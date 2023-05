Oroscopo del Giorno 2 Maggio 2023 Martedì

CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 2 Maggio 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Entrare nel tuo mondo non sarà facile oggi caro Ariete, poiché la luna della Bilancia forma una serie di aspetti sbilanciati nei nostri cieli. Fatti un favore e ricorda di concentrarti sul tuo respiro quando le cose si fanno strane. Non esercitare pressioni su te stesso per prendere decisioni importanti sul futuro, soprattutto se non sei sicuro di quali potrebbero essere le ripercussioni. Controlla le tue responsabilità più urgenti quando Saturno diventa attivo a metà mattinata, recuperando tutti i compiti che sono andati nel dimenticatoio.

LEONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente potrebbe sentirsi un pò confusa oggi caro Leone, poiché la luna della Bilancia forma una serie di connessioni sbilanciate in cielo. Procedi con cautela all’interno delle situazioni professionali, scegliendo attentamente le parole per assicurarti di apparire sofisticato, capace e composto. Cerca di non sentirti frustrato per i tuoi progressi quando Saturno diventa attivo a metà mattinata, il che potrebbe farti sentire un pò limitato nella tua evoluzione personale. Potrebbero entrare in gioco anche problemi con figure autoritarie e lotte di potere, quindi scegli le tue battaglie con saggezza. Pianifica di prenderti un pò di tempo tranquillo questa sera, concedendoti un sacco di spazio per rilassarti.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Preparati per una giornata piena di distrazioni e interruzioni caro Sagittario, mentre la luna della Bilancia entra in una serie di aspetti sbilanciati nei nostri cieli. Potresti scoprire che è difficile rimanere in pista, soprattutto se non sei sicuro da dove iniziare nella tua lista di cose da fare. Non aver paura di prenderti del tempo per controllare le tue emozioni e il tuo livello di stress, specialmente quando Saturno diventa attivo a metà mattinata. Cerca di non pensare troppo ai compiti che ti aspettano, respira durante il giorno, chiedi supporto quando ne hai bisogno e suddividi le ore passo dopo passo.

Oroscopo del Giorno 2 Maggio 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentire come se tutti venissero da te con i loro problemi oggi caro Toro, mentre la luna della Bilancia incontra una serie di aspetti instabili nei nostri cieli. Ciò avrà un impatto disorganizzato sul collettivo e la tua presenza radicata potrebbe far accorrere gli altri verso di te in cerca di una soluzione. Sebbene possa essere difficile allontanare familiari o colleghi bisognosi di aiuto, rimandare la tua agenda come atto di buona volontà potrebbe portare complicazioni al tuo programma. Non sentirti in colpa per aver stabilito dei limiti e ricorda di non avere aspettative irragionevoli su te stesso.

VERGINE ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna della Bilancia forma una serie di connessioni sbilanciate cara Vergine, che potrebbero farti sentire disincantato sul mondo reale. Sebbene sia normale sentirsi oppressi emotivamente o mentalmente dal lato più duro della realtà, rimanere intrappolati in una mentalità pessimistica può farti diventare cieco sulla bellezza che ti circonda. Cerca di non dare per scontati i tuoi cari quando lo stoico Saturno diventa attivo a metà mattinata, avendo cura di capire se il tuo cuore inizia a chiudersi. Appoggiati alla tua spiritualità se inizi a sentirti perso. Abbi cura di radicarti, meditare e connetterti con la speranza.

CAPRICORNO ⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti l’unico adulto nella stanza oggi caro Capricorno, poiché la luna della Bilancia forma una serie di connessioni sbilanciate sopra la testa. Tuttavia, ti consigliamo di osservare il tuo comportamento quando lo stoico Saturno diventa attivo a metà mattinata, specialmente se confrontato con coetanei che ti infastidiscono. Prendi in considerazione l’idea di prendere una pausa dalla tua vita sociale questa sera, poiché Mercurio retrogrado potrebbe innescare problemi di comunicazione o comportamenti testardi. Non esercitare troppa pressione su te stesso in questo momento e cerca di non essere frustrato dai blocchi creativi che arrivano, poiché queste vibrazioni stagnanti si schiariranno quando ti sveglierai domani.

