questa mattina Pesci, quindi assicurati di iniziare la giornata con attività che calmano la mente. Fai attenzione agli sbalzi d’umore dentro di te e negli altri quando la Luna entra in una connessione sbilanciata con Marte questo pomeriggio e considera di volare basso. L’atmosfera si alleggerirà questa sera quando Giove diventerà attivo in alto, intensificando i tuoi sensi e incoraggiandoti ad abbracciare il lusso. Ti sentirai sollevato stasera quando la luna entrerà nel tuo segno, quindi assicurati di abbracciare completamente chiunque o qualsiasi cosa che porti felicità alla tua anima.