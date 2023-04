Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2023 Sabato

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2023 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Leone si connette con Giove e Nettuno questa mattina presto caro Ariete, inaugurando sogni piacevoli e la scusa perfetta per dormire fino a tardi. Queste vibrazioni sono perfette per fare le pulizie di primavera e ripulire il tuo spazio, anche se una connessione sbilanciata con Plutone suggerisce che i tuoi dispositivi elettronici potrebbero rivelarsi fonte di distrazione. Cerca opportunità per abbracciare il tempo libero quando Marte e Urano formano una dolce connessione sopra la testa, staccandosi temporaneamente dalla tipica routine del sabato.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Prenditi del tempo per distenderti, ascoltare i tuoi bisogni e nutrirti stamattina caro Leone, mentre la luna fa i suoi ultimi passi attraverso il tuo segno. Sentirai un cambiamento mentre il pomeriggio scorre e la Luna migra in Vergine, chiedendoti di organizzarti senza sentirti affrettato. Buone vibrazioni fluiranno quando Marte e Urano si allineeranno, spingendoti a liberarti da qualsiasi comportamento o situazione restrittiva che potrebbe trattenerti. Fai attenzione alle lotte di potere e ai comportamenti ribelli stasera, quando la luna affronterà Saturno, portando sul tavolo un’energia severa.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Prenditi del tempo per sederti con la tua spiritualità questa mattina mentre la luna fa i suoi ultimi passi attraverso il Leone e la tua nona casa solare. Ti reindirizzerai verso le aspirazioni personali e vivrai bene mentre il pomeriggio scorre e la Luna migra nella Vergine. Nel frattempo, Marte e Urano formano un utile scambio nei nostri cieli, dandoti la forza e la motivazione per liberarti da cattive abitudini. Potresti sentirti chiudere stasera quando la Luna affronta Saturno, rendendo importante controllare le tue emozioni e prendere una pausa se hai bisogno di ricaricarti.

Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2023 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Concediti il ​​permesso di scorrere pigramente i tuoi feed questa mattina caro Toro, mentre la luna del Leone si connette con Giove e Nettuno. Tuttavia, vorrai metterti in moto quando arriva il pomeriggio e la Luna migra nella Vergine, spingendoti a seguire le tue passioni e divertirti. Buone vibrazioni fluiranno quando Marte e Urano si allineeranno nel cielo, chiedendoti di seguire i tuoi impulsi, mettere l’azione dietro le tue idee e correre il rischio. I venti del cambiamento soffieranno questa sera quando la Luna si connetterà con i nodi del destino, specialmente quando credi in te stesso e ti muovi con sicurezza.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Stai lontano dal tuo telefono se puoi stamattina cara Vergine, mentre la luna del Leone ti spinge ad abbracciare il silenzio e la solitudine. Tuttavia, ti sentirai più estroverso e pronto a connetterti quando la luna entrerà nel tuo segno questo pomeriggio, che è anche pronta ad aumentare la tua popolarità. Nel frattempo, Marte e Urano formano una dolce alleanza, ispirandoti a cercare comunità e individui che la pensano allo stesso modo. Tieni gli occhi aperti per i segni che arriveranno questa sera, guidandoti verso un sentiero più alto e aiutandoti a manifestare i tuoi sogni più sfrenati.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Consenti alle tue preoccupazioni di sciogliersi questa mattina mentre la luna fa i suoi ultimi passi attraverso il Leone, caro Capricorno, offrendoti l’opportunità di liberare ciò che non ti serve. L’atmosfera aumenterà quando arriverà il pomeriggio e la luna migrerà in Vergine, attivando il settore spirituale della tua carta. Nel frattempo, Marte e Urano entrano in un dolce scambio nei nostri cieli, aiutandoti a trovare l’ispirazione creativa attraverso momenti casuali di bellezza e amore in tutte le sue forme. Queste vibrazioni sono perfette anche per mostrare il tuo affetto, quindi assicurati di sorprendere qualcuno che adori con un gesto gentile.

Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2023 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Prenditi un momento per scrivere un diario o intraprendere una conversazione significativa questa mattina cari Gemelli, mentre la luna fa i suoi ultimi passi attraverso il Leone e il settore della tua carta che governa la comunicazione. Ti sentirai molto più in sintonia con le tue emozioni mentre il pomeriggio arriva e la Luna migra in Vergine. Sentiti libero di concederti quando Marte e Urano si allineano, soprattutto se ciò funge da motivatore. Ascolta il tuo cuore questa sera quando i Nodi del Fato si attivano, chiedendoti di seguire il tuo intuito.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua giornata inizierà in modo frenetico cara Bilancia, mentre la luna compie i suoi ultimi passi attraverso il Leone, portando un brusio nella tua comunità. Anche se la tua popolarità sarà elevata per tutta la mattinata, considera di sdraiarti una volta che arriva il pomeriggio e la Luna fa il suo debutto in Vergine. L’energia in gioco è perfetta per calmarsi al fine di valutare la tua lista di cose da fare e tracciare un piano per le preziose ore del fine settimana che ti aspettano. Nel frattempo, Marte e Urano condividono un dolce scambio spingendoti ad abbracciare la trasformazione per raggiungere nuovi livelli di successo.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna fa i suoi ultimi passi attraverso il Leone e il settore della tua carta che governa l’amore questa mattina caro Acquario. Sentirai un cambiamento mentre il pomeriggio arriva e la Luna migra nella Vergine, permettendoti di raggiungere nuovi livelli di intimità nei prossimi giorni. Nel frattempo, Marte e Urano entrano in una connessione di supporto, portando l’eccitazione che è perfetta per un pranzo improvvisato o una sessione di pulizie di primavera. Fai attenzione ai comportamenti testardi dentro di te e negli altri stasera, quando la luna affronterà Saturno.

Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2023 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Oggi è un giorno a cinque stelle per frizzanti momenti sexy. Mentre il potente Marte, il pianeta rosso del sesso e della passione, continua a librarsi attraverso il tuo segno zodiacale, sbircerà in sestile verso Urano che ora gira nella tua undicesima casa solare di amicizie e appuntamenti. Questo garantisce un sacco di chicche nel dipartimento del sesso e dell’amore! È tempo di fare della sperimentazione,una priorità assoluta! Man mano che il tuo coraggio e la tua sfacciataggine aumentano, è ora di uscire dal tuo guscio.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sarai in una posizione unica per stabilire i confini con il calore questa mattina caro Scorpione, mentre la luna fa i suoi ultimi passi attraverso il focoso Leone. Prendi in considerazione l’idea di avventurarti e sostenere le piccole imprese mentre il pomeriggio scorre e la Luna si sposta in Vergine, attivando il settore della tua carta che governa la comunità. Nel frattempo, Marte e Urano formano una connessione di supporto sopra la testa, spingendoti a liberarti dalla tradizione per muoverti con coraggio verso le tue speranze e i tuoi sogni. Queste vibrazioni porteranno anche eccitazione nella tua vita amorosa, anche se potrebbe essere opportuno anche una giornata improvvisata per la tua cura personale.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Marte, Saturno, Urano, Plutone e Nettuno, in splendido intreccio celeste, vi forniscono oggi le intuizioni giuste, quelle più illuminanti, per organizzare le vostre vie di evoluzione futura. In ambito familiare vi dedicate al progresso delle persone e al miglioramento delle situazioni a voi più care.

Avete da risolvere e mettere a posto alcune questioni particolarmente delicate; sarà la capacità di adattarvi alle situazioni contingenti, la forza della vostra disponibilità al cambiamento a fornirvi la rotta da prendere. La forma fisica risente di qualche acciacco, oggi dovendo fare voi i conti con la negatività della Luna in serata: fate attenzioni alle prime vie respiratorie, a polmoni e bronchi, specie se appartenete alla prima decade dei Pesci.

Non raccogliete le provocazioni che vi vengono da una vostra vecchia fiamma, ma se proprio volete, rispondete con il vostro tipico senso dell’umorismo e vedete l’effetto che otterrete. L’eros per voi sale alle stelle.