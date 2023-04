Oroscopo del Giorno 21 Aprile 2023 Venerdì

VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 21 Aprile 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Mercurio inizia il suo viaggio retrogrado nelle primissime ore di questa mattina caro Ariete, il che potrebbe farti sentire un pò disorganizzato o fuori posto quando ti svegli. Questo scambio planetario potrebbe anche portare a spese imprudenti e una sensazione di disconnessione nelle prossime settimane, rendendo importante che tu ti sforzi di rimanere concentrato. Nel frattempo, la luna del Toro si allinea con Urano portando un’energia imprevedibile sul tavolo. Un’energia assonnata ti troverà stasera quando la Luna manderà un bacio a Nettuno, segnando la scusa perfetta per sdraiarsi e rilassarsi.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Le tue guardie saliranno e scenderanno nelle prossime settimane caro Leone, mentre Mercurio inizia il suo moto retrogrado attraverso la tua decima casa solare. Entreranno in gioco lezioni importanti sui confini e vorrai essere consapevole di chi ti fidi. Questo scambio planetario ti chiederà anche di meditare e riflettere sulle tue ambizioni professionali, anche se potresti voler aspettare di apportare modifiche. Prendi in considerazione l’idea di spegnere i tuoi dispositivi stanotte, quando Nettuno diventa attivo in alto, producendo un’energia purificatrice perfetta per la ricarica.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Mercurio inizia il suo viaggio retrogrado attraverso il Toro e il settore della tua carta che governa la salute questa mattina caro Sagittario, chiedendoti di fare sul serio il tuo viaggio verso il benessere nelle prossime settimane. Piccoli dolori e disagio fisico potrebbero portare a qualcosa di più grande se non ti prendi cura di affrontare tali problemi quando si presentano, rendendo importante che tu sia proattivo nel trattare bene il tuo corpo. Fortunatamente, un’utile connessione tra il Toro e Urano ti aiuterà a uscire da qualsiasi malsana routine in cui sei caduto, quindi assicurati di seguire il percorso che ti è di maggior supporto.

Oroscopo del Giorno 21 Aprile 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno questa mattina carissimo Toro, attraversando Mercurio poco prima che entri nel suo moto retrogrado. Usa questo scambio planetario come scusa per perfezionare e modificare la tua immagine, avendo cura di migliorare la tua situazione attuale prima di spingere per altro. Aspettati l’inaspettato quando ti svegli dal tuo sonno e la Luna si allinea con il rivoluzionario Urano, spingendoti verso il futuro e incoraggiandoti a staccarti dal tuo status quo. Un’energia sognante si stabilizzerà più tardi mentre Nettuno diventa attivo nei nostri cieli, ricoprendo il mondo con un’atmosfera surreale e morbida.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il buon cielo di aprile vi invita a concentrarvi sulle attività ricreative, dopo che siete stati affaccendati in diverse occupazioni. La primavera piena vi predispone a dedicarvi alle attività all’aria aperta. Un felice tono muscolare, garantitovi da un efficace Marte in Cancro, vi può anche facilitare nella corsa e nello jogging. Urano nell’amico Toro vi fa avvicinare alle attività pratico – manuali come il bricolage e le piccole, ma impegnative, riparazioni domestiche. Non vi dispiacerà pure la preparazione di ottime pietanze. Urano vi dona estro e fantasia che stupiscono i conviventi.

Venere, Saturno e Nettuno sono in Gemelli e Pesci segni a voi ostili. Ci può essere un problema di tempi e ritmi che non si combinano tra voi e il vostro partner. Non arrivate all’appuntamento al momento giusto? Addirittura siete in anticipo all’invito a cena, dagli amici? Minimizzate eventuali ritardi e imprevisti e cercate di ritrovare, poi in serata, con il sostanzioso aiuto di una splendida Luna sempre nell’amico segno del Toro, una sintonia completa.