Oroscopo del Giorno 2 Maggio 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non preoccuparti delle apparenze oggi Gemelli, poiché la luna della Bilancia forma una serie di connessioni sbilanciate sopra la testa. Questo clima cosmico minaccia di scuotere il tuo ego, anche se accettare ciò che non puoi controllare o cambiare può aiutarti a navigare più facilmente in queste acque. Cerca di non lasciare che l’orgoglio professionale abbia la meglio su di te quando Saturno diventa attivo a metà mattinata e assicurati di modificare completamente le tue idee prima di condividerle con i colleghi. Ti ritroverai di buon umore quando Mercurio retrogrado e il sole attiveranno il settore della tua carta che governa la privacy, quindi non sentirti in colpa per aver spento il telefono.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentire che gli altri sono molto difficili oggi cara Bilancia, mentre la luna viaggia attraverso il tuo segno mentre forma una serie di aspetti sbilanciati sopra la testa. Assumere ruoli di leadership e lavoro di squadra sembrerà particolarmente impegnativo quando Saturno è attivo a metà mattinata. Tuttavia, chiedere dove puoi dare una mano piuttosto che dettare la traiettoria potrebbe risparmiarti tensioni con i tuoi colleghi. Cerca di schiarirti la mente questa sera quando Mercurio retrogrado si avvicina, avendo cura di respirare e rilasciare eventuali pensieri o emozioni invadenti che compaiono piuttosto che cercare di spingerli verso il basso.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Ti ritroverai di umore fantasioso mentre la luna si muove attraverso l’armoniosa Bilancia e il settore spirituale della tua carta caro Acquario, rivitalizzando il mistico ottimista che vive dentro di te. Sfortunatamente, una serie di aspetti sbilanciati nei nostri cieli suggerisce che potresti trovare difficile rimanere concentrato nel presente, specialmente quando lasci che il tuo cuore e la tua mente scappino. Sebbene sia sempre importante ritagliarsi del tempo per i sogni ad occhi aperti, cerca di non preoccuparti eccessivamente dei tuoi capricci se c’è del lavoro da fare. Se sei abbastanza fortunato da avere il giorno libero, sentiti libero di assopirti al sole.

Oroscopo del Giorno 2 Maggio 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Si ricomincia al lavoro con slancio e voglia di fare dopo la festività appena trascorsa. Urano nel segno laborioso del Toro vi rende particolarmente dinamici e volenterosi, spingendovi a produrre e a dare il più possibile, in ogni campo. Certo, alcune difficoltà possono persistere e ritrovarsi sul vostro cammino: lo testimonia un pianeta come Giove in Ariete, che ancora in orbita negativa per il vostro segno (specie se appartenete alla terza decade)! La tenacia e l’energia passivo – ricettiva che possedete vi aiutano a trovare sempre gli escamotage, sempre le formule giuste per adattarvi e riuscire a cavarvela brillantemente.

Con Marte nel vostro segno, la primavera schiude nuove possibilità di relazioni, tutte da scoprire e in cui immergervi con il vostro gusto per le emozioni. Specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 12 e il 17 di luglio gli astri prevedono vere e proprie rivoluzioni del cuore. Per alcuni cancerini c’è un possibile ritorno di fiamma, che li vede quasi i protagonisti di una fiction romantica e, come piace a loro, notevolmente coinvolgente sul piano sentimentale.

Se fate un lavoro che ha a che fare con la creatività un bel Nettuno vi sorregge fornendovi estri e spunti per esprimere al meglio il vostro talento.

SCORPIONE ⭐️EXCELLENT:La luna della Bilancia continua il suo viaggio attraverso il settore della tua carta che governa l’introspezione caro Scorpione, formando una serie di aspetti sbilanciati. Questo clima cosmico potrebbe rendere difficile interagire con gli altri, soprattutto se sei preoccupato per pensieri o sentimenti pesanti. Non sforzarti di assumere una faccia coraggiosa se invece hai bisogno di un pò di tempo da solo, comprendendo che tutti hanno giorni no. Cerca di concentrarti sulla cura di te stesso una volta che hai gestito i tuoi compiti urgenti per la giornata e non esercitare pressioni su te stesso per soddisfare i bisogni degli altri se non hai l’energia per farlo.

PESCI ⭐️⭐️ EXCELLENT: Fai attenzione alle strane interazioni e alle situazioni tese oggi Pesci, mentre la luna della Bilancia entra in una serie di aspetti sbilanciati. Cerca di non prenderla sul personale se i tuoi amici sembrano strani, comprendendo che l’energia in gioco è destinata a far perdere il buon senso a tutti. Ricorda i tuoi confini quando Saturno diventa attivo a metà mattinata, poiché sarebbe facile sfocare le linee guida. Fai attenzione a respirare attraverso qualsiasi disagio mentale o emotivo che ti trova e considera di concludere la giornata con un bagno caldo.