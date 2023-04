Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2023 Venerdì

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2023 Venerdì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Un’energia irrequieta si insinuerà quando la luna del Leone si quadra con Mercurio retrogrado questa mattina presto caro Ariete, minacciando di interrompere il ciclo del sonno. Fortunatamente, avrai la possibilità di riconnetterti con te stesso e il presente quando la Luna e Giove si allineeranno a metà mattinata. Fai attenzione ai drammi e alle spese eccessive quando Urano si agita questo pomeriggio e ricorda di tenere d’occhio il tuo ego. La dolcezza ti circonderà poco prima che arrivi la sera quando la luna e Venere condividono un aspetto di supporto, permettendoti di liberare le tue preoccupazioni, divertirti un pò e recuperare la lucidità.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi caro Leone, elevando la tua aura mentre ti dà il permesso di celebrare te stesso! Le buone vibrazioni fluiranno liberamente mentre la Luna si allinea con Giove a metà mattinata, aiutandoti a sentirti in sintonia con l’universo e la gioia di essere vivo. Fai attenzione agli ostacoli o alle sfide impreviste quando Urano si agita questo pomeriggio, specialmente per quanto riguarda le ambizioni professionali. Prendi in considerazione l’idea di contattare i tuoi amici mentre la sera si avvicina e la Luna manda un bacio a Venere, incoraggiandoti a entrare in contatto con la tua comunità e le persone che ti sollevano di più.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle si allineeranno per guidarti e sostenerti questa mattina, grazie a un dolce scambio tra la luna del Leone e Giove. Queste vibrazioni riguardano il pensiero positivo e la fiducia che l’universo ti copra le spalle, quindi assicurati di guardare il lato più luminoso della vita. Sfortunatamente, vorrai stare in guardia dalla disorganizzazione e dai pasticci inaspettati questo pomeriggio quando Urano si agita in alto, minacciando di gettare uno stop nella tua agenda. Fortunatamente, l’armonia verrà ripristinata poco prima dell’arrivo della sera grazie all’aiuto di Venere, che può anche innescare momenti romantici.

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La vita familiare non vi riserva sorprese, mostrando la continuità di un cielo zodiacale senza nubi e ottimi rapporti tra i conviventi. Trovate il tempo per scaricare le tensioni e ritempratevi seguendo i vostri piaceri preferiti, come il cinema, la letteratura, la musica.

Una grande passione vi sta tingendo il quadro sentimentale di questa primavera. Urano colora il vostro cielo di desiderio specie se siete nati nel mese di maggio. Sappiate però tenere la testa sulle spalle e non vi fate travolgere, come al solito, dagli impulsi possessivi. Nettuno e Saturno dai Pesci vi invitano oggi a stare alla finestra e vedere le mosse che fa chi vi vuol bene.

Siete oggi sotto scadenze varie e avete la paura di non farcela, questa giornata? Un bel Marte nel segno amico del Cancro coadiuvato dal team di Mercurio e Sole nel vostro segno, vi stimola ad agire con prontezza e a trovare brillantemente il modo per far quadrare il cerchio.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Leone si quadra con Mercurio retrogrado nelle primissime ore di questa mattina cara Vergine, che potrebbe introdurre messaggi contrastanti attraverso i regni dei sogni. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso qualsiasi ragnatela mentale una volta che la Luna si allineerà con Giove a metà mattinata, portando un’atmosfera purificante ed energizzante sul tavolo. Tieni gli occhi aperti per i messaggi di supporto dall’aldilà quando Urano diventa attivo questo pomeriggio, ma cerca di non leggere strane coincidenze che ti sfregano nel modo sbagliato. La dolcezza ti troverà poco prima di sera quando la luna e Venere condividono una connessione di supporto, specialmente quando stabilisci dei limiti per concentrarti su te stesso.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente potrebbe girarsi su se stessa mentre la luna del Leone si quadra con Mercurio retrogrado questa mattina presto caro Capricorno, minacciando di innescare sogni strani e sgraditi. Fortunatamente, a metà mattinata ti sentirai più in sintonia con le tue emozioni e la tua forza, grazie a un utile scambio tra Sole e Giove. Fai attenzione ai colpi dell’ego quando Urano si agita questo pomeriggio e assicurati di scegliere saggiamente le tue battaglie. Un’energia purificatrice ti troverà appena prima di sera quando la Luna e Venere si allineeranno, segnando la scusa perfetta per scrollarsi di dosso lo stress attraverso l’attività fisica o un rilassante bagno caldo.