Appartenete al segno più oculato da un punto di vista economico dell’intero Zodiaco: sapete quanto costa col lavoro ottenere i soldi e difficilmente vi fate trascinare in progetti azzardati. Un transito di Mercurio in Toro vi suggerisce saggiamente cautela nelle manovre economiche.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti ritrovarti a rivedere il tuo circolo di amicizie nelle prossime settimane caro Capricorno, mentre questa mattina Mercurio entra nel suo viaggio retrogrado attraverso la tua quinta casa solare. Questa posizione planetaria ti incoraggerà ad allontanarti da chiunque non supporti il ​​tuo bene, assottigliando la tua pazienza per il dramma e la negatività. Queste vibrazioni sono perfette per rivisitare vecchi hobby e progetti di passione, quindi assicurati di investire le tue energie di conseguenza. Un’energia ispirata ti troverà più tardi quando Nettuno diventerà attivo in alto, incoraggiandoti a correre con la tua immaginazione e cercare un pò di divertimento. Oroscopo del Giorno 21 Aprile 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il Toro e il settore della tua carta che governa il subconscio Gemelli, attraversando Mercurio questa mattina presto poco prima che il pianeta della comunicazione entri nel suo moto retrogrado. Questo scambio celestiale potrebbe innescare sogni strani e confusi e ti ritroverai a riordinare vecchi ricordi e rivalutare i tuoi comportamenti nelle prossime settimane. Nel frattempo, Luna e Urano si allineano innescando nuove intuizioni quando apri la tua mente al non convenzionale. Prenditi un momento per meditare sulle tue ambizioni professionali stasera, quando Nettuno diventa attivo in alto, portando un’energia visionaria sul tavolo.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti meno paziente del solito nelle prossime settimane cara Bilancia, mentre Mercurio inizia il suo viaggio retrogrado attraverso il Toro e la tua ottava casa solare. Anche se sarai ansioso di trasformare ed evolvere le tue circostanze, questo moto planetario ti richiederà prima di eliminare il peso morto. Fortunatamente, le epifanie su ciò che dovrebbe rimanere e andare ti troveranno questa mattina quando la luna del Toro si allinea con Urano, producendo un’energia purificatrice perfetta per andare avanti. Fai qualcosa di carino per il tuo corpo stasera, quando Nettuno diventa attivo nel settore o nella tua carta che governa la salute e il benessere.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mercurio entra nel suo viaggio retrogrado attraverso il Toro e la tua quarta casa solare questa mattina presto caro Acquario, il che potrebbe portare un’energia disordinata al tuo cuore e alla tua casa nelle prossime settimane. Cerca di non combattere ciò che stai provando in questo periodo, ma sii consapevole di come esprimi frustrazioni o delusioni, poiché sarebbe facile uscire più di quanto volevi. Fortunatamente, puoi utilizzare l’energia in gioco in modo produttivo facendo pulizie di primavera e dedicando più tempo a nutrire la tua mente, il tuo corpo e la tua anima.

Oroscopo del Giorno 21 Aprile 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mercurio inizia il suo viaggio retrogrado questa mattina presto carissimo Cancro, portando problemi di comunicazione, malfunzionamenti tecnologici e problemi sociali. Questo backspin planetario potrebbe portare alcune ragnatele aggrovigliate alla tua sfera sociale e potresti voler proteggere le tue parole quando interagisci con conoscenti di cui non ti fidi del tutto. Sarebbe anche saggio monitorare l’assunzione di notizie nelle prossime settimane, avendo cura di cercare storie edificanti ogni volta che ti senti deluso dalla traiettoria della società. Le opportunità per l’illuminazione ti troveranno stasera mentre Nettuno diventa attivo nel settore spirituale della tua carta, specialmente quando entri in comunione con spiriti affini ai tuoi.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna continua il suo viaggio attraverso il Toro e il settore della tua carta che governa l’amore carissimo Scorpione, attraversando Mercurio comunicativo poco prima che entri nel suo moto retrogrado questa mattina presto. Questo moto planetario potrebbe generare confusione in questioni di cuore e probabilmente sentirai parlare di un ex nelle prossime settimane. Nel frattempo, Luna e Urano si allineano incoraggiandoti ad abbracciare lo strano che vive dentro di te come atto di amor proprio. Un’energia romantica e creativa riempirà l’aria stasera quando la luna e Nettuno si allineeranno, quindi assicurati di dirigere la tua attenzione verso le attività o le relazioni che ti sollevano di più.

PESCI ⭐ EXCELLENT: Preparati per l’ennesimo Mercurio retrogrado, mentre il pianeta della comunicazione entra nella sua retrocessione celeste questa mattina presto. La tua terza casa solare sarà presa di mira durante questo periodo, portando a confusione mentale, problemi di comunicazione, disorganizzazione e forse un pò di goffaggine. La natura agirà come una grazia ogni volta che la tua mente ha bisogno di essere liberata, quindi assicurati di passare qualche ora in più nei grandi spazi aperti. Presta attenzione ai tuoi pensieri ma evita di parlare in modo impulsivo quando ti svegli e la luna del Toro si allinea con Urano, portando un’energia imprevedibile sul tavolo.