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Leone si quadra con Mercurio retrogrado nelle primissime ore di questa mattina cari Gemelli, minacciando di evocare sogni strani. Fortunatamente, avrai la possibilità di recuperare la chiarezza mentre ti risvegli e una mano di Giove ti permetterà di sintonizzarti con l’energia sottile che ti circonda. I pensieri intrusivi potrebbero metterti fuori strada questo pomeriggio quando Urano diventa attivo, ma cerca di non aggrapparti a dialoghi improduttivi o negativi che si aprono nella tua mente. La dolcezza ti circonderà poco prima di sera quando la Luna manda un bacio a Venere, creando l’atmosfera perfetta per il romanticismo o la cura di sé.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ricorda di coltivare le tue relazioni in lungo e in largo oggi cara Bilancia, mentre la luna del Leone continua il suo viaggio attraverso il settore della tua carta che governa la comunità. Queste vibrazioni riguardano l’apprezzamento delle persone, specialmente quando la Luna manda un bacio all’asteroide curativo Giove. Fai attenzione alle lotte di potere quando Urano si agita questo pomeriggio, il che potrebbe scatenare la gelosia in te stesso e negli altri. Fortunatamente, l’energia si attenuerà poco prima di sera, grazie a un dolce scambio tra la luna e Venere, aiutandoti a ritrovare un senso di gioia e ottimismo.

ACQUARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna continua il suo viaggio attraverso il caloroso Leone e la tua settima casa solare caro Acquario, incoraggiandoti ad abbracciare l’amore in tutte le sue forme. Le opportunità di guarigione entreranno in gioco quando la Luna manderà un bacio a Giove a metà mattina, specialmente quando parli gentilmente e con compassione. Fai attenzione agli sbalzi d’umore dentro di te e negli altri quando Urano si agita questo pomeriggio e cerca di non sfogare lo stress o l’agitazione sulle persone che ami. Fortunatamente, il clima cosmico si sentirà molto più leggero poco prima che scenda la sera e la luna si allinei con Venere, offrendoti la possibilità di divertirti.

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua oggi il suo viaggio attraverso il Leone e la tua seconda casa solare caro Cancro, incoraggiandoti a esplorare il mondo con tutti i tuoi sensi. Buone vibrazioni fluiranno a metà mattinata quando la Luna manderà un bacio a Giove, ricordandoti di conoscere il tuo valore. Fai attenzione alla tensione mentre il pomeriggio si avvicina e Urano si agita, minacciando di scuotere le fondamenta della tua comunità. Fortunatamente, l’atmosfera si sentirà molto più dolce appena prima che arrivi la sera e la Luna condivide uno scambio di supporto con Venere, segnando la scusa perfetta per restare a casa a crogiolarsi sul divano.

SCORPIONE ⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò rigido quando ti svegli questa mattina caro Scorpione, specialmente se una dura connessione tra la luna del Leone e Mercurio retrogrado ti ha fatto girare e rigirare per tutta la notte. Fortunatamente, dovresti sentirti più energico, organizzato e in controllo a metà mattinata, anche se potresti dover fare ulteriori passi per tornare al meglio. Fai attenzione ai drammi all’interno della tua sfera professionale e romantica quando Urano si agita questo pomeriggio e considera l’implementazione dei limiti per concentrarti sulla cura di te stesso. Fortunatamente, l’atmosfera si sentirà molto più dolce quando Venere si attiverà questa sera, aiutandoti a scrollarti di dosso qualsiasi vibrazione negativa.

PESCI ⭐️⭐️ EXCELLENT:I tuoi sogni potrebbero essere disorientanti nelle primissime ore cari Pesci, a causa di una dura connessione tra la luna del Leone e Mercurio retrogrado. Cerca di non leggere gli incontri del regno astrale che ti fanno girare e rigirare, concentrandoti invece su ciò che deve accadere nel presente. Fortunatamente, un dolce scambio tra Luna e Giove ti aiuterà a recuperare il tuo centro a metà mattinata, anche se potresti voler uscire per un pò di sole e aria fresca. Fai attenzione alle tue parole quando Urano si agita questo pomeriggio e fai attenzione a non ripetere i pettegolezzi maligni che senti.